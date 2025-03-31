Нефть начала колебания на фоне заявлений Трампа о возможных санкциях против России

Tекст: Ольга Иванова

Нефть на мировых рынках демонстрирует волатильность на фоне заявлений Дональда Трампа о возможных санкциях против российской нефти, сообщает Bloomberg.

Трамп, находясь на борту Air Force One, заявил журналистам, что не думает, что Владимир Путин «нарушит свои обещания», что несколько смягчило его более ранние заявления о намерении ввести «вторичные тарифы» против России, если соглашение о прекращении огня на Украине не будет достигнуто.

Контракт на нефть Brent на июнь остался практически без изменений, немного ниже 73 долларов за баррель, в то время как West Texas Intermediate торговалась около 69 долларов. Трамп угрожает ввести так называемые ответные американские пошлины на импорт из других стран в течение недели, что может вызвать дальнейшую волатильность на рынке. Издание пишет, что Россия, являясь одним из трех крупнейших мировых производителей нефти, играет значительную роль, и любые попытки наказать Путина могут иметь значительные последствия для мирового нефтяного рынка.

Аналитик Gao Jian из Qisheng Futures Co. выразил сомнения, будут ли тарифы реализованы или останутся лишь «жесткими разговорами», учитывая масштаб российской торговли нефтью. В марте экспорт нефти из России достиг пятимесячного максимума, несмотря на санкции США против флота танкеров страны. Трамп также заявил NBC, что введет санкции, если соглашение по Украине не будет достигнуто и если это будет «вина России».

Накануне Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Трамп в интервью NBC News пригрозил введением тарифов на российскую нефть, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине.