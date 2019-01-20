Стало известно о передаче американского вооружения курдам

Американские противники вывода войск из Сирии оставили курдам много единиц противоракетных ракетных комплексов Javelin и Tow, чтобы они могли противостоять турецким войскам, пишут СМИ.

В передаче вооружения участвовали некие противники вывода войск США, члены курдской партии «Демократический союз» и наемные солдаты. Курды получили много ПТРК Javelin и Tow, пишет Yeni Akit.

Турецкое издание пишет, что эти ракетные комплексы нужны для противостояния танкам ВС Турции, которые могут войти в сирийский Манбидж. Турецкие спецподразделения сейчас занимаются поиском этих комплексов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как США и Турция обсуждают ситуацию с курдами в Сирии после выхода оттуда американских войск.