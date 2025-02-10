Euronews: Житель Красноармейска заявил, что все жители города русские

Tекст: Дмитрий Зубарев

В репортаже европейского канала Euronews освещалось положение дел в Красноармейске. Журналисты обсудили с местными жителями их жизнь в условиях военных действий, сообщает РИА «Новости».

Один из жителей, отвечая на вопросы журналистов, заявил о своей русской идентичности. Он сказал: «По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все». Он подчеркнул, что не боится возможного «захвата» (формулировка канала Euronews) города российскими войсками, потому что считает их такими же русскими, как и жители города.

Виктор Володацкий, депутат Госдумы, ранее заявил, что командование ВСУ покинуло Красноармейск и управляет операциями из Днепропетровской области. Он добавил, что российские войска блокируют транспортные пути, чтобы лишить украинские подразделения снабжения.

Российские военные применяют особую тактику, избегая лобовых атак, чтобы минимизировать потери.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли в клещи Красноармейск в ДНР, в результате чего ВСУ заминировали центр города перед отступлением, а для удержания Красноармейска Украине нужно значительно больше военных сил.