Минобороны анонсировало проведение ракетных стрельб в Средиземном море

В ходе масштабных учений группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, которые пройдут в Средиземном море с 1 по 8 сентября, будут проведены практические ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщили российские военные.

Главком ВМФ России Владимир Королев сообщил, что в ходе предстоящих учений будут проведены практические ракетные и артиллерийские стрельбы, отработаны задачи противолодочной борьбы и противовоздушной обороны, защиты морских коммуникаций, а также вопросы противодействия пиратству и оказания помощи терпящему бедствие судну, передает ТАСС.

«Всего в учении примут участие 26 боевых кораблей и судов Военно-морского флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата», – сказал адмирал, уточнив, что флагманом группировки является ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота.

Накануне Минобороны анонсировало проведение масштабных учений ВМФ и ВКС в Средиземном море, подчеркнув, что районы проведения маневров будут объявлены опасными для судоходства и полетов. В связи с этим в МИД сочли необходимым разъяснить, какое отношение грядущие учения имеют к ситуации в сирийской провинции Идлиб.