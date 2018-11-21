Турция поплатилась за отказ от российского вертолета

США наказали Турцию за покупку С-400 задержкой поставок двигателей для турецких ударных вертолетов T-129. И нет никаких гарантий, что эти поставки вообще состоятся. Турки вынуждены спешно искать того, кто проведет ремоторизацию их боевой техники. Может быть, это могла бы сделать Россия? А самое интересное, что в свое время у Анкары был шанс избежать этой ситуации – купив российские вертолеты.

Поставка трех десятков турецких многоцелевых ударных вертолетов T-129 ATAK Пакистану задержится не менее чем на полгода. Причина – отказ Соединенных Штатов своевременно поставить Турции двигатели для этих вертолетов. О проблемах у Анкары в пятницу сообщил ТАСС представитель турецкого секретариата оборонной промышленности SSM.

По словам источника, в настоящее время производитель T-129 – компания Turkish Aerospace Industries (TAI) – изучает вопрос о замене двигателей. Вероятно, ATAK будет оснащаться двигателями западноевропейского производства, но рассматривается и вариант обращения к Китаю.

Можно предположить, что срыв американцами турецко-пакистанского контракта был опосредованным наказанием за покупку Анкарой российских ЗРК С-400.

«По сути, санкции против турецкого ВПК», – отметил в Facebook военный эксперт Василий Кашин. «Мы можем предполагать связь со сделкой по С-400, и первое предположение с российской стороны таким и будет, но вполне допускаю, что причины могут быть и иного рода», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, подписанное около года назад турецко-российское соглашение по закупке комплексов С-400 «Триумф» вызвало напряженность в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. В минувший четверг пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын сообщил: Анкара рассчитывает получить первую батарею С-400 уже до конца года.

В то же время Кашин отметил, что одновременно США заморозили поставку Пакистану партии боевых вертолетов AY-1Z. «Пакистан, насколько я понимаю, не находится в списке государств, которым запрещены поставки американского оружия, с одной стороны. С другой, сейчас у Пакистана сложные отношения с США. Так что это может быть больше связано с самим Пакистаном, нежели с Россией и санкциями против нее», – предположил в свою очередь Козюлин.

Для Пакистана (который сейчас действительно переживает не лучший период отношений с США) срыв контракта с турками вряд ли будет серьезной потерей. Исламабад может обратиться к тем же китайцам, которые сейчас активно входят на пакистанский рынок вооружений. Но туркам, которые заинтересованы в продаже своей продукции, придется «покрутиться» и найти того, кто поможет с ремоторизацией вертолетов. И среди потенциальных поставщиков могли бы оказаться не только европейские страны, но и Россия, и даже Украина.

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Военный эксперт Алексей Леонков отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Т-129 внешне очень похож на Ми-24. Но не факт, что есть и сходство двигателей. Тем не менее, если Россия все-таки решит заняться данной сложной задачей, то у нее, как подчеркнул Леонков, есть двигатель, который в принципе может быть аналогом американского СTS-800, предназначенного для турецких вертолетов.

Это ВК-2500, который сейчас является основным для установки на вертолеты, которые есть на вооружении российской армии. Этот двигатель выпускает АО «Климов», входящее в Объединенную авиастроительную компанию. ВК-2500 создавался как замена двигателям ТВ3-117, которые делали на украинском предприятии «Мотор-Сич», и теперь стоит на вертолетах Ми-17, Ми-28, Ка-52, Ми-35. «То есть он стал таким универсальным двигателем, который позволяет решать вопросы с вертолетами», – рассказал собеседник.

Правда, следует оговориться, что между CTS-800 и ВК-2500 все-таки есть много отличий. «Наш двигатель гораздо мощнее американского», – отмечает Леонков. Впрочем, по мнению Леонкова, туркам было бы рациональнее с помощью России менять не двигатели, а вертолеты. «Просто взять и поменять двигатель – это значит создать новый вертолет, это даже более проблематично, чем поменять двигатель самолета, – подчеркнул Леонков. – Если пушка начинается со снаряда, то вертолет начинается с двигателя. Именно его компоновка и его мощность придают вертолету его возможности. Понятно, что замена двигателя приведет к переделке топливной системы, топливной автоматики и так далее».

Стоит отметить, что когда-то Россия даже предлагала Турции свой вертолет. В 1997 году специально для участия в турецком тендере ATAK (Attack and Tactical Reconnaissance Helicopters – ударные и тактические разведывательные вертолеты) российская компания «Камов» разработала вертолет Ка-50-2 «Эрдоган», являющийся по сути экспортной версией Ка-52. Однако турки тогда сделали выбор в пользу проекта итальянской компании Agusta Westland и на базе ее вертолета A-129 Mangusta и был создан турецкий T-129 ATAK. За что теперь, можно сказать, и поплатились.

В этот раз в гипотетическом соревновании за право заместить CTS-800 у России также может появиться неожиданный конкурент – Украина. Ведь «Мотор Сич» по-прежнему выпускает тот самый двигатель ТВ3-117, который заменил ВК-2500. Правда, не факт, что Украина потянет турецкий заказ (если таковой будет). «Украинский ВПК постепенно разрушается, – отмечает Леонков. – «Мотор-Сич» пытается в лице своего директора Вячеслава Богуслаева спасти ситуацию, но ему очень сложно бороться с политической номенклатурой».

Есть и еще один нюанс. С кем бы ни договорилась Турция о поставках силовых агрегатов, сделать это будет крайне затруднительно, несмотря на то, что примеры ремоторизации техники с одних двигателей на другие известны, заявил газете ВЗГЛЯД директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. «Иранцы, например, в свое время ремоторизировали американский самолет, юаровцы во французский F1 «Мираж» засунули двигатель МиГ-29. Гипотетически это возможно, но в данном конкретном случае сделать это будет затруднительно», – сообщил он.

В качестве одной из причин Пухов назвал необходимость получения лицензии. «Конструкция делается под конкретные вертолеты, а этот вертолет не чисто турецкий, а турецко-итальянский. Это, фактически, итальянская лицензия, и это нужно согласовывать с итальянскими конструкторами, что практически нереально», – пояснил собеседник. «Помимо турок и итальянцев, на это должны согласиться и пакистанцы. Слишком много сторон в этой истории. Даже если бы двигатель интегрировался, это практически невозможно», – резюмировал эксперт.