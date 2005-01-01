США собрались оставить в Сирии «небольшой миротворческий контингент»

После вывода американских войск из Сирии Соединенные Штаты намерены оставить в этой стране «небольшой миротворческий контингент», сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По словам Сандерс, численность американских военнослужащих, которых планируется оставить в Сирии «на какое-то время», оценивается примерно в 200 человек, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, в минувшее воскресенье спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о нежелании Соединенных Штатов возвращать Дамаску северо-восток Сирии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как на самом деле США выводят войска из Сирии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках Вашингтона создать на территории Сирии новое квазигосударство – Сирийский Курдистан.