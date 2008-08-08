Специальный корабль ВМФ раскроет секреты удара США по Сирии

Взгляд
7 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 19:23  |  vz.ru
Разделы

Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
Перейти а раздел…

У России и Сирии может появиться неожиданный союзник

С тем, что в Идлибе не должно остаться террористов, стали соглашаться и на ЗападеФото: Sergei Grits/AP/ТАСС
По мере приближения операции по освобождению сирийского Идлиба начинает меняться риторика западных лидеров. Осуждающие и воинственные заявления все чаще сменяются более сдержанными комментариями даже со стороны Госдепа США. Но даже на этом фоне сюрпризом выглядит открытая поддержка контртеррористических действий России и Сирии из Европы. Подробности...
Перейти а раздел…

Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
Перейти а раздел…

Христианство в США приняло пугающие формы

Несмотря на видимый упадок христианской веры, поколениями передающаяся религиозность не может просто «уйти в песок»Фото: Eduardo Munoz/Reuters
«Культурная война» проиграна, белые христиане вымирают, число прихожан неуклонно падает. Таковы современные реалии США, некогда наиболее религиозной страны западного мира. Неудивительно, что практикующие протестанты и католики готовятся к переходу на катакомбное положение. На смену их вере уже идет во многом похожая, но довольно жуткая идеология новой американской жизни. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему народ не тот

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Концепций нравственного и патриотического воспитания россиян порождено столько, что складывается впечатление, будто мы имеем дело не с «великим народом-богоносцем», а австралийской бандой каторжников. Подробности...

Многоходовка «скрипалиного балета» еще только разыгрывается

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Фактически, по мнению госпожи Мэй, сотрудники ГРУ – законченные идиоты и дилетанты и ничему вообще не учились... Еще более глупо смотрятся «предполагаемые» разработчики операции. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Военные относились к Хрущеву с презрением

Борис Ковалев , ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук, профессор
Хрущев был для меня не «первым секретарем ЦК КПСС», а героем анекдотов, где присутствовали кукуруза, «кузькина мать» и пресловутый ботинок. Но на моих родственниках Никита Сергеевич успел отыграться по полной. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
    Перейти а раздел…

    Почему Порошенко стал летать эконом-классом?

    Порошенко провоцирует новыми названиями частей ВСУ

    Иосиф Кобзон: Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть из биографии страны

      Перейти а раздел…

      Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей

      Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан Боширов
      Подробности...

      Опубликованы фотографии элементов первой советской баллистической ракеты

      Опубликован уникальный исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты. Р-1 была создана в Советском Союзе по образцу ракеты A4 («Фау-2») немецкого конструктора Вернера фон Брауна
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Коалиция США начала учения на востоке Сирии
          Кремль усомнился в возможности контактов Путина и Порошенко из-за «последних событий»Эрдоган предложил меры для предотвращения наступления на ИдлибФранция обвинила Россию в шпионаже за спутникомПрилепин объяснил, зачем соратники Захарченко выехали в Россию
          Стало известно, как подозреваемые в отравлении Скрипалей получили визыВыгнанный женой из дома Борис Джонсон объявил о разводеЗахарова сказала, кто стоит за убийством ЗахарченкоПомогающие сбежать из тюрьмы сайты нашли в России
          Советник главы ДНР перечислил претендентов на пост главы республикиАдвокат Степаненко рассказала о «потоке лжи» ПетросянаГерой любимого мема Лаврова показал «отравление Скрипалей»Власти Украины объяснили рост цен на газ необходимостью отдать долги

          крупный рынок


          США убеждают Индию закупать американское оружие вместо российского

          политическое хамство


          Киев возмущен программой Би-би-си о «русском Крыме»

          дело скрипалей


          Захарова дала развернутый ответ на обвинения Мэй

          «по непонятным причинам»


          Российские пограничники удивились отсутствию украинских рыбаков в Азовском море

          ближний восток


          CNN: Россия предупредила о готовности нанести удар по зоне контроля США в Сирии

          «щедрая земля»


          МИД Украины поймали за руку на подлоге

          «сделаем, только по приказу»


          Вдова Захарченко призвала бойцов ДНР к дисциплине и пообещала отомстить за мужа (видео)

          космическое право


          Названа причина отказа российских космонавтов на МКС слушаться американского командира

          дело скрипалей


          Игорь Мальцев: Наглость против позорища. Кто кого сборет?

          Дело феминистки калугиной


          Ирина Алкснис: В данный момент наше государство ломает вековые стереотипы

          «результативная магия»


          Андрей Бабицкий: Оснований зубоскалить из-за банальностей коуча Тони Робинсона не так уж много

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          Специальный корабль ВМФ раскроет секреты удара США по Сирии

          «Юрий Иванов» – отнюдь не простой корабль связи   7 сентября 2018, 17:50
          Фото: Сергей Ещенко/РИА «Новости»
          Текст: Михаил Мошкин,
          Олег Москвин

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Внимание всего мира приковано к переброске США в Средиземное море кораблей, вооруженных крылатыми ракетами «Томагавк», и наращиванию группировки российского ВМФ у берегов Сирии. Однако для многих осталось незамеченным прибытие в этот регион небольшого российского разведывательного корабля «Юрий Иванов». А оно имеет принципиальное значение.

          В конце недели в Средиземноморье заканчиваются учения российского ВМФ. Даже если допустить, что эти маневры не имеют никакого отношения к ситуации вокруг сирийского Идлиба, очевидно одно: речь идет о крупнейших в новейшей истории России учениях, которые флот и ВКС проводят вдали от территориальных вод РФ.

          В эту акваторию стянута самая серьезная группировка с 2015 года. Задействовано около трех десятков кораблей Черноморского, Балтийского и Северного флотов, а также Каспийской флотилии. Флагманом служит ракетный крейсер «Маршал Устинов». Привлечено более трех десятков самолетов и вертолетов. В том числе – стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38.

          Особенно стоит выделить сообщения об участии в учениях самолетов Морской авиации Су-30 и Су-33, которые базируются на аэродроме Североморск-3 и должны действовать в том числе с палубы единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов». Послать к берегам Сирии «Кузнецова» в данный момент невозможно, корабль находится на ремонте и модернизации – но для авиагруппы опыт участия в подобных учениях поистине бесценен.

          Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, такое стягивание сил в данный регион связано с показательной активностью в Средиземноморье американцев. На днях ударная многоцелевая атомная подлодка «Ньюпорт-ньюс» класса «Лос-Анджелес», оснащенная 12 крылатыми ракетами «Томагавк», из Гибралтара взяла курс на Восточное Средиземноморье, став там уже третьей американской субмариной с подобным вооружением. В составе американской группировки также присутствуют вооруженные «Томагавками» эсминцы класса «Арли Берк» – «Карни» и «Росс» – и еще один, «Уинстон Черчилль», пока только идет к берегам Сирии. В совокупности такая группировка способна нести порядка 200 крылатых ракет.

          Такая активность возникла не просто так. Подготовка походов флота требует больших усилий и времени, и решение о ее отправке куда бы то ни было принимается сильно заранее – за много месяцев. После своего апрельского удара по Сирии американцы не раз заявляли, что готовы нанести, если посчитают нужным, еще один. А в последнее время Дональд Трамп не устает предостерегать от «кровопролития» в Идлибе, последней части САР, еще не освобожденной от вооруженных группировок. При этом США уже загодя подготовили предварительный перечень объектов в Сирии для нанесения по ним ударов. Все это явно свидетельствует, что новый удар готовится и может быть нанесен в ближайшее время, о чем уже предупреждал и российский Генштаб.

          И понятно, что командование ВС РФ осознало это не только сейчас. А потому также заранее озаботилось тем, чтобы подогнать к берегам Сирии как можно больше кораблей. И дело тут не только в прикрытии операции в Идлибе. Особенно показательным в этом смысле становится присутствие в российской эскадре одного небольшого, но принципиально важного корабля.

          На днях в Средиземное море вошел небольшой российский корабль связи «Юрий Иванов». Это разведывательный корабль, построенный на питерской Северной верфи совсем недавно – в 2014 году. Причем это первый представитель нового проекта 18280. Задача этих кораблей – не только обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и РЭБ (радиоэлектронной борьбы), но и слежение за компонентами американской системы ПРО и, подчеркнем, за американскими зенитно-ракетными и ударными комплексами. Кроме того, «Юрий Иванов» способен обеспечивать целеуказание по разведанным целям для других средств нанесения удара – воздушных, надводных и даже подводных.

          По понятным причинам точный состав аппаратуры «Юрия Иванова» засекречен. Но есть предположения, что в него в том числе входят системы многодиапазонной радиоразведки и целеуказания.

          Важность этого события явно хорошо понимают в штабах США и их партнеров по НАТО. Так, в Ла-Манше российский разведывательный корабль сопровождал (то есть, проще говоря, следил за ним) британский минный тральщик «Харсворт». Тот самый «Харсворт», который ранее сопровождал фрегат «Адмирал Макаров» на пути в Средиземное море. Также за «Юрием Ивановым» наблюдал и французский корабль «Тетис».

          Чем же так значим этот корабль? Бывший замглавкома ВВС генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Разведывательный корабль ведет анализ перехвата переговоров, данных радиоэлектронной разведки и т. д. На основании всего этого аналитическая группа может выявить, откуда и когда может быть нанесен удар высокоточным оружием».

          А ведь именно такой удар сейчас, как сообщается, и готовят США.

          «Я думаю, что фиксировать пуски американских ракет в Средиземноморье «Юрий Иванов» вполне способен. Это корабль с серьезным оснащением. Пожалуй, там сконцентрированы самые современные разработки и технологии, которые у нас есть», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин.

          Резонно предположить, что функцию разведки и целеуказания в составе той группировки, которую сконцентрировал в Средиземном море российский ВМФ, способны выполнять и другие российские корабли, равно как и вести наблюдение за ракетными пусками США. Так, например, и происходило в апреле этого года, когда подобного корабля-разведчика в ближайшей акватории к американской группировке, осуществляющей пуски крылатых ракет, не было. «Нынешняя группировка за все постсоветское время самая мощная, – отмечает Дандыкин. – Там и так есть возможность наблюдать за обстановкой с этих кораблей, ведь этот мощнейший военно-морской кулак обладает не только десятками крылатых ракет типа «Калибр», но в том числе и «глазами».

          «Однако «Юрий Иванов» – специальный корабль, который позволяет заглядывать очень далеко, в том числе за пределы Средиземного моря», – объяснил собеседник. Предполагается, что в случае пуска тех же «Томагавков» по территории Сирии корабль-разведчик может оперативно «снять телеметрию» ракеты и передать необходимое целеуказание системам сирийской ПВО. Кроме того, такой корабль способен отфиксировать весь процесс подготовки к удару и его нанесения – линии связи, детали переговоров, командные цепочки, технические детали и т. д.

          Важность разведданных о пуске США крылатых ракет трудно переоценить. Получить такие сведения чрезвычайно сложно, тем более если речь идет не об учебном, а о боевом пуске. А их анализ дает огромные возможности для совершенствования возможностей по отражению таких ударов, а также развития собственных технологий.

          А «Юрий Иванов» как раз обладает уникальными разведвозможностями именно на подобный случай. И, судя по всему, их-то и не хватало российским ВС во время прошлого американского удара.

          Вероятно, потому военное руководство России и пришло к выводу, что на этот раз подобный корабль в данном районе и в данное время – в преддверии очередного удара США по Сирии – просто необходим.

          Официально учения ВМФ РФ у берегов Сирии должны закончиться уже в ближайшие выходные. Значительная часть эскадры, соответственно, вернется на свои базы. Но некоторые корабли останутся – и, если среди них будет «Юрий Иванов» (а так наверняка и произойдет), можно не сомневаться, что возможный ракетный удар США по Сирии российские военные смогут наблюдать, отслеживать и анализировать в полной мере.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............