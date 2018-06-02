Покупку Турцией российских ракетных систем назвали кошмаром для НАТО

Согласие Турции закупить ракетные системы у России и возможная покупка российских истребителей может стать кошмаром для НАТО, пишут СМИ.

«Турция уже согласилась купить российские ракетные системы С-400. Благодаря этому Москва может получить возможность «влезть» в оборонную систему НАТО, что будет ночным кошмаром для альянса», – пишет Business Insider, передает РИА «Новости».

По мнению автора, С-400 является одной «из самых продвинутых платформ противоракетной обороны», в том числе предназначенную для нанесения ударов по американским самолетам.

Кроме того, стремление американского сената отказаться от поставок в Турцию истребителей-бомбардировщиков F-35 может натолкнуть Анкару на решение перейти к закупкам российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Это, говорится в статье, может стать угрозой для НАТО.

Так, генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула отметил, что НАТО «не хочет внедрять российские системы в свою противовоздушную оборону». При этом он сомневается, что Турция купит Су-57, так как, по его словам, эти самолеты несовместимы с системами НАТО. Однако в Business Insider отметили, что, судя по фото Су-57 с парада Победы в Москве, этот самолет является прямым конкурентом американских F-22 и F-35.

«Так что, если Турция закупит Су-57, это будет представлять собой кошмарный сценарий для безопасности НАТО по военным и дипломатическим причинам», – считают в Business Insider.

В среду глава МИД Турции Мевлют Чавушогл заявлял, что если США не поставят Турции истребители-бомбардировщики F-35, она удовлетворит свои потребности в подобных самолетах «в другом месте».

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Анкара может принять решение о приобретении Су-57, если США заблокируют поставки F-35 в связи с планами Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Напомним, Соединенные Штаты перешли к прямым угрозам в связи с планами Анкары приобрести российские комплексы С-400. Анкара, в свою очередь, пригрозила Вашингтону ответными мерами на санкции из-за С-400.