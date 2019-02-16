США решили возложить защиту курдов на Европу

Представители Белого дома и Конгресса США на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности призвали лидеров Великобритании, Германии и Франции создать на северо-востоке Сирии зону безопасности, направив для защиты курдов объединенный воинский контингент, сообщает The Washington Post.

По словам источников издания в Пентагоне, министерство обороны США работает над планом по созданию зоны безопасности для курдских формирований на северо-востоке Сирии с участием военнослужащих из европейских стран, передает ТАСС.

В статье говорится, что США могут оставить на северо-востоке Сирии около 200 своих военнослужащих, если страны Европы решат отправить контингент из 1,5 тыс. человек. В этом случае американские военные будут оказывать европейцам поддержку, предоставлять разведданные, а также заниматься вопросами командования и управления.

По мнению издания, Соединенные Штаты решились на такой шаг, чтобы «сохранить хотя бы некоторое влияние и присутствие на северо-востоке Сирии».