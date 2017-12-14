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25 апреля, среда  |  Последнее обновление — 23:27  |  vz.ru
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За что критикуют российский МИД

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Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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Global Look Press
Ратификация Казахстаном соглашения с США об использовании американскими военными казахстанских портов в Каспийском море для транзита грузов в Афганистан вызвала обеспокоенность экспертов и СМИ. Высказывались опасения, что это приведет к появлению полноценных американских военных баз в Каспийском море. Насколько это реально и что теперь делать России? Подробности...
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          Почему Генштаб изменил количество сбитых в Сирии крылатых ракет

          Сирийские ПВО сбили не меньше трети «умных» американских ракет, что можно считать победой   25 апреля 2018, 21:50
          Фото: Игорь Ермаченков/РИА Новости
          Текст: Алексей Нечаев,
          Юрий Зайнашев

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          Генштаб РФ снизил оценку достижений сирийской ПВО в поединке с западной коалицией 14 апреля. Если сначала говорилось, что сбита была 71 ракета противника (из 103 выпущенных), то теперь упоминаются лишь 46. Почему остается невыясненной судьба десятков других ракет и по какой причине российское военное ведомство внесло такие поправки?

          Генштаб в среду продемонстрировал публике обломки крылатых ракет, которые были выпущены 14 апреля по Сирии. Это фрагменты крылатых ракет морского базирования производства США «Томагавк» и крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow.

          Как пояснил журналистам специалист в области противовоздушной обороны Генштаба Сергей Безногих, представлены крупногабаритные части как самих ракет, так и их двигательных установок и элементной базы – космической радионавигационной системы. «Хорошее состояние элементов, отсутствие очагов возгорания говорит о явном воздействии именно средств противовоздушной обороны на крылатые ракеты», – цитирует Безногих ТАСС. «Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет», – добавил он.

          Фрагменты сбитых ракет имеют серийные номера, которые позволят без труда определить принадлежность вооружения, добавил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. Кроме того, Рудской озвучил новые данные по итогам операции. Внимание сразу вызвало разночтение между новыми цифрами и теми, которые тот же генерал привел утром 14-го

          Сколько было сбито ракет

          «Полученные нами данные разведки, объективного контроля с комплексов ПВО, работа на местности и опрос свидетелей показывают, что зенитными ракетными системами «Панцирь», «Оса», «Стрела-10», «Бук», «Квадрат» и С-125, прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр, Блей и Меззе, уничтожено 46 крылатых ракет», – отметил генерал.

          Однако сразу после удара Рудской говорил: сбита 71 ракета, то есть более 70 процентов из более чем сотни выпущенных по Сирии. Как отмечала тогда газета ВЗГЛЯД, это можно было бы считать фантастическим успехом сирийских зенитчиков. В Минобороны тогда назывался при этом все тот же список мишеней, расположенных вокруг Дамаска, что и теперь.

          16 апреля представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков подробно изложил, из чего сложилась в сумме 71 ракета. «По аэродрому Дювали в ударе участвовало 4 ракеты, все сбиты. По аэродрому Думейр – 12 ракет, все сбиты. По аэродрому Блэи – 18 ракет, все сбиты. По аэродрому Шайрат – 12 ракет, все сбиты. Аэродромы не пострадали. Из 9 ракет, запущенных по неиспользуемому аэродрому Меззе, 5 сбито. Из 16 ракет по аэродрому Хомс уничтожено 13. Серьезных разрушений не наблюдается. 30 ракет участвовало в ударе по объектам в районе населенных пунктов Барз и Джарамани. Из них 7 ракет сбито», – говорил Конашенков.

          Получается, военное ведомство все же скорректировало итоги операции.

          Теперь оно не упоминает ракеты, сбитые в районе Хомса, Барза и Джарамани (20 штук). Рудской говорил лишь о ракетах, сбитых в зоне ответственности ПВО, «прикрывающих столицу Сирии и близлежащие аэродромы». Возможно, Минобороны оставляет эти 20 ракет за скобками, а возможно, больше и вовсе не считает их сбитыми. В любом случае, в Минобороны, по сути, признали, что поспешили с выводами, озвученными сразу после бомбардировки.

          По данным газеты ВЗГЛЯД, глава ведомства Сергей Шойгу еще неделю назад на одном из внутренних совещаний отчитался, что сбито 35 процентов ракет. Это совпадает с новыми данными Рудского (если исключить вышеупомянутые 20 ракет). Однако еще 11 апреля, накануне воздушного удара, в интервью газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Василий Кашин говорил: даже перехват 30% ракет можно будет считать свидетельством высокой эффективности ПВО Сирии.

          «Существует два этапа оценки: предварительный – по докладам командиров, внешних наблюдателей и так далее. Командиры с помощью техники следят за ударами. Первый этап оценки делается в течение нескольких часов, – пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант, бывший начальник зенитных ракетных войск ВВС Александр Горьков. – Есть окончательный этап, когда идет анализ результатов работы систем и средств объективного контроля, встроенной и дополнительной техники».

          «Есть записи встроенной аппаратуры, плюс действия военных непосредственно на местности, включая поиск обломков ракет. Все совмещается, анализируется, и конечный вердикт мог быть таким», – сказал генерал.

          Бывший замкомандующего войсками ПВО Сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Лузан поясняет, что для объективного контроля в современных средствах ПВО существуют встроенные системы – наподобие черных ящиков в самолетах. Аппаратура фиксирует, какие ракеты входили в зону поражения ПВО, какие были уничтожены или обстреляны. В средствах ПВО предыдущих поколений, таких как «Квадрат», С-200, «Оса», подобная информация фиксируется с помощью фотосредств, которые по своей точности могут уступать современным цифровым.

          «Не всегда сбитые ракеты можно показать. Бывают такие поражения, что ничего не остается», – сказал Лузан газете ВЗГЛЯД. Генерал-лейтенант считает, что названные Рудским сбитые 46 ракет – это уже неопровержимые данные, те, которые можно подтвердить физически. Видимо, следы остальных ракет попросту не найдены.

          Добавим к этому 20 ракет, сбитых ПВО в районе Хомса, «часть ракет» (по заявлению Минобороны РФ), которые «не достигли объектов поражения из-за технических неполадок», и 22 ракеты, которые все-таки достигли цели на территории Сирии. Если учесть, что, по заявлению Пентагона, было выпущено 105 ракет, то несколько их десятков, можно сказать, просто пропали без вести.

          Американцы попались на вранье

          И Дональд Трамп, и Пентагон утверждали, что сирийская ПВО вообще никак себя не проявила, ни одной ракеты защитникам сирийского неба сбить не удалось. Итоговые данные нашего Генштаба, а также показанные теперь прессе фрагменты ракет указывают на явный обман, который позволили себе президент США и его генералы.

          Сами они, правда, так не считают и отреагировали на заявления генерала Рудского соответствующим образом. Да и сам Рудской в среду напомнил, что США, Великобританией и Францией нанесенные удары признаны успешными. «Генеральным штабом ВС РФ проведен детальный анализ результатов ударов. Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволяют сделать вывод, что из 105 заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более 22 из них», – рассказал Рудской.

          По мнению экспертов, Пентагон достиг в Сирии, если судить с сугубо военной точки зрения, «неплохого» результата. «22 ракеты из более чем сотни – это не выдающийся результат», – полагает замглавы Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев.

          Отметим, что две из 105 ракет, а именно «Томагавк» и авиационная высокоточная ракета, уже доставлены в Москву. Сейчас их исследуют специалисты. Факт их доставки в российскую столицу неопровержимо доказывает, что Трамп и Пентагон, мягко говоря, приукрасили свою «победу» 14 апреля.


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