Бомбардировщики Ту-160 совершили полет над Средиземноморьем

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 в рамках учений Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили полет над Средиземным морем, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В Минобороны уточнили, что стратеги поднялись в воздух с аэродрома Энгельс, после чего совершили 10-часовой полет над нейтральными водами Каспийского и Средиземного морей в сложных метеоусловиях и успешно осуществили условные пуски крылатых ракет по наземным целям в заданном районе, передает ТАСС.

В Минобороны сообщили, что задачи по плану учений были успешно выполнены.

Напомним, в конце августа российское военное ведомство анонсировало проведение масштабных учений ВМФ и ВКС в Средиземном море, подчеркнув, что районы проведения маневров с 1 по 8 сентября будут опасны для судоходства и полетов в связи с ожидающимся проведением практических ракетных и артиллерийских стрельб.