Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
Оппозиционная фракция парламента Монголии поддержала отставку президента
Оппозиция в парламенте Монголии поддержала отставку президента Хурэлсуха
Парламентская фракция Демократической партии, ведущей оппозиционной силы Монголии, единогласно поддержала прошение об отставке президента страны Ухнаагийн Хурэлсуха.
«Фракция демократов в Великом государственном хурале провела внеочередное заседание, на котором приняла решение поддержать прошение президента Монголии о своей отставке. За это решение проголосовали 100% членов фракции», – цитирует партию ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду комитет парламента Монголии по государственному устройству поддержал прошение президента об отставке по собственному желанию.
Во вторник Ухнаагийн Хурэлсух неожиданно объявил о досрочной отставке на фоне обвинений в неправомерном поведении.