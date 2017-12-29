Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставке ЗРК С-400

Россия и Турция подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400, передает телеканал TRT.

В ближайшее время ожидается официальное заявление в связи с подписанием соглашения, передает РИА «Новости».

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что соглашение предполагает кредит в рублях, что выгодно для Анкары.

27 декабря сообщалось, что Анкара полностью согласовала с Москвой договоренность о приобретении четырех дивизионов ЗРК С-400.

Тогда же гендиректор Ростеха Сергей Чемезов подтвердил, что Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. До этого помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин говорил, что поставки систем С-400 в Турцию начнутся в конце 2019 – начале 2020 года.