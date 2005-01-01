Шойгу рассказал, как на самом деле США выводят войска из Сирии

Россия пока не видит вывода войск США из Сирии, отмечает продолжение поддержки американцами курдских подразделений, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Мы не видим пока, что они выводят войска. Более того, мы видим активную поддержку и оружием, и техникой тех подразделений, в частности, курдских, которые расположены на восточном берегу Евфрата», – передает его слова ТАСС.

Ранее в Турции заявили, что ВС США перебросили из Ирака около 150 грузовиков с бронетехникой и генераторами на подконтрольные курдам территории на северо-востоке Сирии.

В январе СМИ сообщали, что американские противники вывода войск из Сирии оставили курдам противоракетные ракетные комплексы Javelin и Tow для противостояния турецким войскам.