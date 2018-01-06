Начались летные испытания десятого истребителя пятого поколения Су-57

Десятый опытный образец истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) начал летные испытания, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на инфографику ОАК, первый полет десятого истребителя состоялся 23 декабря 2017 года.

До последнего времени в летных испытаниях участвовали девять образцов ПАК ФА с двигателем «первого этапа». 5 декабря 2017 года состоялся первый полет новейшего истребителя с двигателем 2-го этапа.

С каким именно двигателем взлетал десятый опытный образец Су-57, не сообщается.