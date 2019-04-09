Участие в конференции по безопасности в Москве подтвердили более 30 государств

Руководители оборонных ведомств 35 государств уже подтвердили участие в 8-й Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 23-25 апреля.

«Ожидаем приезда на форум военных делегаций и ведущих экспертов более чем из 100 государств. Свое участие уже подтвердили 35 руководителей оборонных ведомств», – сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве, передает ТАСС.

Министр также отметил, что в повестку конференции включены вопросы укрепления глобальной и региональной стабильности, в том числе стабилизации ситуации в Сирии.

«Также планируется обсудить проблемы противоракетной обороны, миротворчества и новые подходы к международному военному сотрудничеству», – отметил Шойгу.

Уточняется, что часть деловой программы конференции впервые пройдет на базе парка «Патриот» в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне обеспокоились ростом влияния России на Ближнем Востоке после того, как Минобороны России отчиталось о восстановлении мирной жизни в Сирии.