МИД дал разъяснения по учениям в Средиземном море

Российские военные учения в Средиземном море не имеют отношения к ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки – заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

«Не думаю, что учения как-то могут быть связаны с Идлибом. Я слышал о планах наших военных учений. В любом случае, Идлиб не находится на Средиземном море», – приводит его слова ТАСС.

Богданов также сказал, что предстоящие учения являются плановыми, передает РИА «Новости».

Замглавы МИД также сообщил, что Россия активно контактирует по военной линии с другими странами – гарантами астанинского процесса (Иран и Турция) по ситуации в Идлибе. Он сказал, что военные из трех стран проводят консультации на всех уровнях.

Богданов также заявил, что Москва не видит необходимости в том, чтобы США сохраняли свое присутствие в Сирии. Он сказал, что сирийская армия должна контролировать территорию на востоке Евфрата после ухода американцев.

Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что масштабное учение группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России пройдет в Средиземном море с 1 по 8 сентября, в нем примут участие более 25 кораблей и 30 самолетов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Идлиб стал точкой столкновения политики России и США.