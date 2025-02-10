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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как разрешить «казус Зеленского»

    Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Американцам казалось, что всё просто. Англичане завязли в европейском кризисе, а у жителей колоний не будет никакого стимула сопротивляться. Однако дело обернулось несколько иначе.

    13 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров

    С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

    46 комментариев
    10 февраля 2025, 09:19 • Новости дня

    Житель Красноармейска заявил, что все жители города русские

    Euronews: Житель Красноармейска заявил, что все жители города русские

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Красноармейска (украинское название Покровск) заявил в репортаже Euronews о своей русской идентичности, несмотря на украинский паспорт, он отказался уезжать из города.

    В репортаже европейского канала Euronews освещалось положение дел в Красноармейске. Журналисты обсудили с местными жителями их жизнь в условиях военных действий, сообщает РИА «Новости».

    Один из жителей, отвечая на вопросы журналистов, заявил о своей русской идентичности. Он сказал: «По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все». Он подчеркнул, что не боится возможного «захвата» (формулировка канала Euronews) города российскими войсками, потому что считает их такими же русскими, как и жители города.

    Виктор Володацкий, депутат Госдумы, ранее заявил, что командование ВСУ покинуло Красноармейск и управляет операциями из Днепропетровской области. Он добавил, что российские войска блокируют транспортные пути, чтобы лишить украинские подразделения снабжения.

    Российские военные применяют особую тактику, избегая лобовых атак, чтобы минимизировать потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли в клещи Красноармейск в ДНР, в результате чего ВСУ заминировали центр города перед отступлением, а для удержания Красноармейска Украине нужно значительно больше военных сил.

    9 февраля 2025, 11:58 • Новости дня
    Украинские националисты из нацбата «Лють» попали в плен в Дзержинске

    Российские войска взяли в плен боевиков «Лють» в Дзержинске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные выявили и взяли в плен боевиков националистических батальонов «Лють» и «Сафари» в Дзержинске, освобожденном 7 февраля, по словам командира Ивана Шульги.

    В Дзержинске, расположенном в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате боевых действий были обнаружены украинские националистические формирования, сообщает РИА «Новости». Командир 132-й отдельной мотострелковой бригады Иван Шульга рассказал о присутствии в городе батальона «Лють» и штурмового полка «Сафари», которые являются частью военизированных подразделений полиции особого назначения Украины. В ходе боев часть боевиков была взята в плен.

    Шульга отметил, что украинские националистические батальоны оказались самыми отчаянными, они не сдавались и сражались до последнего момента.

    Шульга сообщил, что его подразделение взяло в плен пятерых бойцов из батальона «Лють». По его словам, бойцы ВС РФ неожиданно атаковали позиции противника, что позволило разоружить и задержать националистов. Захваченные боевики были переданы в тыл российским спецслужбам для дальнейших действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России освободили Дзержинск в ДНР, что стало важной стратегической победой. В ходе операции штурмовики уничтожили польских наемников, которые действовали на стороне противника. Также сообщалось, что сержант российских войск провел четыре дня в тылу, успешно уничтожая врага во время освобождения Дзержинска.

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    9 февраля 2025, 14:56 • Новости дня
    ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске

    УФСБ РФ приступило к поиску и уничтожению украинских диверсантов в Дзержинске

    ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения УФСБ начали операцию по поиску украинских диверсантов в освобожденном Дзержинске, включая выявление точек взлета БПЛА и корректировщиков огня.

    Подразделения УФСБ России по Донецкой народной республике начали поисковые операции по выявлению и ликвидации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Дзержинске, сообщает РИА «Новости». Эти действия направлены на обеспечение безопасности в освобожденном городе,. По данным штаба обороны ДНР, задачи УФСБ включают не только поиск диверсантов, но и выявление корректировщиков огня и точек взлета беспилотных летательных аппаратов, с которых ведутся атаки на мирное население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики при освобождении Дзержинска уничтожили польских наемников, сержант в течение четырех дней уничтожал врага в тылу, а также штурмовик рассказал о захвате шахты «Торецкая» в этом городе.

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    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    9 февраля 2025, 20:20 • Новости дня
    Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Советник президента США Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник по национальной безопасности президента США Майкл Уолц заявил, что после окончания украинского конфликта гарантии безопасности Украины лягут на европейские страны, а не на США.

    Уолц в интервью NBC News заявил, что после окончания конфликта на Украине европейские страны примут на себя ответственность за этот конфликт. Он подчеркнул, что в вопросах гарантий безопасности вся нагрузка ляжет на Европу.

    Уолц также отказался комментировать детали разговора президента США с президентом России Владимиром Путиным, но подтвердил поддержку американским лидером завершения конфликта на Украине. Он добавил, что глава Соединенных Штатов намерен «возместить» расходы на военную помощь Украине через «партнерство с украинцами в области их редкоземельных материалов, природных ресурсов, нефти и газа».

    По словам американского чиновника, после окончания конфликта на Украине именно европейские страны будут обязаны «взять на себя» аспект гарантий безопасности.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    9 февраля 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР
    Российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска группы «Юг» провели наступательную операцию, освободив населенный пункт Орехово-Василевка в Донецкой народной республике, сообщили в Министерстве обороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что Орехово-Василевка в Донецкой народной республике перешла под контроль российских войск. Как уточнили в ведомстве, освобождение произошло благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Юг».

    В Telegram-канале ведомства добавили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по формированиям украинских бригад в районах населенных пунктов Синельниково, Малые Проходы и Жовтневое в Харьковской области. В результате этого уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, а также два орудия полевой артиллерии и автомобиль.

    Одновременно подразделения группировки войск «Запад» улучшили свои позиции, уничтожив живую силу и технику нескольких украинских бригад в Новоегоровке в Луганской народной республики, Зеленом Гае, Лозовой и других населенных пунктах Харьковской области. Сообщается о потерях до 205 военнослужащих, танка и нескольких боевых бронемашин.

    В пресс-службе уточнили, что подразделения группировки войск «Юг» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино в ДНР. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.

    В то же время группировка войск «Центр» продвинулась вглубь обороны противника, нанеся серьезные потери украинским бригадам, в том числе уничтожив бронетранспортеры американского производства.

    Авиация и артиллерия российских войск продолжает наносить удары по объектам на Украине, уничтожая инфраструктуру и технику противника. Средства ПВО сбили 90 беспилотников и реактивный снаряд HIMARS.

    В пятницу российские военные смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике. Ранее ВС России освободили Барановку в ДНР.

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    10 февраля 2025, 00:51 • Новости дня
    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году

    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году с вероятностью 66%

    Tекст: Максим Попов

    По оценкам онлайн-платформы Polymarket, вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году составляет 66%, тогда как шанс завершения конфликта президентом США Дональдом Трампом за 90 дней оценивается в 26%.

    По данным сервиса, вероятность прекращения огня в текущем году составляет 66%. 1 января этот показатель достиг своего максимума – 71%, как сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, букмекеры оценивают вероятность завершения украинского конфликта за 90 дней президентом США Дональдом Трампом в 26%. В ноябре этот показатель превышал 50%.

    Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность завершения конфликта на Украине.

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    10 февраля 2025, 06:14 • Новости дня
    Российские войска штурмовали девятиэтажку в Дзержинске 27 дней

    Боец рассказал о штурме девятиэтажки в Дзержинске и тактике украинских войск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска 27 дней вели штурм девятиэтажного дома в ходе освобождения Дзержинска, превращенного в укрепленный район украинскими силами.

    Как передает РИА «Новости», российский командир взвода, сержант Василий Мастюгин рассказал о подробностях штурма девятиэтажного здания в Дзержинске. Эта операция заняла 27 дней, так как здание было мощно укреплено и использовалось как огневая точка. Мастюгин отметил, что в ходе операции встретились как с националистами, так и с наемниками.

    По словам Мастюгина, украинские военные группы обычно состоят из шести-семи человек, включая двух опытных бойцов и нескольких новобранцев. Он подчеркнул, что именно опытные военнослужащие представляют собой основную угрозу. Однако, как сообщил сержант, после их устранения новобранцев можно убедить сдаться или отступить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске, где ранее украинские националисты из нацбата «Лють» попали в плен, а штурмовики российской армии уничтожили польских наемников.

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    10 февраля 2025, 02:39 • Новости дня
    ВСУ перебросили 320 резервистов в Курскую область

    Командование ВСУ перебросило свыше 320 резервистов из Чернигова и Сум в Курскую область

    ВСУ перебросили 320 резервистов в Курскую область
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В Суджанский район Курской области командование ВСУ направило более 320 резервистов из Чернигова и Сум, включая десантников и штурмовиков.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, командование Вооруженных сил Украины осуществило масштабную переброску резервистов в Суджанский район Курской области.

    В город на бронетранспортерах прибыли свыше 320 десантников и штурмовиков. Предположительно, колонна проследовала из Чернигова.

    Представитель российских силовых структур отметил, что усиление группировки на территории района свидетельствует о стремлении Украины продолжать увеличивать свое присутствие в этом регионе. В связи с этим, российская сторона продолжает внимательно следить за развитием ситуации.

    До этого сообщалось, что группировка «Север» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ в Курской области. По данным Минобороны, всего было уничтожено более 320 военных и значительное количество техники, включая пять танков и БМП Bradley.

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    9 февраля 2025, 22:25 • Новости дня
    В Госдуме назвали провокацией заявление Зеленского о мирном разрешении конфликта

    Депутат Шеремет прокомментировал заявление Зеленского о конфликте на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал заявление президента Зеленского о завершении конфликта на Украине в 2025 году, назвав его провокацией и обвинив в затягивании войны.

    Депутат Государственной думы от крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности завершения военного конфликта в 2025 году, сообщило РИА «Новости». Шеремет считает, что Зеленский пытается затянуть конфликт и увеличить количество жертв среди населения.

    Он отметил, что Зеленский сейчас нелегитимен и его позиция не имеет значения. По словам Шеремета, президент Украины является тираном и узурпатором, который действует в интересах западных стран.

    Накануне Зеленский дал согласие на переговоры с Россией, если США и ЕС предоставят гарантии безопасности для Украины. «Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату, да», – сказал он, отвечая на вопрос, готов ли в ближайшее время провести встречу с президентом России Путиным.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп выразил желание обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса для заключения сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    10 февраля 2025, 00:34 • Новости дня
    Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов вглубь России

    Канцлер Германии Шольц выступил против поставок оружия Украине для дальних ударов по России

    Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов вглубь России
    @ Jan Woitas/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Олаф Шольц заявил, что считает неправильным поставлять Украине оружие для ударов вглубь России, поскольку это нарушает ответственность Германии.

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем, кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, выразил свою позицию относительно поставок оружия Украине, передает ТАСС.

    Шольц подчеркнул, что Германия не должна поставлять оружие, способное наносить удары с большой разрушительной силой на значительные расстояния вглубь российской территории.

    «Я считаю неправильным, чтобы мы поставляли [Украине] оружие, способное с большой разрушительной силой действовать далеко вглубь России. Я считаю, что это именно тот шаг, на который нельзя идти, если на тебе лежит ответственность за Германию», – отметил он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в декабре генсек НАТО Марк Рютте попросил Владимира Зеленского прекратить критику Шольца за отказ в поставке ракет Taurus.

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    10 февраля 2025, 05:32 • Новости дня
    Командир взвода рассказал о живом щите из мирных жителей в Часовом Яре

    Командир штурмового взвода сообщил об использовании мирных жителей как щита в Часовом Яре

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные, по словам командира штурмового взвода, прикрываются жителями Часового Яра, обустраивая огневые позиции в жилых домах и не позволяя людям покинуть населенный пункт.

    Как передает ТАСС, командир штурмового взвода 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Макс заявил, что украинские войска в Часовом Яре используют местных жителей в качестве живого щита.

    По его словам, украинские военнослужащие размещают огневые позиции в жилых домах, не позволяя гражданским покинуть населенный пункт.

    Командир подчеркнул, что российские военнослужащие разрабатывают тактику ведения боевых действий, которая позволит сохранить жизни гражданских и при этом выполнить поставленные боевые задачи.

    «Прикрываются мирным населением, оборудуют в жилых домах огневые позиции. Они не дают выйти из населенного пункта, то есть используют их как живой щит», – отметил Макс. Он добавил, что в подобных ситуациях применяются специальные тактики, направленные на минимизацию жертв среди мирного населения.

    До этого сообщалось, что украинские войска перебросили дополнительные силы в Часов Яр, где продолжаются бои. Также стало известно, что ВСУ начали массовую эвакуацию раненых солдат из Часова Яра в ДНР.


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    10 февраля 2025, 03:19 • Новости дня
    Украинский БПЛА повредил жилой комплекс в Краснодаре

    Обломки украинского дрона повредили ЖК «Центральный» в Краснодаре

    Tекст: Максим Попов

    В Краснодаре обломки украинского беспилотника, сбитого над городом, упали на жилой комплекс «Центральный», повредив техническую надстройку на 19 этаже, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    Как отметил Кондратьев в своем Telegram, обломки дрона упали на техническую надстройку на 19 этаже жилого комплекса «Центральный». По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

    Губернатор добавил, что на месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы. Территория вокруг ЖК оцеплена для обеспечения безопасности жителей и дальнейшего расследования.

    Позднее стало известно, что в поселке Афипском Северского района Краснодарского края силы ПВО сбили еще один беспилотник. Как сообщил губернатор Кондратьев, в результате падения обломков БПЛА был поврежден частный дом.

    Ранее система ПВО сбила три украинских дрона в Брянской области.

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    10 февраля 2025, 03:29 • Новости дня
    Владелец Global Spirits отверг обвинения в финансировании ВСУ

    Владелец Global Spirits Черняк отверг обвинения в финансировании ВСУ на 1,3 млрд рублей

    Tекст: Максим Попов

    Евгений Черняк, номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits, отказался признать обвинения в финансировании украинских военных на 1,3 млрд рублей, утверждая, что помогает мирным жителям и беженцам.

    Как сообщает ТАСС, номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк, не признал вину в финансировании Вооруженных сил Украины и националистических подразделений на 1,3 млрд рублей. Его адвокат заявил, что Черняк оказывал помощь мирным жителям и украинским беженцам, а не участвует в поддержке военных.

    По словам стороны защиты, в материалах дела отсутствуют доказательства, которые могли бы оправдать избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат Черняка подчеркнул, что каждый тезис обвинения противоречив и не подтверждается представленными доказательствами. Он также добавил, что следствие не представило фактов, указывающих на преступные действия Черняка.

    Защита утверждает, что вместо финансирования военных Черняк оказывал личную помощь гражданам Украины. Он занимался поставками детского питания, сухих смесей, консервов и лекарств, а также организовывал хостелы для украинских переселенцев в Польше.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits обвиняется в финансировании ВСУ на сумму свыше 1,3 млрд рублей, полученных от прибыли в России.

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    9 февраля 2025, 23:01 • Новости дня
    Эрдоган оценил сигналы по Украине от США и России

    Эрдоган позитивно оценил сигналы США, России и Украины по украинскому урегулированию

    Tекст: Максим Попов

    Президент Турции Тайип Эрдоган выразил оптимизм относительно сигналов от США, России и Украины по вопросам украинского урегулирования и подчеркнул готовность Турции содействовать мирным переговорам.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что позитивно оценивает сигналы, поступающие от США, России и Украины, относительно перспектив украинского урегулирования, сообщает ТАСС. Эрдоган подчеркнул, что не теряет надежды на мир и приветствует готовность президента Зеленского к переговорам при наличии соответствующего предложения.

    Турецкий лидер также отметил положительные сигналы, исходящие от президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Эрдоган выразил готовность Турции внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине.

    Напомним, в конце января турецкое издание Hurriyet сообщило, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле–мае после объявления о прекращении огня. Турция готова выступить в роли посредника, отметили обозреватели.


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    9 февраля 2025, 23:38 • Новости дня
    Пенсионер в Запорожье на автомобиле избежал удара украинского дрона-камикадзе

    Tекст: Максим Попов

    В Запорожской области пенсионер на автомобиле Skoda успел увернуться от удара дрона-камикадзе, заметив его в зеркале заднего вида, и таким образом избежал столкновения с беспилотником, сообщил представитель Общественной палаты Владимир Рогов.

    Рогов рассказал о случае с пенсионером, который смог избежать удара украинского дрона в Запорожской области, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на трассе Мелитополь-Васильевка, у поворота на село Любимовка, приблизительно в 20 километрах от линии фронта.

    По словам Рогова, пенсионер заметил в зеркале заднего вида снижающийся дрон-камикадзе и вовремя отвел свой автомобиль Skoda в сторону. Дрон врезался в дорогу, избегая повреждений автомобиля. «Оператор дрона прекрасно видел, что это обычный гражданский автомобиль с мирными жителями», – отметил он.

    Этот случай стал показательным примером того, как местные жители, живущие в условиях близости к фронту, готовы оперативно реагировать на угрозы, исходящие от вражеских дронов, подчеркнул эксперт.

    Накануне Рогов сообщил, что на фронт под видом гуманитарной помощи поступают заминированные FPV-очки Skyzone Cobra. По его словам, за этой диверсией стоят украинские спецслужбы, использующие волонтеров «втемную».


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    10 февраля 2025, 04:07 • Новости дня
    ВСУ перебросили резервы в Харьковскую область

    Командование ВСУ направило солдат с красноармейского направления в Волчанские Хутора

    Tекст: Максим Попов

    Группа украинских солдат была направлена в населенный пункт Волчанские Хутора Харьковской области с красноармейского направления, сообщили источники в правоохранительных органах.

    Командование Вооруженных сил Украины перенаправило группу украинских солдат с красноармейского направления в населенный пункт Волчанские Хутора, расположенный в Харьковской области. Данные о переброске поступили от российских силовых структур, передает ТАСС.

    Отмечается, что перемещение украинских солдат связано с изменениями в тактике и стратегии командования.

    Ранее ВСУ перебросили свыше 320 резервистов из Чернигова и Сум в Курскую область.

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    • Зеленский в ужасе из-за завтрака

      Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

    • Меркель: Нельзя допустить победы России

      Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

    • График примирения России и Украины

      Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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