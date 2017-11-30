Турция заявила о полном согласовании с Россией закупки С-400

Анкара полностью согласовала с Москвой договоренность о приобретении четырех дивизионов ЗРК С-400, заявил глава минобороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телеканала TRT.

«По сути, вопрос касался кредитования. Конкретнее – будем ли использовать кредит или купим ЗРК за собственные средства. Возобладало мнение, что частично будет использоваться кредит. Договоренность, по которой Турция закупит у России четыре дивизиона, полностью достигнута», – цитирует Джаникли РИА «Новости».

Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов подтвердил, что Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. До этого помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин говорил, что поставки систем С-400 в Турцию начнутся в конце 2019 – начале 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, что закупка С-400 является для Турции вынужденным решением.