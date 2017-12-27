Раскрыты детали контракта с Турцией по С-400

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов подтвердил, что Турция купила у России четыре дивизиона С-400, а также назвал сумму сделки.

«Да, на 2,5 млрд долларов», – сказал Чемезов газете «Коммерсант», отвечая на просьбу подтвердить, что Турция купила четыре дивизиона.

Он сообщил, что российский и турецкий минфин уже завершили переговоры по вопросу кредитования. Теперь, сказал он, осталось только утвердить финальные документы.

«Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% – российские кредитные средства», – сообщил Чемезов.

Первые поставки запланированы на март 2020 года, добавил Чемезов.

Ранее помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин говорил, что поставки систем С-400 в Турцию начнутся в конце 2019 – начале 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, что закупка С-400 является для Турции вынужденным решением.