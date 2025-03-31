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    Западные компании все меньше боятся Россию
    Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами
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    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине
    Рынок нефти отреагировал на угрозы Трампа о санкциях против России
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    Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский В освобожденной Новороссии растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    11 комментариев
    31 марта 2025, 10:30 • Новости дня

    Нефть начала колебания на фоне заявлений Трампа о возможных санкциях против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Нефтяной рынок колеблется, так как трейдеры оценивают угрозу президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против российской нефти, если президент России Владимир Путин не согласится на прекращение огня на Украине.

    Нефть на мировых рынках демонстрирует волатильность на фоне заявлений Дональда Трампа о возможных санкциях против российской нефти, сообщает Bloomberg.

    Трамп, находясь на борту Air Force One, заявил журналистам, что не думает, что Владимир Путин «нарушит свои обещания», что несколько смягчило его более ранние заявления о намерении ввести «вторичные тарифы» против России, если соглашение о прекращении огня на Украине не будет достигнуто.

    Контракт на нефть Brent на июнь остался практически без изменений, немного ниже 73 долларов за баррель, в то время как West Texas Intermediate торговалась около 69 долларов. Трамп угрожает ввести так называемые ответные американские пошлины на импорт из других стран в течение недели, что может вызвать дальнейшую волатильность на рынке. Издание пишет, что Россия, являясь одним из трех крупнейших мировых производителей нефти, играет значительную роль, и любые попытки наказать Путина могут иметь значительные последствия для мирового нефтяного рынка.

    Аналитик Gao Jian из Qisheng Futures Co. выразил сомнения, будут ли тарифы реализованы или останутся лишь «жесткими разговорами», учитывая масштаб российской торговли нефтью. В марте экспорт нефти из России достиг пятимесячного максимума, несмотря на санкции США против флота танкеров страны. Трамп также заявил NBC, что введет санкции, если соглашение по Украине не будет достигнуто и если это будет «вина России».

    Накануне Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Трамп в интервью NBC News пригрозил введением тарифов на российскую нефть, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине.

    28 марта 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    @ Stephanie Lecocq/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США по полезным ископаемым приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

    Медведев считает, что Зеленский окажется в сложной ситуации, независимо от принятого решения по сделке, передает RT.

    «Если киевский режим ее одобрит, то наркомана с компанией просто повесят на Майдане, как Муссолини. А если отвергнет, то США перезагрузят бандеровский режим. Шах и мат», – написал он в своем англоязычном аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что проект нового соглашения Соединенных Штатов и Украины формируется не в пользу Киева и в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ.

    Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

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    31 марта 2025, 01:21 • Новости дня
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента России Владимира Путина о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского могли «разозлить» президента США Дональда Трампа, так как дают повод объявить недействительной сделку Вашингтона и Киева по ресурсам из-за отсутствия полномочий у украинских властей, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    «Сделка под сомнением. Как сообщает очередная журналистка, Трамп сильно расстроен заявлением Путина о нелегитимности властей Украины и необходимости ввести внешнее управление территорией», – пишет Чеснаков в Telegram.

    Чеснаков считает «реакцию бизнесмена» предсказуемой, поскольку под сомнение ставятся и полномочия нынешних украинских властей заключить «сделку по ресурсам» в США.

    Однако, как отмечает Чеснаков, на ситуацию можно взглянуть и «более оптимистично» – американская сторона может использовать заявления Москвы для «давления» на Киев с целью «ускоренного принуждения украинской стороны к заключению этой самой сделки».

    Напомним, Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал авторитет Зеленского.


    Коментарии (13)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    30 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России

    Трамп пригрозил 25-процентными пошлинами на нефть из России при отсутствии соглашения по Украине

    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России
    @ JIM LO SCALZO/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Трамп в интервью NBC News пригрозил введением тарифов на российскую нефть, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине.

    Трамп отметил, что если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, он введет вторичные тарифы на российскую нефть, что сделает невозможным ведение бизнеса с США для стран, покупающих российскую нефть, сообщает NBC News.

    «Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России – что может быть и не так – но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», – сказал Трамп.

    Трамп также уточнил, что тарифы могут составить от 25% до 50%.

    Кроме того, Трамп сообщил, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал авторитет руководства президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что комментарии «попали не по адресу».

    Ранее Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    В Белом доме сообщили, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом.

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    28 марта 2025, 12:14 • Новости дня
    Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв

    Политолог Рар: США не вернут Германии золотой резерв

    Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Берлин доверил американской стороне около 37% своего золотого резерва. При стремительном ухудшении отношений между странами хранить этот запас в Соединенных Штатах кажется рискованным. Однако Вашингтон не станет возвращать немцам слитки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Германии призвали вернуть золотой запас из США.

    «Германия обладает вторым по величине золотым запасом в мире после США – это почти 3,4 тыс. тонн, или 270 тыс. слитков по 12,5 кг каждый. В настоящее время его стоимость достигла рекордно высокого уровня. Речь идет примерно о 280 млрд евро», – привел данные немецкий политолог Александр Рар.

    Он отметил, что Берлин доверил американской стороне около 37% своего резерва. «Надежды ФРГ строились на том, что в случае кризиса – войны, стихийного бедствия или экономического потрясения – они смогут обменять золото на доллары. Однако в нынешних условиях такой план кажется рискованным», – считает эксперт.

    Спикер подчеркнул: отношения Германии и США стремительно портятся. «Немецкие власти обвиняют американских коллег в союзничестве с Москвой. Параллельно Берлин готовится, по словам высших представителей, к конфликту с Россией. ФРГ всерьез относится к возможному разрыву отношений со Штатами», – детализировал Рар.

    На этом фоне Вашингтон откажется возвращать немцам золотой резерв – «во всяком случае, под давлением Берлина». «Впрочем, Фридрих Мерц вряд ли выступит с таким требованием. Немецкий федеральный банк продолжает считать США надежным держателем. Однако по этому поводу все же возникают вопросы», – рассуждает собеседник.

    Он напомнил, что слитки хранятся в Федеральном резервном банке США в Нью-Йорке. «Но когда немецкие власти заводят разговор с Вашингтоном о проверке золотого запаса, Белый дом им в этом отказывает. А есть ли слитки вообще?» – иронично задался вопросом политолог.

    При этом он обратил внимание на то, что и в самих Штатах идут «странные дебаты о безопасности государственных золотых резервов». «Дональд Трамп и Илон Маск публично усомнились в том, что золотые резервы США все еще находятся там, где им положено быть: в Форт-Ноксе. Складывается впечатление, что правительство Штатов в настоящее время не располагает даже собственными золотыми запасами», – заключил Рар.

    Ранее в Германии призвали вернуть находящийся в США золотой запас. Президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер выступил с соответствующим предложением на фоне торгового конфликта между Брюсселем и Вашингтоном.

    «Бундесбанк и правительство ФРГ должны проявить дальновидность на этом этапе глобального сдвига сил и немедленно вернуть обратно германское золото из США», – считает он. Егер отметил, что сейчас в Берлине и ЕС обсуждается возможность «огромной новой задолженности», поэтому «в случае чрезвычайной ситуации необходим будет немедленный доступ ко всем золотым резервам».

    По его мнению, золотые резервы можно доставить во Франкфурт-на-Майне или хотя бы в Европу. Он считает, что правительство как минимум должно перепроверить золотой запас, хранящийся в США. Некоторые политики в Германии поддержали эту инициативу.

    Германия занимает второе место в мире по запасам золота после США, имея 3375 тонн. Из них около 37% хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Управление Бундесбанка заявило о доверии к Федеральному резервному банку Нью-Йорка в деле хранения золота.

    Напомним, США объявили о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей. Это болезненный удар для Европы и особенно для Германии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, есть ли риски начала торговой войны между Соединенными Штатами и Евросоюзом.

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    31 марта 2025, 06:15 • Новости дня
    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине

    Трамп заявил о наличии «психологического дедлайна» для режима прекращения огня на Украине

    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для решения о начале режима прекращения огня на Украине есть «психологический дедлайн», заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня, заявил: «Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», – передает РИА «Новости».

    Кроме того, он прокомментировал заявления в отношении Владимира Зеленского, которые Путин «сказал за последние день или два». «Он считает Зеленского незаслуживающим доверия – предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский) вам или нет», – заявил президент США.

    При этом глава американского государства выразил уверенность, что Путин «не откажется от своего слова». «Вы говорите о Путине, – подчеркнул американский лидер. – Я знаю его уже давно».

    Он отверг предположение о том, что их отношения достигли «низшей точки». При этом президент США сказал, что «не хотел бы вводить вторичные пошлины для России». «Но если бы они были введены, это было бы не очень хорошо для них», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского. Президент США пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

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    31 марта 2025, 03:25 • Новости дня
    Трамп пригрозил Зеленскому «большими проблемами»

    Трамп заявил о попытке Зеленского «отойти от сделки» по редкоземельным металлам

    Трамп пригрозил Зеленскому «большими проблемами»
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если украинский лидер Владимир Зеленский продолжит попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной, его ждут «большие проблемы», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Президент США обвинил Зеленского в том, что украинский лидер хочет «отойти от редкоземельной сделки». Если Зеленский решится на это, то его ждут «некоторые проблемы», заявил хозяин Белого дома. «Большие, большие проблемы», – приводит его слова ТАСС.

    По его словам, стороны уже достигли соглашения, а теперь Зеленский говорит: «Ну, вы знаете, я хочу пересмотреть условия», – передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина не признает военную помощь США долгом, несмотря на новый проект соглашения, который требует компенсации за поддержку, превышающую 120 млрд долларов. Украина, по данным Bloomberg, запросила у США пересмотр условий экономической сделки.

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    28 марта 2025, 22:10 • Новости дня
    Вэнс рассказал о планах США по Гренландии

    Вэнс заявил, что Гренландия может стать независимой и присоединиться к США

    Вэнс рассказал о планах США по Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам, при этом не планирует использовать военную силу, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на пресс-конференции по итогам визита на остров, подчеркнул, что Вашингтон не намерен использовать военную силу для достижения этой цели. Он выразил уверенность, что жители острова примут решение о самоопределении и независимости от Дании, передает РИА «Новости».

    «Мы думаем, что сможем заключить сделку в стиле Дональда Трампа, чтобы обеспечить безопасность этой территории, а также Соединенных Штатов Америки», – заявил Вэнс.

    Он добавил, что США готовы к диалогу с местным населением для контролирования острова.

    Вэнс также отметил, что у США нет планов расширять военное присутствие в Гренландии, однако планируется инвестировать в ледоколы и военные корабли, которые находятся на острове. Он подчеркнул, что общие цели потребуют вложения значительных ресурсов.

    Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия необходима Америке для обеспечения безопасности в свете растущих рисков со стороны Китая и России. Джей Ди Вэнс подчеркнул важность лидерства США в Арктике на следующее поколение, отметив, что американцы должны осознавать необходимость арктической миссии страны.

    Ранее визит вице-президента США Джей Ди Вэнса на американскую базу в Гренландии вызвал недовольство местных властей и стал причиной протестов.

    Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде выступил против аннексии острова США.

    Президент России Владимир Путин заявил, что планы США по присоединению Гренландии являются серьезными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что для президента США Дональда Трампа открылся реальный способ забрать Гренландию.

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    30 марта 2025, 17:33 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками
    Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News предупредил о возможности невиданных ранее бомбардировок, если Вашингтон и Тегеран не смогут достичь соглашения.

    Он подчеркнул, что если договоренность не будет достигнута, то последуют бомбардировки, которых «никогда раньше не видели», передает РИА «Новости».

    В рамках беседы с телеканалом Трамп отметил, что на данный момент Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры. Он не уточнил, о каком именно соглашении идет речь, однако выразил уверенность в том, что его заключение крайне важно для предотвращения конфликта.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответном письме Трампу сообщил, что Иран отказывает США в прямых переговорах по ядерной программе, оставляя возможность для диалога только через посредничество третьих стран.

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    30 марта 2025, 20:49 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном выдвижении на третий срок вопреки конституции США

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что не шутит о возможности баллотироваться на третий срок президента, несмотря на запрет по конституции страны.

    Он подчеркнул, что существуют методы обойти 22-ю поправку конституции, запрещающую третий президентский срок, и добавил, что его слова не являются шуткой.

    Трамп отметил, что многие поддерживают его идею о третьем сроке, но пока он считает, что время для окончательного решения еще не пришло. Он указал, что у него есть стратегии, которые могут позволить ему продолжить политическую карьеру на таком уровне.

    Когда телеканал задал вопрос о возможности, что нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс может баллотироваться на пост главы государства, а затем передать должность Трампу, он ответил, что это один из возможных вариантов.

    Ранее сообщалось, что вокруг Трампа выстраивается культ личности, несмотря на то, что он почти ничего не успел сделать. Также сообщалось, что от Трампа в 2025 году ожидают более агрессивную внешнюю политику и значительные изменения в экономике.

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    29 марта 2025, 10:31 • Новости дня
    Трамп в видеоролике пообещал защитить Гренландию от «российской агрессии»
    Трамп в видеоролике пообещал защитить Гренландию от «российской агрессии»
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп опубликовал видео в TruthSocial, где подчеркнул намерение защитить Гренландию от угроз «со стороны России», ссылаясь на исторический опыт США на острове.

    Трамп разместил в социальной сети TruthSocial видео, в котором он пообещал защитить Гренландию от возможной «агрессии со стороны России», передает «Газета.Ru».

    В своем обращении Трамп подчеркнул, что Гренландия сталкивается с новыми вызовами, связанными не только с Россией, но и с экспансией Китая.

    Кроме того, в ролике были использованы архивные кадры времен Второй мировой войны, когда США активно присутствовали на острове.

    Ранее президент Владимир Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию.

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    28 марта 2025, 14:15 • Новости дня
    Telegraph: Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, потребовав репарационных выплат и выдвинув претензии на ресурсы Украины, «приставил пистолет» к голове главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет The Telegraph.

    В статье The Telegraph отмечается, что Трамп намерен превратить Украину в ресурсную провинцию для американской промышленности, передает РИА «Новости». Таким образом, он планирует обеспечить поставки редких минералов и других ресурсов, необходимых для экономического роста США.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что США сконцентрированы на урегулировании украинского конфликта, а не на сделке по недрам Украины или матче между КХЛ и НХЛ.

    Также сообщалось, что США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам.

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    31 марта 2025, 05:40 • Новости дня
    Трамп заявил о понимании Зеленским невозможности для Украины попасть в НАТО
    Трамп заявил о понимании Зеленским невозможности для Украины попасть в НАТО
    @ Tom Williams/CQ-Roll Call/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина стала членом НАТО, но осознает, что этого не случится, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет быть членом НАТО, но он никогда им не станет», – приводит слова американского президента ТАСС.

    Глава американского государства выразил уверенность, что Зеленский «это понимает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что обсуждение вступления Украины в альянс более не актуально.


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    29 марта 2025, 00:59 • Новости дня
    Трамп заявил о скором введении пошлин на фармацевтические товары в США

    США готовятся ввести пошлины на фармацевтическую продукцию, сообщил Трамп

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон планирует объявить о введении пошлин на фармацевтическую продукцию, заявил Дональд Трамп, подчеркнув необходимость возвращения производства лекарств в США.

    Президент США Дональд Трамп заявил о скором введении пошлин на фармацевтическую продукцию, сообщает ТАСС. В беседе с журналистами на борту президентского самолета Трамп отметил, что это решение направлено на возвращение производства лекарств в США. По его словам, введение пошлин позволит сократить зависимость от других стран, как это было во время пандемии COVID-19.

    Трамп не уточнил размер пошлин, но подчеркнул, что они будут достаточными для того, чтобы фармацевтические компании перенесли производство в США. Президент также заявил об открытости для сделок по пошлинам с другими странами, включая Британию. Он подчеркнул, что такие сделки возможны после введения пошлин, если США получат выгоду от этих соглашений.

    Ранее в феврале Трамп ввел таможенные пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия из ряда стран, включая Австралию и Евросоюз. Эти меры были приняты с целью защиты американской промышленности. Также США подняли пошлины на товары из Китая с 10% до 20% и ввели 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, с последующей отсрочкой до апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает введение мер против США, включая ограничения на технологии, в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий, что может повлиять на компании, такие как Starlink. Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт автомобилей, что может негативно сказаться на экономике Британии, крупнейшем экспортере машин в США. Трамп также заявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Евросоюза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.

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    29 марта 2025, 14:34 • Новости дня
    США призвали французские компании отказаться от инклюзивности

    США потребовали от французских компаний отказаться от политики инклюзивности

    Tекст: Вера Басилая

    Американское посольство во Франции направило письмо французским компаниям с призывом отказаться от политики инклюзивности в рамках программы DEI, угрожая прекратить сотрудничество в случае отказа, сообщила газета Figaro.

    Газета пишет, что письмо было отправлено американским посольством во Франции, в котором предприятиям предложено как можно быстрее отказаться от программ разнообразия, если они хотят продолжать сотрудничество с федеральным правительством США. Фирмам дали пять дней для заполнения формуляра, подтверждающего их соответствие американским законам, которые противодействуют программам разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), передает РИА «Новости» .

    В посольстве США не подтвердили факт отправки письма, но отметили, что они изучили 15,6 тыс. зарубежных контрактов, включая займы и помощь. Тем временем, министерство финансов Франции, в лице его главы Эрика Ломбара, заявило, что он напомнит американским коллегам о различиях в ценностях между двумя странами.

    Российский сенатор Алексей Пушков также прокомментировал инициативу США, указав, что Вашингтон не поддерживает политику Франции, связанную с леволиберальными ценностями. Он отметил, что Трамп серьезно настроен против таких идеалов и не поддерживает курс президента Франции Эммануэля Макрона.

    Президент США отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной,

    Федеральный бюджет США пополнится на 145 млн долларов благодаря отказу от политики инклюзивности в ряде министерств.

    депутат Европарламента Рафаэль Глюксман потребовал от властей США вернуть Франции статую Свободы, так как, по его словам, администрация Трампа своими решениями показывает, что ценности свободы им не близки.

    Российский философ и политолог Александр Дугин выразил мнение, что идеологический раскол между США и странами Европы вызван заявлениями президента США Дональда Трампа о гендерах и социальной справедливости.

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    28 марта 2025, 11:25 • Новости дня
    FT: ЕС оштрафует Apple и Meta минимально для избежания конфликта с Трампом

    Financial Times: ЕС решил минимально оштрафовать Apple и Meta, чтобы не злить Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз планирует наложить минимальные штрафы на Apple и Meta (признана в России экстремистской и запрещена), чтобы избежать трансатлантического конфликта с администрацией Дональда Трампа, пишет Financial Times.

    По данным издания, Евросоюз намерен наложить минимальные штрафы на американские компании Apple и Meta на следующей неделе, чтобы избежать обострения отношений с США, передает ТАСС.

    Газета указывает, что такие действия должны помочь избежать усиления трансатлантической напряженности, что может привести к ответным мерам со стороны США.

    Согласно информации, Apple будет предписано изменить некоторые правила работы своего цифрового магазина AppStore, которые, как утверждается, запрещают разработчикам сотрудничество с другими платформами.

    Также ожидается, что расследование по поводу навязывания пользователям браузера Safari будет прекращено.

    Meta подвергнется штрафу из-за политики, вынуждающей пользователей соглашаться на отслеживание персональных данных, если они не хотят платить за отключение рекламы.

    Окончательные решения по этим вопросам пока не приняты и могут измениться в ближайшее время.

    Ранее США ввели в отношении всех поставок стали и алюминия в страну пошлины в размере 25%, что может привести к неприятным последствиям для самих Штатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что тарифная война США вышла боком самим Штатам.

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