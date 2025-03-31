Глава ДНР Пушилин заявил об умышленном обстреле украинскими войсками журналистов

Tекст: Вера Басилая

Пушилин заявил, что украинские войска умышленно обстреливают военных корреспондентов в Донецкой Народной Республике по команде киевского режима. Он подчеркнул, что надпись «Пресса» на журналистских жилетах, ранее выступавшая как защита, теперь стала дополнительной опасностью в условиях текущей обстановки, передает РИА «Новости».

По словам Пушилина, российские войска продолжают сохранять доминирующее положение на фронтах ДНР, несмотря на попытки украинских сил контратаковать в районах Дзержинска и Часового Яра. Пушилин отметил, что в Часовом Яре идут ожесточенные городские бои, а противник не оставляет попыток усилить свои позиции на линии фронта.

Пушилин также добавил, что на красноармейском направлении за последнюю неделю были освобождены несколько населенных пунктов. При этом украинская сторона продолжает перебрасывать резервы, включая женщин среди штурмовиков. Российские подразделения отмечают продвижение по лесополосам на великоновоселовском направлении.

Он указал, что украинские войска все еще имеют возможность обстреливать Горловку, что продолжает создавать угрозу для мирных жителей города.

Ранее в Горловке украинский беспилотник атаковал съемочную группу ГТРК «Донецк», в результате чего водитель и оператор получили контузию.

Российские войска завершили освобождение населенного пункта Запорожье в Донецкой народной республике.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о быстром продвижении российских войск на великоновоселковском направлении после освобождения села Днепроэнергия и стабилизации ситуации на красноармейском направлении.

