Эрдоган призвал США отдать базы в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал США передать Турции их базы в Сирии.

Эрдоган выступил с таким предложением, поскольку США, по-видимому, пересмотрели свои планы по выводу войск, а это подрывает планы Анкары, касающиеся военной операции в Сирии, передает RT со ссылкой на Guardian.