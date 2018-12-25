Американцы оставляют в Сирии опасный вакуум власти

Международная коалиция во главе с США начала вывод войск и техники с территории Сирии. Правда, делает она это «по-хитрому», а в итоге эта хитрость может обернуться резким обострением конфликта, вплоть до конфликта между американцами и курдами. Параллельно вакуум власти образуется в другой болезненной зоне – многострадальном Идлибе.

Как заявил в конце завершающейся недели представитель возглавляемой США международной коалиции полковник Шон Райан, «совместная объединенная оперативная группа – операция «Непоколебимая решимость» (CJTF-OIR) – начала покидать Сирию».

«По соображениям безопасности мы не будем обсуждать график вывода, местоположение или передвижения войск», – приводит его слова агентство «Франс-Пресс».

Глава американского государства Дональд Трамп еще в середине декабря заявил о победе над ИГИЛ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в этой стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уточнила, что США начали процесс вывода войск, но победа над ИГИЛ не означает прекращения работы международной коалиции.

Трамп такие трюки уже проделывал. Есть свидетельства очевидцев, как именно президент США хотел решить нерешаемую проблему Афганистана. Звучало это примерно так: «Давайте просто скажем, что мы победили – и уйдем». Но этот гениальный план натолкнулся на саботаж со стороны персонала Белого дома, секретариата и тогдашнего министра обороны Джеймса Бешеного пса Мэттиса.

Теперь озвучивать тезис «мы победили» выпало верному нукеру Трампа Майку Помпео, который сказал дословно следующее: «Мы ликвидировали 99 процентов халифата. 99 процентов халифата! С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны? Кто-нибудь оспаривает эти факты? Это была чрезвычайно успешная операция».

Спорить с этим никто не хочет. Чтобы помочь Помпео с его «99% победы над халифатом», надо не аргументы приводить, а бежать в аптеку.

На этой радушной ноте действительно была начата ликвидация и свертывание нескольких отдаленных американских баз в глубине сирийской территории, а также логистических пунктов снабжения. Однако бросается в глаза, что речь сейчас идет не о выводе американских войск, а о выводе войск «коалиции», в которую входят и англичане, и французы, и некоторые арабские страны Залива.

Примечательно и то, что одним из основных источников информации о выводе войск пока являются не американские СМИ, а французское агентство. Прежде именно французы критиковали инициативу Трампа громче всех остальных.

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Английские источники сообщают, что в первую очередь было начато свертывание американских контингентов в глубине сирийского Курдистана, в частности, с авиабазы Рмейлан в курдской Рожаве, неформальной столице курдов. И без пояснений со стороны полковника Райана понятно, что вывод войск и имущества будет проводиться в западный Ирак, где американцы начали строительство двух новых баз, которые, скорее всего, будут специально заточены под выводимые из САР части и имущество.

Кроме того, уже закрыта логистическая база на иракско-сирийской границе, через которую шло снабжение курдов военной и инженерно-строительной техникой.

В то же время нет никаких видимых признаков ухода американцев из хорошо известной зоны Ат-Танфа.

Для США и их коалиции эвакуация из Курдистана – проблема куда более болезненная, нежели Ат-Танф.

Дело даже не в том, что расстояние до иракской границы довольно большое и недружелюбное (буквально на прошлой неделе в столкновении с на 99% побежденным ИГИЛ вблизи границы погибло пятеро британских спецназовцев). А в том, что курды не готовы возвращать американцам и коалиции ранее полученное оружие и технику. Они продолжают свою вечную борьбу с Турцией и не получали гарантий от США, что на оставляемые территории не придут турецкие войска.

Сомнительно, что американцы попробуют силой отобрать у курдов то, что передали ранее, но вероятность подобного все-таки сохраняется. Уходя из Курдистана, американцы оставляют там вакуум с точки зрения силы. И нет никаких политических договоренностей, даже устных, которые могли бы этот вакуум заместить. Работа ведется, но турки и курды слишком сложные переговорщики, стоящие на абсолютно непримиримых, диаметрально противоположных позициях.

При этом тот же Помпео бросается заявлениями типа «мы сделаем так, что на Ближнем Востоке не останется и следа иранского сапога», что не может не настораживать.

Вывод американского контингента с сирийской территории способен развязать Пентагону руки в плане авиаударов по иранским объектам, что в теории может привести к столкновению с российской системой ПВО и ВКС. И такой сценарий уже открыто обсуждается экспертами.

На этом фоне сирийская правительственная армия в четверг и пятницу вынуждено изменила конфигурацию фронта на стыке провинций Хама и Идлиб. 4-я механизированная дивизия, 9-я штурмовая группа и части республиканской гвардии выдвинулись вперед в район крепости Мхарда и получили приказ перейти в наступление, если джихадисты из «Тахрир аш-Шама» проявят свою враждебную активность из глубины многострадальной провинции Идлиб.

Дело в том, что за последние несколько дней эта группировка практически рассеяла так называемый Фронт национального освобождения, ранее состоявший в основном из туркоманов (затем туда добавили и арабоговорящих союзников), которые полностью поддерживались и финансировались Турцией.

Помимо прочего «Тахрир аш-Шам» захватила по местным меркам крупную бронетанковую колонну ФНО в районе населенного пункта Дарт Изза. ФНО фактически капитулировал, в результате чего в этой части провинции Идлиб тоже образовался вакуум власти. И есть опасение, что «Тахрир аш-Шам» займет эту территорию, а это совершено неприемлемо со всех точек зрения, включая переговорную.

Уже появилась информация и о том, что примерно в этот же регион прибыла группа российских войск в составе нескольких БТР и инженерно-саперных машин, которая расположилась в городе Салба к югу от Хайялина в Западной Хаме. Также замечено перемещение в сторону идлибского фронта подразделений из 100-й артиллерийской бригады Сирийской арабской армии.