Анонсировано масштабное учение ВМФ и ВКС в Средиземном море

Масштабное учение группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России пройдет в Средиземном море с 1 по 8 сентября, в нем примут участие более 25 кораблей и 30 самолетов, сообщили в Минобороны.

В учении примут участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации. Группировку кораблей возглавит ракетный крейсер «Маршал Устинов», передает РИА «Новости».

Учебные задачи в международном воздушном пространстве отработают ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации.

Сообщается, что районы проведения маневров будут объявлены опасными для судоходства и полетов.

План учений предусматривает отработку комплекса задач по противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне, а также противоминному обеспечению.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Сообщалось о подготовке провокации с целью обвинения Дамаска в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии. Москва предупредила, что провокации Запада и военная агрессия против Сирии нанесут тяжелейший удар по политическому урегулированию в стране и глобальной безопасности.