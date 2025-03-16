Пушилин сообщил о продвижении войск на великоновоселковском и красноармейском направлениях

Tекст: Ольга Иванова

Пушилин отметил, что после освобождения села Днепроэнергия бойцы ВС РФ продолжили продвижение в населенные пункты Вольное Поле и другие. Он добавил: «В целом мы видим наиболее быстрое продвижение именно на великоновоселковском направлении».

Кроме того, Пушилин рассказал о ситуации на красноармейском направлении, куда украинские силы перебрасывали резервы с курского направления. По его словам, несмотря на усилия противника удержать позиции, российским подразделениям удалось стабилизировать ситуацию и продолжить движение вперед. Пушилин заявил: «Тем не менее, нашим подразделениям удается стабилизировать ситуацию и двигаться вперед».

В то же время продолжаются активные бои за Часов Яр, отметил Пушилин, подтверждая высокую интенсивность боевых действий в регионе.

Российские силы ликвидировали взвод украинских военных, прибывший из Курской области к западу от Красноармейска, где ВСУ контратакуют при поддержке резервов.

Сообщалось, что российские вооруженные силы окружили Красноармейск, который является важным логистическим хабом для украинской армии, и украинское командование перебрасывает к городу дополнительные силы, прошедшие обучение в Европе.

Мэр города Красноармейска (Покровска) Руслан Требушкин записал видеообращение к Владимиру Зеленскому, подчеркивая тяжелые прифронтовые условия для местных жителей и их стремление к миру.