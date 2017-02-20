Трамп пригрозил разорить Турцию

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, чем обернется для Турции нападение на курдов в Сирии.

Трамп в Twitter пригрозил Турции «экономическим разорением».

При этом он призвал курдов воздержаться от провокаций.

Трамп заявил, что США начинают выводить войска из Сирии. По его словам, сделать это нужно было уже давно. При этом американцы продолжают наносить удары по террористической организации «Исламское государство*». Трамп заверил, что США вновь нападут на ИГ* с ближайших баз, если группировка «преобразуется».

Главными «бенефициарами» американской политики в Сирии Трамп назвал Россию, Иран и Сирию, хотя и сами США, по его словам, получили пользу от борьбы с ИГ, но пришла пора завершить «бесконечные войны» и вернуть войска домой.

Напомним, международная коалиция во главе с США начала вывод войск и техники с территории Сирии.

Анкара призвала США передать Турции их базы в Сирии и отказалась принять заявления США о необходимости гарантировать безопасность курдов на территории САР.