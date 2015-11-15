Турция использовала С-400 для шантажа Америки

Еще недавно в корне подорванные отношения между США и Турцией, похоже, начали восстанавливаться. Вашингтон и Анкара достигли значимого для обеих сторон соглашения по Сирии, но что более важно – глава МИД Турции сделал заявление, прямо касающееся покупки российских комплексов С-400. Слова Чавушоглу трудно понять иначе, чем как отказ от всех обещаний, которые Турция давала Москве по этому поводу.

Если Соединенные Штаты готовы продать Турции зенитно-ракетные системы, то Анкара «готова их приобрести», сообщил в понедельник в Вашингтоне глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Об этом он заявил перед решающим раундом переговоров со своим коллегой – госсекретарем США Майком Помпео.

Контекст, в котором прозвучало это заявление, вполне ясен – его обозначил сам Чавушоглу. Турецко-российское соглашение по закупке комплексов С-400 «Триумф» вызвало напряженность в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, напомнил глава турецкого МИДа. Под вопросом оказались поставки Турции американских истребителей F-35.

Фраза Чавушоглу, по сути, выглядит намеком американцам, что Турция может отказаться от сделки, столь раздражающей Вашингтон – и приобрести американское оружие. Он напомнил своим американским партнерам: Анкара еще до контракта с Россией обсуждала возможность приобретения систем ПВО у своих союзников, в том числе у США, однако те ответили отказом. Это и стало причиной обращения Анкары к Москве.

Сделка с Россией, которую открыто стремятся сорвать американцы, в конце прошлого года казалась почти незыблемой. В декабре Россия и Турция подписали кредитное соглашение о поставке двух батарей С-400. Также было заявлено, что Анкара полностью согласовала с Москвой договоренность о приобретении четырех дивизионов «Триумфов». Помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин еще в сентябре говорил, что поставки С-400 в Турцию начнутся в конце 2019 – начале 2020 года. По его словам, аванс за С-400 Анкара уже успела внести. Вскоре уплату аванса подтвердил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В декабре газете «Коммерсантъ» Сергей Чемезов сообщил, что Турция приобретает четыре дивизиона ЗРС С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. 45% от этой суммы Турция выплатит в качестве аванса, 55% составит российский кредит.

Весной американцы начали давление на Турцию, доведя отношения со своей союзницей по НАТО до точки кипения, по оценке того же Чавушоглу. Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Госдеп, а потом и конгрессмены перешли к прямому шантажу. Анкаре дали понять: если покупка российских комплексов состоится, то к Турции придется применить закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». И в этом случае туркам явно не видать истребителей пятого поколения F-35, в которых она заинтересована. То же касается и других поставок: истребителей F-16, зениток «Пэтриот», тяжелых транспортных вертолетов CH-47 Chinook и других «вкусностей». На днях госсекретарь Майк Помпео вновь предупредил открытым текстом: Вашингтон работает над тем, чтобы Турция не приобрела С-400 у России.

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Вместе с кнутом американцы использовали и пряник. Помпео в мае добавил, что Вашингтон не только угрожает, но и «предлагает альтернативы». Его коллега, шеф Пентагона Джеймс Мэттис уточнил, что Штаты готовы предоставить Турции другие зенитные ракетные комплексы, которые будут отвечать стандартам Североатлантического альянса. Не исключено, что американцы предлагают свои зенитные комплексы «Пэтриот». Иначе говоря, то препятствие, о котором говорила Турция – отказ США поставлять комплексы ПВО – устранено. И заявление Чавушоглу трудно понять иначе, чем как то, что Турция на сделку с США согласна. А следовательно, ей больше не нужны российские С-400. Анкара добилась того, чего и добивалась изначально – поставок американских зенитных комплексов.

На прошлой неделе Анкара еще упрямилась. Тот же Чавушоглу заявлял: если сделка по поставке истребителей F-35 сорвется, то Турция «не останется без альтернатив» – она сможет приобрести аналогичные самолеты не только у партнеров США по НАТО, но и у России. Глава МИД Турции подлил масла в огонь после публикаций в местной прессе. Журналисты утверждали, что Анкара может купить у России партию Су-57, даром что этот истребитель пока еще «сырой» – на стадии испытаний. Покупка турками и российских зенитных комплексов, и истребителей стала бы хлесткой пощечиной Штатам. Но строптивого партнера по НАТО если не сломали, то во всяком случае подтолкнули к тому, чтобы начать торг с США. В итоге то, что американская пресса на днях назвала «кошмаром для НАТО», оказалось под вопросом.

Такого рода торги с последующим срывом сделки на финальной стадии стали уже привычной тактикой для турок.

Можно напомнить, как несколько лет назад Анкара «обиделась» на НАТО после того, как альянс, вопреки просьбам Анкары, отозвал из страны «Пэтриоты». Тогда Турция начала переговоры с Китаем о закупке ЗРК дальнего действия HQ-9 («Красное знамя – 9», аналог нашего С-300). Китайскую фирму-производителя объявили победителем в тендере. Был заключен контракт на 4 млрд долларов. Министр обороны Турции рассказывал о далеко идущих планах Пекина и Анкары по развитию ПВО. Но достаточно было «просьбы» НАТО, чтобы Турция так ничего и не купила – контракт был расторгнут.

Велика вероятность, что на этот раз турки «кинут» Россию, полагает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. «Анкара решает с Вашингтоном вопрос, который был главным камнем преткновения в их отношениях – курдский вопрос, а точнее, вопрос о поддержке американцами партии YPG («Демократический союз»), которая считается сирийским филиалом Рабочей партии Курдистана. По мере давления Вашингтона, по мере того, как Турция будет готова к компромиссу по этому вопросу, турки будут готовы «слить» нас по полной программе», – сказал Багдасаров газете ВЗГЛЯД. По его мнению, Анкара использует угрозу переориентироваться на закупку российских или китайских вооружений просто для встречного шантажа и «разводки» американцев и натовцев.

Для России сделка по продаже С-400 носила больше политический, нежели экономический или военно-технический характер; в той же мере это касалось и Турции, говорит сотрудник Института востоковедения РАН и Российско-турецкого учебно-научного центра РГГУ Александр Васильев. Но, отметил он, в поведении Анкары значимую роль играют не только ее политические игры, но и военно-технологические планы. Опасения, что Турция сорвет сделку, существовали с момента начала переговоров. Васильев поясняет: «Дело в том, что турки от этого разрыва, по сути, ничего не теряют. Им гораздо важнее передача технологий. Целый ряд турецких компаний производят отдельные компоненты комплексов «Пэтриот». Следовательно, освоить производство американской системы им будет проще».

Неудивительно, что сейчас Чавушоглу завел речь именно о возможности покупки американских систем.

«Судя по тому, как развивалась история с созданием Турцией собственных средств ПВО, турки рассматривали приобретение С-400 как временный шаг, – отмечает Васильев. – Напомню, что

в то время, когда заявлялось о покупке С-400, турецкие оборонщики договаривались с европейцами о совместной разработке систем ПВО среднего и дальнего радиуса действия.

То есть планы Турции были вполне очевидны».

Вечером в понедельник было объявлено, что переговоры Чавушоглу и Помпео завершились успешно. Стороны подписали «дорожную карту» по Манбиджу. Ранее Чавушоглу пояснял, что такая «дорожная карта» предусматривает вывод курдских отрядов из этого северного сирийского города, который турки сами мечтают захватить. Судьба Манбиджа уже несколько лет была яблоком раздора между Анкарой и Вашингтоном. По словам Чавушоглу, подписание «дорожной карты» станет «поворотным пунктом» для отношений двух союзниц по блоку НАТО.

И, возможно, также станет частью сделки по отказу Турции покупать российские комплексы ПВО.