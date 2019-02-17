США заявили о нежелании возвращать Дамаску северо-восток Сирии

Соединенные Штаты не хотят, чтобы сирийское правительство возвращало себе контроль над северо-востоком страны, заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Наши цели на северо-востоке не изменились. Они предполагают сохранение безопасности в регионе, а именно: это означает, что мы не хотим, чтобы режим туда вернулся, так как он не способствует стабильности», – передает его слова ТАСС.

Также он отметил, что США выводят сухопутные войска из Сирии, так как главная цель выполнена – была оказана помощь сирийским демократическим силам в борьбе над террористической группировкой «Исламское государство*».

Кроме того, он заявил, что США продолжат борьбу с ИГ* несмотря на вывод войск, так как сохраняется военно-воздушный потенциал и «способность реагировать на угрозы, которые возникают в связи с наличием сил ИГ».

На северо-востоке Сирии находятся курдские формирования, которые подконтрольны США.

Накануне СМИ сообщили, что представители Белого дома и Конгресса США призвали лидеров Великобритании, Германии и Франции создать на северо-востоке Сирии зону безопасности, направив для защиты курдов объединенный воинский контингент.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о попытках Вашингтона построить в Сирии новое квазигосударство – Сирийский Курдистан.