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28 августа, вторник  |  Последнее обновление — 17:47  |  vz.ru
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Лукашенко разжигает новый экономический спор с МосквойФото: Иван Руднев/РИА Новости
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Европа начинает выдвигать США собственные условия

Президент Макрон выступает перед французскими дипломатамиФото: Philippe Wojazer/Reuters
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, и значит, свой суверенитет. Заявления об этом прозвучали практически одновременно из Парижа и Берлина. Иначе говоря, две ключевые страны ЕС хотят изменить отношения всей Европы с Соединенными Штатами. Что означают эти поистине революционные заявления? Подробности...
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Как российская армия будет уничтожать вражеские беспилотники

Футуристическая «двустволка» от Калашникова выбивает дроны из строя в радиусе 5 кмФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Начинается новый этап военного строительства – в российской армии созданы подразделения по охоте на вражеские беспилотники. Легко вспомнить, что к таким действиям военных подтолкнуло происходящее в Сирии. Почему эта угроза признана настолько серьезной и какими методами с нею будут бороться российские военные специалисты? Подробности...
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Зачем Трамп готовит новый удар по Сирии

Для Трампа удар по Сирии может оказаться отличным отвлекающим маневром перед промежуточными выборами в Конгресс СШАФото: Kevin Lamarque/Reuters
Министерство обороны России заявило о подготовке новых провокаций в Сирии и одновременном стягивании в регион военных сил США для массированного ракетного удара. Пентагон в ответ уже назвал эти заявления пропагандой. Однако подобная ситуация в точности повторялась перед двумя предыдущими нападениями США. Чем на этот раз вызвано желание Трампа ударить «хорошими и умными» ракетами по Сирии? Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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До единоличного решения госпожи Меркель запустить в страну полтора миллиона молодых людей призывного возраста с Ближнего Востока неонацизм в стране практически сдох. Вопрос к залу: кому было нужно начать его возрождение, столкнув в одной стране столь противоположные культуры? Подробности...

Правила джентльменской игры посыпались у нас на глазах

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Кобзарь во стане русских воинов

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          Зачем Трамп готовит новый удар по Сирии

          Для Трампа удар по Сирии может оказаться отличным отвлекающим маневром перед промежуточными выборами в Конгресс США   28 августа 2018, 13:52
          Фото: Kevin Lamarque/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков,
          Никита Коваленко

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          Министерство обороны России заявило о подготовке новых провокаций в Сирии и одновременном стягивании в регион военных сил США для массированного ракетного удара. Пентагон в ответ уже назвал эти заявления пропагандой. Однако подобная ситуация в точности повторялась перед двумя предыдущими нападениями США. Чем на этот раз вызвано желание Трампа ударить «хорошими и умными» ракетами по Сирии?

          В Пентагоне назвали пропагандой российское сообщение о том, что США готовят удар по Сирии. Информация «о наращивании военных возможностей» не соответствует действительности, заявил представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон.

          В то же время Пэхон отметил, что это «не означает, что США не готовы дать ответ», если поступит приказ американского президента Дональда Трампа. Он пояснил, что Пентагон не предоставляет информацию о «будущих военных действиях» или о возможной реакции на «химические атаки Асада».

          Накануне официальный представитель минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что США продолжают наращивать группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке. Он заявил, что в Средиземное море вошел американский эсминец с 28 крылатыми ракетами «Томагавк», способный наносить удары по всей территории Сирии. Ранее он также сообщал, что в Персидский залив для нанесения удара прибыл эсминец ВМС США «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре – стратегический бомбардировщик В-1В с 24 крылатыми ракетами «воздух – поверхность» AGM-158 JASSM.

          Конашенков указал, что Вашингтон намерен воспользоваться провокацией с применением химического оружия в провинции Идлиб, которую готовят боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) при активном содействии британских спецслужб. Ранее минобороны сообщало, что в населенный пункт Кафер-Зайта в сирийском Идлибе прибыли иностранные специалисты для инсценировки «химической атаки», удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшее время.

          Эту же информацию подтвердил и сам глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу. Он также рассказал о том, что сейчас происходит в Идлибе, до сих пор контролируемом боевиками. «Там идут тяжелые, вязкие, сложные переговоры на всех уровнях с теми, кого раньше называли умеренной оппозицией, а сейчас боевиками, с их лидерами. Идет работа с шейхами, которые на этой территории управляют отдельными племенами», – заявил он.

          О том, насколько можно верить опровержениям Пентагона, можно судить по опыту прошлой подобной ситуации. В марте текущего года Минобороны РФ также сообщало, что США намерены нанести ракетно-бомбовый удар по Сирии после сообщений о якобы применении химоружия в Восточной Гуте. В Пентагоне тогда отказывались комментировать информацию о планах удара и даже говорили, что министр обороны Джим Мэттис был решительно против военного ответа на сообщения о химатаках. Однако в апреле ракетный удар по САР был нанесен, как и предсказывала Москва.

          Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также напомнил, что ранее неоднократно бывали случаи, когда в Пентагоне заявляли одно, а на деле происходило обратное. «Не надо рефлексировать по поводу заявлений Пентагона. Для нас первичны и важны те заявления, которые делает российское Минобороны. Это не просто заявления, а подтвержденная и неоднократно проверенная информация», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

          Эксперт подчеркнул, что российское оборонное ведомство опирается на данные военной разведки, «которые абсолютно подтверждают все то, о чем говорится». По его словам, данные российских военных подтверждены на сто процентов.

          Генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов тоже признался, что склонен верить Министерству обороны России. «Но заявление Конашенкова уже сыграло свою роль. Это был упреждающий момент. И поскольку Пентагон начинает оправдываться, есть шанс, что удар нанесен не будет», – сказал Ивашов газете ВЗГЛЯД.

          «Эти данные достоверны. Наращивание концентрации носителей крылатых ракет действительно происходило. А каковы были цели – тут можно предполагать: то ли США меняют устаревшие боеприпасы, которые применяли при предыдущем ударе, то ли готовились для нанесения удара по сирийским объектам», – считает Ивашов.

          Однако, несмотря на упреждающее выступление Москвы, исключать, что Вашингтон удар все-таки нанесет, не стоит. Профессор права Высшей школы экономики, американист Александр Домрин связывает нынешнюю активизацию США вокруг Сирии с предстоящей в сентябре трехсторонней встречей лидеров Ирана, России и Турции. «Очевидно, что они будут обсуждать не Украину, а Сирию... Если США и надумают что-то сделать, то они должны сделать это до этой встречи», – предположил он, комментируя ситуацию газете ВЗГЛЯД.

          Все это обострение нужно «исключительно во внутриполитических целях» лично Дональду Трампу, который хочет провести поддерживающих его республиканцев в Конгресс в ходе ноябрьских промежуточных выборов, отметил Домрин.

          «Как таковая внешняя политика Трампа интересует меньше всего. Она нужна ему исключительно как демонстрация того, что он клевый парень и тех, кто поддерживает Трампа, нужно избрать в Конгресс»,

          – указал собеседник.

          В свою очередь, политолог и публицист Борис Межуев назвал активизацию США вокруг Сирии темой отвлекающей войны, которая может помочь Трампу избежать импичмента. Он напомнил, что как только у американских президентов возникают серьезные внутриполитические проблемы, как правило, начинаются военные действия.

          «Когда Билл Клинтон признался, что врал под присягой и имел сексуальные отношения с госпожой Левински, буквально в тот же день он нанес два удара якобы по позициям «Аль-Каиды» в Ираке. Как только начались эти удары, либеральные газеты стали писать, что неправильно критиковать президента, пока военные США, ответственность за которых несет Клинтон, находятся в опасности. Поэтому фактор отвлекающей войны может сработать. Господин Трамп будет заинтересован в этом», – сказал Межуев газете ВЗГЛЯД.

          Кроме того, эксперт указал на очевидный агрессивный внешнеполитический курс Трампа, который стал особенно заметен после назначения советником по нацбезопасности Джона Болтона, а главой Госдепа – Майка Помпео. «Они – единственная соломинка, за которую он держится. Львиная доля СМИ и истеблишмента настроена против него. Но есть довольно влиятельный сегмент, который поддерживает Трампа, считает его способным решить иранскую проблему в интересах Израиля», – отметил он, подчеркнув, что на действия Трампа влияет сильное ближневосточное лобби.

          «Я бы с большой тревогой отнесся к происходящему. Мир стоит перед серьезной опасностью в конце этого года. Трамп может начать серьезные действия, не задумываясь о последствиях для всего человечества, а думая исключительно о своей политической судьбе», – резюмировал Межуев.


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