Опровержениям подготовки нового удара США по Сирии не поверили

«За основу, безусловно, принимаем позицию российского военного ведомства. То, что сказано Минобороны, и есть факт. А Пентагон может увиливать, отрицать, но это не предмет доверия», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя опровержение Пентагона подготовки нового удара по Сирии.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко напомнил, что ранее неоднократно бывали случаи, когда в Пентагоне заявляли одно, а на деле происходило обратное. «Не надо рефлексировать по поводу заявлений Пентагона. Для нас первичны и важны те заявления, которые делает российское Минобороны. Это не просто заявления, а подтвержденная и неоднократно проверенная информация», – считает Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что Минобороны России опирается на данные военной разведки, «которые абсолютно подтверждают все то, о чем говорится». По его словам, данные российских военных подтверждены на сто процентов.

«За основу, безусловно, принимаем позицию российского военного ведомства. То, что сказано Минобороны, и есть факт. А Пентагон может увиливать, отрицать, но это не предмет доверия», – считает Коротченко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, представитель Пентагона Эрик Пэхон назвал пропагандой информацию Минобороны России о том, что США наращивают группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке для удара по Сирии.

О том, что США продолжают наращивать группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке, а также готовят провокацию с использованием в сирийской провинции Идлиб химического оружия, что станет основанием для нанесения ракетного удара, говорил в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.