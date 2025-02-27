Водолацкий сообщил о попытках ВСУ прорвать окружение Красноармейска

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что Вооруженные силы РФ взяли Красноармейск в «клещи». По его словам, украинские войска стягивают к городу дополнительные подразделения, обученные в Франции, Германии и Британии, чтобы удержать значимый логистический хаб, передает ТАСС.

Водолацкий отметил, что руководство ВСУ ранее перебралось в Днепропетровскую область, а центр Красноармейска был заминирован в ходе подготовки к отступлению.

По мнению Водолацкого, утрата Красноармейска для ВСУ означала бы потерю всех логистических цепочек в регионе, что делает его удержание приоритетным. В связи с этим ВСУ продолжают направлять в Красноармейск дополнительные силы, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ВСУ расстреливал подчиненных за попытку сбежать под Красноармейском. Мэр города Покровска Руслан Требушкин записал видеообращение на русском языке к Владимиру Зеленскому, в котором подчеркнул, что местные жители находятся в тяжелых прифронтовых условиях и выступают за мир. Также сообщалось, что ВСУ расстреляли водителей шахтоуправления под Красноармейском.