Оппозиция в парламенте Монголии поддержала отставку президента Хурэлсуха

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Фракция демократов в Великом государственном хурале провела внеочередное заседание, на котором приняла решение поддержать прошение президента Монголии о своей отставке. За это решение проголосовали 100% членов фракции», – цитирует партию ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду комитет парламента Монголии по государственному устройству поддержал прошение президента об отставке по собственному желанию.

Во вторник Ухнаагийн Хурэлсух неожиданно объявил о досрочной отставке на фоне обвинений в неправомерном поведении.