Генштаб рассказал, куда попали «умные» ракеты США

Дорогостоящие «умные» ракеты США во время атаки на Сирию попали в хозяйственные постройки, не имеющие ничего общего с армией, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

«Наибольший урон дорогостоящими и так называемыми «умными» ракетами нанесен хозяйственным постройкам, не имеющим ничего общего с военной деятельностью», – констатировал он, передает РИА «Новости».

Рудской также отметил, что «часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей».

Всего, по данным разведки, большая часть оружия была уничтожена советскими комплексами ПВО. Так, системами Панцирь, Оса, Стрела-10, БУК, Квадрат и С-125 уничтожено 46 крылатых ракет при ударе США и союзников по Сирии. По словам Рудского, с учетом траекторий их полета и возможностей сирийских средств противовоздушной обороны все они были поражены в пяти районах перехвата, три из которых находятся западнее сирийской столицы и еще два – восточнее.

В целом из 105 заявленных США, Великобританией и Францией ракет, достигших своей цели в Сирии, зафиксировано не более 22 попаданий. Так, только 13 из 76 заявленных попаданий обнаружены в районе научно-исследовательского центра «Барза» после ударов США, Британии и Франции.

Кроме того, по версии США, не менее 8,5 тонны взрывчатки должно было взорваться в районе центра «Базра», но повреждения говорят о меньшем объеме. В частности, представитель Генштаба отметил, что об этом «свидетельствует характер разрушений зданий и сооружений данного центра и полностью уцелевшие постройки, находящиеся вокруг него на расстоянии не более 100 метров».

«Даже если принять во внимание, что снаряжение боевой части крылатой ракеты «Томагавк» составляет от 150 до 200 килограмм взрывчатого вещества, то по американской версии, без учета ракет воздух-земля, выпущенных с двух бомбардировщиков Б-1Б, в районе цели должно было взорваться не менее 8,5 тонны взрывчатки. В результате такого взрыва научно-исследовательскому центру «Барза» должен был быть причинен гораздо больший ущерб, чего не наблюдается», – сказал он.

Рудской также подчеркнул, что «в зону ответственности российских средств ПВО на территории Сирии крылатые ракеты не входили». При этом он предупредил, что «российская группировка войск готова отразить удары любых средств воздушного нападения».

В то же время Рудской отметил, что новые средства ПВО Россия поставит Сирии в ближайшее время. «Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время», – сказал Рудской.

В среду военно-дипломатический источник сообщил, что Москва пока не передавала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. Тем самым он опроверг слова посла Сирии в России Рияда Хаддада.