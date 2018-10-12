Трамп попросил Турцию «не обращаться плохо» с курдами

Трамп и Эрдоган теперь ссорятся и мирятся по несколько раз на дню. Еще утром президент США грозил разорить турок, если те нападут на курдов в Сирии. Турецкий МИД дал Трампу отпор, пообещав напасть на курдов, «даже если придется голодать». Но уже вечером Трамп и Эрдоган созвонились и стали доверительно, если верить Белому дому, обсуждать общие темы. Трамп лишь попросил коллегу «не обижать» курдов.

Анкара с понедельник жестко ответила Дональду Трампу, который в своем твиттере выступил с угрозой разорить Турцию санкциями, если та начнет военную операцию против курдов в Сирии. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент США не имел права угрожать Анкаре – да еще и через соцсети.

«Темы стратегического партнерства в соцсетях не обсуждаются. Мы видим, что на Трампа оказывается большое давление с тем, чтобы он не выводил войска из Сирии, и он находится в непростой ситуации, и, тем не менее, обсуждать подобные темы через соцсети нельзя», – цитирует Чавушоглу РИА «Новости».

По словам министра, Анкара не боится угроз. «Сотрудничество с террористами никуда не приведет. Пусть мы останемся голодными, без еды и воды, но сделаем все, что нужно. США и все остальные страны должны показывать достаточное уважение к Турции», – отметил министр.

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын тоже заявил: операция все равно начнется, правда, он выступил в более мягком тоне, намекнув, что в Вашингтоне просто неверно представляют себе ситуацию.

«Отождествлять сирийских курдов и Рабочую партию Курдистана, которая находится в списке террористических группировок США, а также партию Демократический союз и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» - фатальная ошибка», - заявил Калын.

Напомним, что новую размолвку турок с американцами вызвал приказ Трампа о выводе войск из Сирии. Турки решили воспользоваться ситуацией и анонсировали операцию «Восток-Евфрат» против «Отрядов народной самообороны» - движения, базирующегося на севере Сирии. Оно является боевым крылом партии сирийских курдов «Демократический союз». С точки зрения Анкары, и эта партия, и «Отряды народной самообороны» теснейшим образом связаны с Рабочей партией Курдистана, которая уже внутри самой Турции ведет борьбу за отделение территорий, населенных курдами.

А для американцев «Отряды народной самообороны» остаются союзниками. Окрик Трампа прозвучал на фоне провала миссии его советника по национальной безопасности Джона Болтона в Анкаре. Он прибыл туда 8 января, однако Эрдоган отказался его принять. Это ударило по амбициям США.

Напомним также, что в прошлом году Турция уже вполне испытала на себе силу американских санкций. В августе США увеличили пошлины на турецкие алюминий и сталь на 20 и 50 процентов соответственно. Это привело к обвальному падению курса турецкой лиры. Трамп тогда публично требовал отпустить американского пастора Эндрю Брансона, которого в Турции держали в тюрьме по обвинению в участии в путче 2016 года. Торговая война прекратилась только в октябре, когда Анкара по сути капитулировала – турецкий суд внезапно отпустил «пастора-путчиста» на свободу.

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Но в этот раз ряд экспертов считают, что президент США, грозя туркам страшными карами, просто блефует. На самом деле он делает ставку на дальнейшие переговоры, в ходе которых надеется найти какой-то компромисс. Такого мнения придерживается, в частности, руководитель политического направления центра изучения современной Турции Юрий Мавашев. Как он сказал газете ВЗГЛЯД, блеф президента нацелен – помимо Турции – на конгресс США, где много тех, кто считает, что Эрдоган стал много себе позволять, и на него нужно надавить.

«Турция нужна Трампу как важный геополитический союзник, а конгресс выстраивает в этом отношении жесткую линию, поэтому Трамп иногда предпринимает недружественные жесты, чтобы показать «нет, я не с Эрдоганом, я тоже отстаиваю позицию США, я тоже могу принимать жесткие шаги в отношении Турции», - сказал Мавашев.

Тем не менее, эксперт напомнил: в случае чего, надавить на Анкару у американцев есть чем. Так, Америка может наказать Турцию ограничением трансфера технологий. Это больно ударит по машиностроению, отраслям, которые связаны с высокими технологиями, хай-теку и особенно по оборонной промышленности.

«Поскольку турецкая оборонная промышленность очень тесно интегрирована в западные оборонные концерны и производственные цепочки, удар по оборонке будет наиболее чувствительным», - считает Мавашев. Причем, чувствительным не только экономически, но и политически.

«Каждый раз, когда Эрдогану нужно подчеркнуть свои достижения перед своим электоратом, он делает акцент на успехи турецкой военной промышленности: новый боевой вертолет или танк», - говорит эксперт. Все эти крупные проекты зависят от технологий с Запада, поясняет Мавашев. Таким образом, удар по турецкому ВПК – это прямой удар по репутации Эрдогана. Однако Мавашев все же считает маловероятным, что ситуация зайдет дальше уже и так недавно объявленных Турции экономических санкций.

Тем временем в Москве также откликнулись на заявление Трампа. Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин считает, что угрозы носят скорее эмоциональный характер, так как вряд ли США захотят действовать напрямую против страны, входящей в НАТО.

«США заинтересованы в сотрудничестве с Турцией, поэтому говорить об уроне в рамках введения экономических санкций против нее не стоит», - сказал RT Швыткин.

И действительно – вечером в понедельник Трамп и Эрдоган созвонились и мирно обсудили идею создать на севере Сирии зоны безопасности. Эрдоган вновь поддержал решение коллеги вывести войска из Сирии. Он также отметил готовность Турции оказать американцам поддержку в САР.

Трамп в ответ призвал турок «не обращаться плохо» с курдами в Сирии на фоне вывода оттуда американских войск. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, Трамп выразил желание совместно работать над разрешением обеспокоенности Анкары уровнем безопасности на северо-востоке Сирии. Как сказала Сандерс:

«Он подчеркнул, что США важно, чтобы Турция не обращалась плохо с курдами и другими участниками Демократических сил Сирии, с которыми мы сражались вместе, добиваясь разгрома ИГ**».

Часть экспертов, напротив, предрекает, что ссора Вашингтона и Анкары будет только разгораться. Турция оказалась в критической ситуации из-за запуска американо-израильского плана по созданию Курдистана на территории Сирии, уверен директор исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Станислав Тарасов. Эксперт убежден, что в действиях США четко прослеживается сценарий сохранения курдского анклава в Сирии. В то же самое время в Ираке укрепляется курдская автономия. Велика вероятность того, что и в Турции курды добьются каких-то уступок на пути к федерализации.

«А это значит, что сирийский, иракский и турецкий Курдистан потенциально могут создать новое государственное образование» - не исключил Тарасов в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Такое развитие ситуации Эрдогана не устроит категорически.

При этом, он обращает внимание на то, что турецким властям меньше всего хочется прослыть борцами с курдами как таковыми. Что видно и из разъяснения Калына. «Словосочетание «операция против курдов» вызывает исторические ассоциации с геноцидом армян и этнической зачисткой западной части Турции в 20-е годы», когда погибли тысячи местных греков, объясняет Тарасов.

Как подчеркнул эксперт, американцы вовсе не собираются просто так отдавать сирийских курдов на милость Турции. Дело тут не только в желании сохранить репутацию надежного союзника. Для США, полагает эксперт, влиятельные и лояльные группировки в сирийском Курдистане важны еще и в контексте противостояния Ирану. Там ведь тоже проживают курды и их можно использовать для дестабилизации уже иранского режима.

Как бы то ни было, все станет яснее в ближайшее время в ходе нескольких международных встреч. Несмотря на угрозы Трампа, ожидается, что американская делегация скоро посетит Анкару и продолжит диалог по сирийским проблемам. Тема сирийских курдов, без сомнения, будет обсуждаться и в ходе анонсированных консультаций Болтона в России. Кроме того, Эрдоган и сам собирается в Москву в течение этого месяца. «От переговоров России, Турции и Ирана зависит очень многое», - считает эксперт.