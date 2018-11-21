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Воровство энергоресурсов уже стало частью кавказской культурыФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе. Почему столь давняя проблема, особенно распространенная в кавказских республиках, не решена до сих пор? Как именно воруют энергоресурсы в этих регионах – и как это связано с особенностями местной культуры? Подробности...
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Пентхаус для Путина в Трамп-Тауэр придумала американская разведка

Бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн рассказывает о своем клиентеФото: Jonathan Ernst/Reuters
Одной из причин, побудивших Трампа отказаться от встречи с Владимиром Путиным, стала новая порция разоблачений его «русских связей» – столь же абсурдная, как и предыдущая, но вызывающая в США много шума. Теперь речь идет о том, что компания Трампа якобы собиралась подарить Владимиру Путину пентхаус в Москве – и переговоры об этом шли даже тогда, когда миллиардер уже был выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии. Подробности...
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Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Пархоменко оскорбил доктора Лизу и Нюту Федермессер, забыв об их колоссальном социальном вкладеФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Вступившая в ОНФ учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер стала настоящим объектом травли либеральной общественности. Публицист Сергей Пархоменко сравнил ее с доктором Лизой, которая спасала детей в Донбассе и Сирии, обозвав при этом последнюю «потасканным ничтожеством». В ответ он получил реакцию от коллег, на которую, вероятно, не рассчитывал. Подробности...
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Турция поплатилась за отказ от российского вертолета

США лишили турецкие боевые вертолеты T129 ATAK двигателейФото: tai.com.tr
США наказали Турцию за покупку С-400 задержкой поставок двигателей для турецких ударных вертолетов T-129. И нет никаких гарантий, что эти поставки вообще состоятся. Турки вынуждены спешно искать того, кто проведет ремоторизацию их боевой техники. Может быть, это могла бы сделать Россия? А самое интересное, что в свое время у Анкары был шанс избежать этой ситуации – купив российские вертолеты. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Что общего у матерщинника с эксгибиционистом

Дометий Завольский, историк-архивист
Большинство непристойных слов издавна считались непристойными потому, что они связаны с «заветной» половой сферой. Следовательно, они обнажают то, что на людях должно быть сокрыто. Хотя вот это «на людях» можно трактовать весьма различно. Подробности...
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Мосье, пойдемте на баррикады, пока не угасло

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
«И не бензоколонки надо захватывать, а банки! – говорит женщина, отглатывая из бокала. – Тогда правительство возьмут за яйца, и эти гады сделают все, что пожелаешь. Вот вы, мосье, почему тут сидите?» Подробности...
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Telegram уничтожает русскую журналистику

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Оппозиция просто проспала эту площадку и теперь сильно расстраивается. Потому что без ежедневной накачки на других платформах – типа того же радио «Эхо Москвы», условно оппозиционные авторы сидели бы на уровне канала «Дачный участок». Подробности...
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Турция поплатилась за отказ от российского вертолета

          США лишили турецкие боевые вертолеты T129 ATAK двигателей   2 декабря 2018, 12:06
          Фото: tai.com.tr
          Текст: Олег Москвин,
          Анна Кукушкина,
          Михаил Мошкин

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          США наказали Турцию за покупку С-400 задержкой поставок двигателей для турецких ударных вертолетов T-129. И нет никаких гарантий, что эти поставки вообще состоятся. Турки вынуждены спешно искать того, кто проведет ремоторизацию их боевой техники. Может быть, это могла бы сделать Россия? А самое интересное, что в свое время у Анкары был шанс избежать этой ситуации – купив российские вертолеты.

          Поставка трех десятков турецких многоцелевых ударных вертолетов T-129 ATAK Пакистану задержится не менее чем на полгода. Причина – отказ Соединенных Штатов своевременно поставить Турции двигатели для этих вертолетов. О проблемах у Анкары в пятницу сообщил ТАСС представитель турецкого секретариата оборонной промышленности SSM.

          По словам источника, в настоящее время производитель T-129 – компания Turkish Aerospace Industries (TAI) – изучает вопрос о замене двигателей. Вероятно, ATAK будет оснащаться двигателями западноевропейского производства, но рассматривается и вариант обращения к Китаю.

          Можно предположить, что срыв американцами турецко-пакистанского контракта был опосредованным наказанием за покупку Анкарой российских ЗРК С-400.

          «По сути, санкции против турецкого ВПК», – отметил в Facebook военный эксперт Василий Кашин. «Мы можем предполагать связь со сделкой по С-400, и первое предположение с российской стороны таким и будет, но вполне допускаю, что причины могут быть и иного рода», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

          Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, подписанное около года назад турецко-российское соглашение по закупке комплексов С-400 «Триумф» вызвало напряженность в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. В минувший четверг пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын сообщил: Анкара рассчитывает получить первую батарею С-400 уже до конца года. 

          В то же время Кашин отметил, что одновременно США заморозили поставку Пакистану партии боевых вертолетов AY-1Z. «Пакистан, насколько я понимаю, не находится в списке государств, которым запрещены поставки американского оружия, с одной стороны. С другой, сейчас у Пакистана сложные отношения с США. Так что это может быть больше связано с самим Пакистаном, нежели с Россией и санкциями против нее», – предположил в свою очередь Козюлин.

          Для Пакистана (который сейчас действительно переживает не лучший период отношений с США) срыв контракта с турками вряд ли будет серьезной потерей. Исламабад может обратиться к тем же китайцам, которые сейчас активно входят на пакистанский рынок вооружений. Но туркам, которые заинтересованы в продаже своей продукции, придется «покрутиться» и найти того, кто поможет с ремоторизацией вертолетов. И среди потенциальных поставщиков могли бы оказаться не только европейские страны, но и Россия, и даже Украина.

          Военный эксперт Алексей Леонков отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Т-129 внешне очень похож на Ми-24. Но не факт, что есть и сходство двигателей. Тем не менее, если Россия все-таки решит заняться данной сложной задачей, то у нее, как подчеркнул Леонков, есть двигатель, который в принципе может быть аналогом американского СTS-800, предназначенного для турецких вертолетов.

          Это ВК-2500, который сейчас является основным для установки на вертолеты, которые есть на вооружении российской армии. Этот двигатель выпускает АО «Климов», входящее в Объединенную авиастроительную компанию. ВК-2500 создавался как замена двигателям ТВ3-117, которые делали на украинском предприятии «Мотор-Сич», и теперь стоит на вертолетах Ми-17, Ми-28, Ка-52, Ми-35. «То есть он стал таким универсальным двигателем, который позволяет решать вопросы с вертолетами», – рассказал собеседник.

          Правда, следует оговориться, что между CTS-800 и ВК-2500 все-таки есть много отличий. «Наш двигатель гораздо мощнее американского», – отмечает Леонков. Впрочем, по мнению Леонкова, туркам было бы рациональнее с помощью России менять не двигатели, а вертолеты. «Просто взять и поменять двигатель – это значит создать новый вертолет, это даже более проблематично, чем поменять двигатель самолета, – подчеркнул Леонков. – Если пушка начинается со снаряда, то вертолет начинается с двигателя. Именно его компоновка и его мощность придают вертолету его возможности. Понятно, что замена двигателя приведет к переделке топливной системы, топливной автоматики и так далее».

          Стоит отметить, что когда-то Россия даже предлагала Турции свой вертолет. В 1997 году специально для участия в турецком тендере ATAK (Attack and Tactical Reconnaissance Helicopters – ударные и тактические разведывательные вертолеты) российская компания «Камов» разработала вертолет Ка-50-2 «Эрдоган», являющийся по сути экспортной версией Ка-52. Однако турки тогда сделали выбор в пользу проекта итальянской компании Agusta Westland и на базе ее вертолета A-129 Mangusta и был создан турецкий T-129 ATAK. За что теперь, можно сказать, и поплатились.

          В этот раз в гипотетическом соревновании за право заместить CTS-800 у России также может появиться неожиданный конкурент – Украина. Ведь «Мотор Сич» по-прежнему выпускает тот самый двигатель ТВ3-117, который заменил ВК-2500. Правда, не факт, что Украина потянет турецкий заказ (если таковой будет). «Украинский ВПК постепенно разрушается, – отмечает Леонков. – «Мотор-Сич» пытается в лице своего директора Вячеслава Богуслаева спасти ситуацию, но ему очень сложно бороться с политической номенклатурой».

          Есть и еще один нюанс. С кем бы ни договорилась Турция о поставках силовых агрегатов, сделать это будет крайне затруднительно, несмотря на то, что примеры ремоторизации техники с одних двигателей на другие известны, заявил газете ВЗГЛЯД директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. «Иранцы, например, в свое время ремоторизировали американский самолет, юаровцы во французский F1 «Мираж» засунули двигатель МиГ-29. Гипотетически это возможно, но в данном конкретном случае сделать это будет затруднительно», – сообщил он.

          В качестве одной из причин Пухов назвал необходимость получения лицензии. «Конструкция делается под конкретные вертолеты, а этот вертолет не чисто турецкий, а турецко-итальянский. Это, фактически, итальянская лицензия, и это нужно согласовывать с итальянскими конструкторами, что практически нереально», – пояснил собеседник. «Помимо турок и итальянцев, на это должны согласиться и пакистанцы. Слишком много сторон в этой истории. Даже если бы двигатель интегрировался, это практически невозможно», – резюмировал эксперт.


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