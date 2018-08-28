Шойгу рассказал о вязких переговорах с боевиками в Идлибе

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ведут переговоры с лидерами боевиков в Идлибе для мирного урегулирования сирийского кризиса, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, кроме возвращения беженцев, на особом контроле находится ситуация в зоне деэскалации «Идлиб».

«Там идут тяжелые, вязкие, сложные переговоры на всех уровнях с теми, кого раньше называли раньше умеренной оппозицией, а сейчас боевиками, с их лидерами. Идет работа с шейхами, которые на этой территории управляют отдельными племенами», – передает ТАСС слова Шойгу.

Целью переговоров министр мирное урегулирование в этой зоне.

«Всем этим занимаются наши офицеры, за что я им еще раз хочу сказать слова благодарности: это было сделано очень профессионально, и за то, что было сделано в зонах Восточная Гута, Ярмук и Дераа», – сказал Шойгу.

По его словам, он очень удивился, когда увидел количество сданного террористами оружия.

«У были дни, когда сдавали по пять, по семь танков, артиллерийские установки, системы залпового огня. Причем для понимания – это не единицы, это тысячи», – сказал Шойгу.

Тем временем замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва призывает Берлин и Вашингтон повлиять на вооруженную оппозицию в сирийском Идлибе.



«Мы хотим призвать коллег в Вашингтоне и Берлине, используя имеющиеся у них возможности повлиять на тех вооружённых оппозиционеров и те террористические структуры, в последнем случае я говорю о США, а не Германии, с которыми они поддерживают контакт», – передает РИА «Новости» слова Рябкова.



По его словам, «перекрасившаяся» запрещенная в России террористическая организация «Джебхат ан-Нусра», которая сейчас именует себя «Хайят Тахрир аш-Шам», близка к тому, чтобы совершить очень серьезную провокацию с применением химических веществ в районе Идлиба.

«Все это будет, как и раньше бывало, заснято «Белыми касками», выложено в интернет. После этого начнется безудержный крик, что режим опять применил химическое оружие против собственного народа, и будет использовано как предлог для массированного военного удара по Сирии. Этот сценарий настолько очевиден», – сказал дипломат.



«Мы сейчас делаем максимум для того, чтобы не допустить его реализации. И руководство США, и ФРГ вполне в состоянии совместными усилиями его не допустить», – добавил Рябков.

Он отметил также, что Москва уверена, что некоторые страны слышат сигналы России о подготовке боевиками провокации с химоружием в сирийском Идлибе.

«По-моему, уже всем предельно ясно, в какие игры играют наши оппоненты, в том числе в Вашингтоне. Думаю, что способность, которую мы проявили в последние дни, вскрывать эти замыслы и их разоблачать, достаточно показательна для всех. Просто нельзя проигнорировать то, о чем неоднократно, начиная с пятницы прошлой недели и потом буквально каждый день, заявлял официальный представитель министерства обороны, и о чем говорил министр иностранных дел России», – сказал Рябков.



«Уверен, что эти сигналы по крайней мере берутся на заметку в тех столицах, где, возможно, есть соблазн пойти по проторенной дорожке и вновь обвинить Дамаск в применении отравляющих веществ после того, как произойдет провокация, осуществленная террористами и пресловутыми «Белыми касками», – добавил дипломат.

О том, что США продолжают наращивать группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке, а также готовят провокацию с использованием в сирийской провинции Идлиб химического оружия, что станет основанием для нанесения ракетного удара, говорил в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Напомним, ранее во вторник военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя опровержение Пентагона подготовки нового удара по Сирии, заявил, что «за основу, безусловно, принимаем позицию российского военного ведомства. То, что сказано Минобороны, и есть факт. А Пентагон может увиливать, отрицать, но это не предмет доверия».