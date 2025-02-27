Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.5 комментариев
Стало известно о попытках ВСУ вырваться из «клещей» под Красноармейском
Водолацкий сообщил о попытках ВСУ прорвать окружение Красноармейска
Российские вооруженные силы окружили Красноармейск, который является важным логистическим хабом для украинской армии, и украинское командование, стремясь прорвать окружение, перебрасывает к городу дополнительные силы, прошедшие обучение в Европе.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что Вооруженные силы РФ взяли Красноармейск в «клещи». По его словам, украинские войска стягивают к городу дополнительные подразделения, обученные в Франции, Германии и Британии, чтобы удержать значимый логистический хаб, передает ТАСС.
Водолацкий отметил, что руководство ВСУ ранее перебралось в Днепропетровскую область, а центр Красноармейска был заминирован в ходе подготовки к отступлению.
По мнению Водолацкого, утрата Красноармейска для ВСУ означала бы потерю всех логистических цепочек в регионе, что делает его удержание приоритетным. В связи с этим ВСУ продолжают направлять в Красноармейск дополнительные силы, несмотря на сложившуюся ситуацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ВСУ расстреливал подчиненных за попытку сбежать под Красноармейском. Мэр города Покровска Руслан Требушкин записал видеообращение на русском языке к Владимиру Зеленскому, в котором подчеркнул, что местные жители находятся в тяжелых прифронтовых условиях и выступают за мир. Также сообщалось, что ВСУ расстреляли водителей шахтоуправления под Красноармейском.