Трамп попросил Турцию «не обращаться плохо» с курдами

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14 января, понедельник  |  Последнее обновление — 23:42  |  vz.ru
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России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
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«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ ЗюгановаФото: Александр Новиков/ТАСС
Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя. Подробности...
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В поломке единственного космического телескопа есть знак большого успеха России

«Спектр-Р» был уникальной орбитальной астрофизической обсерваторией Фото: laspace.ru,
Спектр-Р продолжает сбор уникальных научных данных
Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезна потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его? Подробности...
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Вашингтон разослал немецким партнерам России «письма несчастья»

Посол Гренелл, безусловно, выразил общую позицию СШАФото: twitter.com/RichardGrenell
Немецким фирмам, которые участвуют в совместных энергетических проектах с Россией, разослали угрожающие письма. Автор – посол США Ричард Гренелл, которого в Берлине открыто называют колониальным чиновником. Идея наказать за «подрыв безопасности Украины и Европы» принадлежит явно не послу. Прогнется ли немецкий бизнес, откажется ли от участия в «Северном потоке – 2» и других «опасных» проектах? Подробности...
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Похищение человека в Москве ведет к делу об убийстве мужа Максаковой

Похищение человека в центре Москвы может быть связано с одним из самых громких дел на УкраинеФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города среди бела дня со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Мужчина фигурирует в материалах дела украинской генпрокуратуры об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – мужа Марии Максаковой. Подробности...
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Банк Франции страшнее ФСБ

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
В России Павленского терпели пять лет – во Франции сломались сразу. Не помогли им ни Дюшан, ни Гоген – «фармацевты» по-прежнему у власти и в силе. И здесь возникает самый любопытный момент. Подробности...
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Как России не стать Бразилией столетней давности

Антон Любич, экономист
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Турция не получит наследство «американского бога» в Сирии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Достичь какого-то стратегического понимания с США по Сирии Эрдогану будет непросто. Хотя бы потому, что, как верно пишут некоторые американские эксперты, никакого «единого Вашингтона» уже нет. Подробности...
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          Трамп попросил Турцию «не обращаться плохо» с курдами

          Эрдоган и Трамп теперь ссорятся и мирятся по несколько раз за день   14 января 2019, 23:10
          Фото: Joshua Roberts/Reuters
          Текст: Анна Кукушкина,
          Людмила Суркова

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          Трамп и Эрдоган теперь ссорятся и мирятся по несколько раз на дню. Еще утром президент США грозил разорить турок, если те нападут на курдов в Сирии. Турецкий МИД дал Трампу отпор, пообещав напасть на курдов, «даже если придется голодать». Но уже вечером Трамп и Эрдоган созвонились и стали доверительно, если верить Белому дому, обсуждать общие темы. Трамп лишь попросил коллегу «не обижать» курдов.

          Анкара с понедельник жестко ответила Дональду Трампу, который в своем твиттере выступил с угрозой разорить Турцию санкциями, если та начнет военную операцию против курдов в Сирии. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент США не имел права угрожать Анкаре – да еще и через соцсети.

          «Темы стратегического партнерства в соцсетях не обсуждаются. Мы видим, что на Трампа оказывается большое давление с тем, чтобы он не выводил войска из Сирии, и он находится в непростой ситуации, и, тем не менее, обсуждать подобные темы через соцсети нельзя», – цитирует Чавушоглу РИА «Новости».

          По словам министра, Анкара не боится угроз. «Сотрудничество с террористами никуда не приведет. Пусть мы останемся голодными, без еды и воды, но сделаем все, что нужно. США и все остальные страны должны показывать достаточное уважение к Турции», – отметил министр.

          Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын тоже заявил: операция все равно начнется, правда, он выступил в более мягком тоне, намекнув, что в Вашингтоне просто неверно представляют себе ситуацию.

          «Отождествлять сирийских курдов и Рабочую партию Курдистана, которая находится в списке террористических группировок США, а также партию Демократический союз и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» - фатальная ошибка», - заявил Калын.

          Напомним, что новую размолвку турок с американцами вызвал приказ Трампа о выводе войск из Сирии. Турки решили воспользоваться ситуацией и анонсировали операцию «Восток-Евфрат» против «Отрядов народной самообороны» - движения, базирующегося на севере Сирии. Оно является боевым крылом партии сирийских курдов «Демократический союз». С точки зрения Анкары, и эта партия, и «Отряды народной самообороны» теснейшим образом связаны с Рабочей партией Курдистана, которая уже внутри самой Турции ведет борьбу за отделение территорий, населенных курдами.

          А для американцев «Отряды народной самообороны» остаются союзниками. Окрик Трампа прозвучал на фоне провала миссии его советника по национальной безопасности Джона Болтона в Анкаре. Он прибыл туда 8 января, однако Эрдоган отказался его принять. Это ударило по амбициям США.

          Напомним также, что в прошлом году Турция уже вполне испытала на себе силу американских санкций. В августе США увеличили пошлины на турецкие алюминий и сталь на 20 и 50 процентов соответственно. Это привело к обвальному падению курса турецкой лиры. Трамп тогда публично требовал отпустить американского пастора Эндрю Брансона, которого в Турции держали в тюрьме по обвинению в участии в путче 2016 года. Торговая война прекратилась только в октябре, когда Анкара по сути капитулировала – турецкий суд внезапно отпустил «пастора-путчиста» на свободу.

          Но в этот раз ряд экспертов считают, что президент США, грозя туркам страшными карами, просто блефует. На самом деле он делает ставку на дальнейшие переговоры, в ходе которых надеется найти какой-то компромисс. Такого мнения придерживается, в частности, руководитель политического направления центра изучения современной Турции Юрий Мавашев. Как он сказал газете ВЗГЛЯД, блеф президента нацелен – помимо Турции – на конгресс США, где много тех, кто считает, что Эрдоган стал много себе позволять, и на него нужно надавить.

          «Турция нужна Трампу как важный геополитический союзник, а конгресс выстраивает в этом отношении жесткую линию, поэтому Трамп иногда предпринимает недружественные жесты, чтобы показать «нет, я не с Эрдоганом, я тоже отстаиваю позицию США, я тоже могу принимать жесткие шаги в отношении Турции», - сказал Мавашев.

          Тем не менее, эксперт напомнил: в случае чего, надавить на Анкару у американцев есть чем. Так, Америка может наказать Турцию ограничением трансфера технологий. Это больно ударит по машиностроению, отраслям, которые связаны с высокими технологиями, хай-теку и особенно по оборонной промышленности.

          «Поскольку турецкая оборонная промышленность очень тесно интегрирована в западные оборонные концерны и производственные цепочки, удар по оборонке будет наиболее чувствительным», - считает Мавашев. Причем, чувствительным не только экономически, но и политически.

          «Каждый раз, когда Эрдогану нужно подчеркнуть свои достижения перед своим электоратом, он делает акцент на успехи турецкой военной промышленности: новый боевой вертолет или танк», - говорит эксперт. Все эти крупные проекты зависят от технологий с Запада, поясняет Мавашев. Таким образом, удар по турецкому ВПК – это прямой удар по репутации Эрдогана. Однако Мавашев все же считает маловероятным, что ситуация зайдет дальше уже и так недавно объявленных Турции экономических санкций.

          Тем временем в Москве также откликнулись на заявление Трампа. Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин считает, что угрозы носят скорее эмоциональный характер, так как вряд ли США захотят действовать напрямую против страны, входящей в НАТО.

          «США заинтересованы в сотрудничестве с Турцией, поэтому говорить об уроне в рамках введения экономических санкций против нее не стоит», - сказал RT Швыткин.

          И действительно – вечером в понедельник Трамп и Эрдоган созвонились и мирно обсудили идею создать на севере Сирии зоны безопасности. Эрдоган вновь поддержал решение коллеги вывести войска из Сирии. Он также отметил готовность Турции оказать американцам поддержку в САР.

          Трамп в ответ призвал турок «не обращаться плохо» с курдами в Сирии на фоне вывода оттуда американских войск. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, Трамп выразил желание совместно работать над разрешением обеспокоенности Анкары уровнем безопасности на северо-востоке Сирии. Как сказала Сандерс:

          «Он подчеркнул, что США важно, чтобы Турция не обращалась плохо с курдами и другими участниками Демократических сил Сирии, с которыми мы сражались вместе, добиваясь разгрома ИГ**».

          Часть экспертов, напротив, предрекает, что ссора Вашингтона и Анкары будет только разгораться. Турция оказалась в критической ситуации из-за запуска американо-израильского плана по созданию Курдистана на  территории Сирии, уверен директор исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Станислав Тарасов. Эксперт убежден, что в действиях США четко прослеживается сценарий сохранения курдского анклава в Сирии. В то же самое время в Ираке укрепляется курдская автономия. Велика вероятность того, что и в Турции курды добьются каких-то уступок на пути к федерализации.

          «А это значит, что сирийский, иракский и турецкий Курдистан потенциально могут создать новое государственное образование» - не исключил Тарасов в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Такое развитие ситуации Эрдогана не устроит категорически. 

          При этом, он обращает внимание на то, что турецким властям меньше всего хочется прослыть борцами с курдами как таковыми. Что видно и из разъяснения Калына. «Словосочетание «операция против курдов» вызывает исторические ассоциации с геноцидом армян и этнической зачисткой западной части Турции в 20-е годы», когда погибли тысячи местных греков, объясняет Тарасов.

          Как подчеркнул эксперт, американцы вовсе не собираются просто так отдавать сирийских курдов на милость Турции. Дело тут не только в желании сохранить репутацию надежного союзника. Для США, полагает эксперт, влиятельные и лояльные группировки в сирийском Курдистане важны еще и в контексте противостояния Ирану. Там ведь тоже проживают курды и их можно использовать для дестабилизации уже иранского режима. 

          Как бы то ни было, все станет яснее в ближайшее время в ходе нескольких международных встреч. Несмотря на угрозы Трампа, ожидается, что американская делегация скоро посетит Анкару и продолжит диалог по сирийским проблемам. Тема сирийских курдов, без сомнения, будет обсуждаться и в ходе анонсированных консультаций Болтона в России. Кроме того, Эрдоган и сам собирается в Москву в течение этого месяца. «От переговоров России, Турции и Ирана зависит очень многое», - считает эксперт.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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