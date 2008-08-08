Специальный корабль ВМФ раскроет секреты удара США по Сирии

Внимание всего мира приковано к переброске США в Средиземное море кораблей, вооруженных крылатыми ракетами «Томагавк», и наращиванию группировки российского ВМФ у берегов Сирии. Однако для многих осталось незамеченным прибытие в этот регион небольшого российского разведывательного корабля «Юрий Иванов». А оно имеет принципиальное значение.

В конце недели в Средиземноморье заканчиваются учения российского ВМФ. Даже если допустить, что эти маневры не имеют никакого отношения к ситуации вокруг сирийского Идлиба, очевидно одно: речь идет о крупнейших в новейшей истории России учениях, которые флот и ВКС проводят вдали от территориальных вод РФ.

В эту акваторию стянута самая серьезная группировка с 2015 года. Задействовано около трех десятков кораблей Черноморского, Балтийского и Северного флотов, а также Каспийской флотилии. Флагманом служит ракетный крейсер «Маршал Устинов». Привлечено более трех десятков самолетов и вертолетов. В том числе – стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38.

Особенно стоит выделить сообщения об участии в учениях самолетов Морской авиации Су-30 и Су-33, которые базируются на аэродроме Североморск-3 и должны действовать в том числе с палубы единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов». Послать к берегам Сирии «Кузнецова» в данный момент невозможно, корабль находится на ремонте и модернизации – но для авиагруппы опыт участия в подобных учениях поистине бесценен.

Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, такое стягивание сил в данный регион связано с показательной активностью в Средиземноморье американцев. На днях ударная многоцелевая атомная подлодка «Ньюпорт-ньюс» класса «Лос-Анджелес», оснащенная 12 крылатыми ракетами «Томагавк», из Гибралтара взяла курс на Восточное Средиземноморье, став там уже третьей американской субмариной с подобным вооружением. В составе американской группировки также присутствуют вооруженные «Томагавками» эсминцы класса «Арли Берк» – «Карни» и «Росс» – и еще один, «Уинстон Черчилль», пока только идет к берегам Сирии. В совокупности такая группировка способна нести порядка 200 крылатых ракет.

Такая активность возникла не просто так. Подготовка походов флота требует больших усилий и времени, и решение о ее отправке куда бы то ни было принимается сильно заранее – за много месяцев. После своего апрельского удара по Сирии американцы не раз заявляли, что готовы нанести, если посчитают нужным, еще один. А в последнее время Дональд Трамп не устает предостерегать от «кровопролития» в Идлибе, последней части САР, еще не освобожденной от вооруженных группировок. При этом США уже загодя подготовили предварительный перечень объектов в Сирии для нанесения по ним ударов. Все это явно свидетельствует, что новый удар готовится и может быть нанесен в ближайшее время, о чем уже предупреждал и российский Генштаб.

И понятно, что командование ВС РФ осознало это не только сейчас. А потому также заранее озаботилось тем, чтобы подогнать к берегам Сирии как можно больше кораблей. И дело тут не только в прикрытии операции в Идлибе. Особенно показательным в этом смысле становится присутствие в российской эскадре одного небольшого, но принципиально важного корабля.

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На днях в Средиземное море вошел небольшой российский корабль связи «Юрий Иванов». Это разведывательный корабль, построенный на питерской Северной верфи совсем недавно – в 2014 году. Причем это первый представитель нового проекта 18280 . Задача этих кораблей – не только обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и РЭБ (радиоэлектронной борьбы), но и слежение за компонентами американской системы ПРО и, подчеркнем, за американскими зенитно-ракетными и ударными комплексами. Кроме того, «Юрий Иванов» способен обеспечивать целеуказание по разведанным целям для других средств нанесения удара – воздушных, надводных и даже подводных.

По понятным причинам точный состав аппаратуры «Юрия Иванова» засекречен. Но есть предположения, что в него в том числе входят системы многодиапазонной радиоразведки и целеуказания.

Важность этого события явно хорошо понимают в штабах США и их партнеров по НАТО. Так, в Ла-Манше российский разведывательный корабль сопровождал (то есть, проще говоря, следил за ним) британский минный тральщик «Харсворт». Тот самый «Харсворт», который ранее сопровождал фрегат «Адмирал Макаров» на пути в Средиземное море. Также за «Юрием Ивановым» наблюдал и французский корабль «Тетис».

Чем же так значим этот корабль? Бывший замглавкома ВВС генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Разведывательный корабль ведет анализ перехвата переговоров, данных радиоэлектронной разведки и т. д. На основании всего этого аналитическая группа может выявить, откуда и когда может быть нанесен удар высокоточным оружием».

А ведь именно такой удар сейчас, как сообщается, и готовят США.

«Я думаю, что фиксировать пуски американских ракет в Средиземноморье «Юрий Иванов» вполне способен. Это корабль с серьезным оснащением. Пожалуй, там сконцентрированы самые современные разработки и технологии, которые у нас есть», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Резонно предположить, что функцию разведки и целеуказания в составе той группировки, которую сконцентрировал в Средиземном море российский ВМФ, способны выполнять и другие российские корабли, равно как и вести наблюдение за ракетными пусками США. Так, например, и происходило в апреле этого года, когда подобного корабля-разведчика в ближайшей акватории к американской группировке, осуществляющей пуски крылатых ракет, не было. «Нынешняя группировка за все постсоветское время самая мощная, – отмечает Дандыкин. – Там и так есть возможность наблюдать за обстановкой с этих кораблей, ведь этот мощнейший военно-морской кулак обладает не только десятками крылатых ракет типа «Калибр», но в том числе и «глазами».

«Однако «Юрий Иванов» – специальный корабль, который позволяет заглядывать очень далеко, в том числе за пределы Средиземного моря», – объяснил собеседник. Предполагается, что в случае пуска тех же «Томагавков» по территории Сирии корабль-разведчик может оперативно «снять телеметрию» ракеты и передать необходимое целеуказание системам сирийской ПВО. Кроме того, такой корабль способен отфиксировать весь процесс подготовки к удару и его нанесения – линии связи, детали переговоров, командные цепочки, технические детали и т. д.

Важность разведданных о пуске США крылатых ракет трудно переоценить. Получить такие сведения чрезвычайно сложно, тем более если речь идет не об учебном, а о боевом пуске. А их анализ дает огромные возможности для совершенствования возможностей по отражению таких ударов, а также развития собственных технологий.

А «Юрий Иванов» как раз обладает уникальными разведвозможностями именно на подобный случай. И, судя по всему, их-то и не хватало российским ВС во время прошлого американского удара.

Вероятно, потому военное руководство России и пришло к выводу, что на этот раз подобный корабль в данном районе и в данное время – в преддверии очередного удара США по Сирии – просто необходим.

Официально учения ВМФ РФ у берегов Сирии должны закончиться уже в ближайшие выходные. Значительная часть эскадры, соответственно, вернется на свои базы. Но некоторые корабли останутся – и, если среди них будет «Юрий Иванов» (а так наверняка и произойдет), можно не сомневаться, что возможный ракетный удар США по Сирии российские военные смогут наблюдать, отслеживать и анализировать в полной мере.