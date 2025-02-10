Украинские военные расстреляли водителей автобусов шахтоуправления «Покровское» под Красноармейском

Tекст: Вера Басилая

По словам бывших сотрудников шахтоуправления, которые остались на территории России, ВСУ попытались забрать несколько автобусов, которые использовались для перевозки шахтеров. Те, кто пытался противостоять действиям украинских боевиков, были убиты, передает ТАСС.

Очевидцы рассказали, что после этого убийства на территорию автобазы заехали грузовики «Краз», и началась активная эвакуация имущества. Оттуда были вывезены все автобусы, топливо, запчасти и оборудование. По словам свидетелей, практически все, что имело ценность, было вывезено в течение нескольких дней.

Шахтоуправление «Покровское», находящееся в 15 км к западу от Красноармейска, является крупнейшим угольным предприятием региона. Предприятие специализируется на добыче коксующегося угля, значительная часть которого ранее шла на экспорт.

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