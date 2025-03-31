Максим Наумов посвятил выступление на ЧМ погибшим в авиакатастрофе в США родителям

Максим Наумов посвятил выступление на Чемпионате мира погибшим в авиакатастрофе в Вашингтоне родителям

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Independent, фигурист Максим Наумов исполнил проникновенный номер на чемпионате мира, посвятив его своим родителям, погибшим в январской авиакатастрофе в Вашингтоне. Его родители, бывшие чемпионы мира по парному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова, погибли, когда их самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. В катастрофе погибли 67 человек, включая более двух десятков участников тренировочного лагеря после чемпионата США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас.

Максим, занявший четвертое место на национальном чемпионате, стал символом трагедии для сообщества фигурного катания. «Я не проходил ни по одному коридору, чтобы меня не обняли», – поделился он своими эмоциями. «Это потрясающе помогает пережить этот день, это невероятно».

Наумов также участвовал в благотворительном мероприятии в Вашингтоне, которое собрало более 1,2 млн долларов США для семей жертв катастрофы. «Когда я на льду, я просто отключаюсь от всего, моя голова успокаивается, и я общаюсь с ними, и они помогают мне», – сказал Максим о своих родителях.

Чемпионат мира, прошедший на арене Бостонских Селтикс и Брюинс, вновь привлек внимание к авиакатастрофе и роли старейшего клуба фигурного катания в Бостоне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, над Вашингтоном пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в результате чего произошла авиакатастрофа. На борту разбившегося в США самолета находились фигуристы Шишкова и Наумов. Фигурист Наумов вернулся домой до авиакатастрофы под Вашингтоном.