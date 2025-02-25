Командир с позывным Капеллан расстреливал военнослужащих ВСУ за попытку дезертирства

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командир одной из бригад Вооруженных сил Украины с позывным Капеллан, по сведениям беженцев из поселка Шевченко, расстреливал подчиненных за попытку дезертирства, сообщает ТАСС со ссылкой на рассказы спасенных жителей. Инциденты, по их словам, происходили не только в Шевченко, но также в Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде).

Беженцы утверждают, что украинские военные приходили в дома местных жителей, просили еду и воду, одновременно жалуясь на своего командира. Они говорили о страхе перед командиром, который якобы применял жесткие меры к тем, кто пытался сбежать.

Также, по словам спасенных, в бригаде действует отдельная группа военнослужащих, которая выполняет подобные приказы командира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стало известно, что дезертиров из Черкасс отправляют на фронт, чтобы восполнить потери. По данным газеты, половина украинской армии помышляет о бегстве из-за тяжелых условий службы и постоянного страха за свою жизнь. Также сообщалось, что заградотряды ВСУ обстреляли сбежавших пограничников у поселка Свердликово.