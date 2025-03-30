Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.3 комментария
Украинский дрон атаковал съемочную группу ГТРК «Донецк» в ДНР
Съемочная группа ГТРК «Донецк» пострадала в результате атаки украинского дрона в Горловке
В Горловке украинский беспилотник атаковал съемочную группу ГТРК «Донецк», водитель и оператор контужены, сообщили «Вести. Донецк».
Съемочная группа ГТРК «Донецк» подверглась атаке около 15.00 мск. Дрон вооруженных сил Украины пытался поразить автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент. Съемочной группе удалось избежать прямого удара. В результате «дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль», передают «Вести. Донецк».
«Мне повезло больше, я цел. Но вот ребята, водитель – контужен, отправлен на лечение амбулаторно. Оператору оказывается медицинская помощь», – приводит слова корреспондента ГТРК »Донецк« Виталия Старущенко РИА «Новости» со ссылкой на канала «Россия 24».
Старущенко добавил, что «парни сейчас поправляются». «Я себя чувствую нормально, но в принципе будем работать дальше», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. В среду военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство российских журналистов и призвала к тщательному и прозрачному расследованию трагедии.