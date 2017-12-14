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19 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 15:57  |  vz.ru
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Пугать американцев запретом полетов над Россией совершенно бессмысленно

Американские авиакомпании зря испугались возможного запрета полетов над РоссиейФото: Luke MacGregor/Reuters
Информация о том, что Россия якобы по политическим мотивам запретит американским авиакомпаниям совершать полеты над своей территорией, оказалась притянута за уши. Однако это не отменяет справедливого вопроса: что произойдет, если такая угроза все-таки будет приведена в исполнение? Подробности...
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«Умные» ракеты Трампа стали полезным подарком для России

«Новые» и «умные» ракеты Трампа полетели из Сирии в РоссиюФото: Jonathan Sunderman/U.S. Navy photo
Раньше источниками образцов вооружений США для России были Грузия и Украина, теперь уникальный трофей пришел из Сирии. После американского удара по САР местные военные нашли и передали российским коллегам две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты. Что заполучила в свое распоряжение Москва и как это можно использовать? Подробности...
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Тяжелые 90-е до сих пор сказываются на современных российских детях

Башкирская школа, где произошло нападение на коррекционный классФото: Вадим Брайдов/ТАСС
Очередное нападение, произошедшее в одной из российских школ, вновь заставило задуматься о том, что представляют собой современные дети. Почему подобные истории регулярно повторяются и что можно сделать для того, чтобы их стало как можно меньше? Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала клинический психолог Леона Овчинникова. Подробности...
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«Дефектный» советский авианосец сыграл для Китая важнейшую роль

Китайцы не зря долго приводили «Варяг» в божеский видФото: Zeng Tao/Zuma/Global Look Press
Слухи о том, что китайцы признали дефектным свой первый авианосец «Ляонин» (бывший советский «Варяг»), оказались сильно преувеличенными. При всех недостатках, присущих данному кораблю (как и его аналогу – российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов»), он имеет важнейшее значение для ВМС КНР. Какое именно? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Москвой принята на вооружение концепция «осажденной крепости»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В Армении имеет место новая попытка «бархатной революции». Это в очередной раз актуализировало общественную дискуссию уже в России. Основная претензия к Кремлю очевидна: почему он продолжает ходить по граблям? Подробности...
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После потери Армении настанет очередь Белоруссии

Армен Асриян, журналист, прозаик, поэт
Когда в Армении начинается буза, в Сети немедленно начинают хором скандировать две дежурные мантры. «Нет, это не Майдан!» – скандирует хор из Армении. «Кому вообще нужна эта Армения! Ну и пусть валят!» – хор из России. Подробности...
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Как Россия должна ответить на агрессию США против Сирии

Владимир Можегов, публицист
Все, что творится сегодня на Ближнем Востоке, было запрограммировано еще в 1996 году, когда ведущими неоконами именно Сирия признавалась главным врагом Израиля. В этом русле и следует рассматривать недавний удар американцев. Само выживание России требует от нас быстрого и адекватного ответа. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          «Умные» ракеты Трампа стали полезным подарком для России

          «Новые» и «умные» ракеты Трампа полетели из Сирии в Россию   19 апреля 2018, 14:48
          Фото: Jonathan Sunderman/U.S. Navy photo
          Текст: Андрей Резчиков,
          Никита Коваленко

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          Раньше источниками образцов вооружений США для России были Грузия и Украина, теперь уникальный трофей пришел из Сирии. После американского удара по САР местные военные нашли и передали российским коллегам две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты. Что заполучила в свое распоряжение Москва и как это можно использовать?

          Россия заполучила в Сирии трофейные образцы американского оружия. После удара США 14 апреля сирийские военные отправили две «умные» ракеты Дональда Трампа в РФ.  Напомним, ранее Трамп у себя в «Твиттере» предупреждал Россию о ракетном ударе по Сирии: «Готовься, Россия, потому что они прилетят – хорошие, новые и «умные».  

          «Две крылатые ракеты, не разорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера были переданы русским военным», – рассказал ТАСС источник в минобороны САР. Он отметил, что «обе ракеты в достаточно хорошем состоянии». Российской стороне их передали 17 апреля, 18 апреля ракеты «отправлены самолетом в Россию». Москва пока официально не подтверждала эту информацию.

          Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на якобы произошедшую в Восточной Гуте химатаку. Ни одна выпущенная по Сирии ракета не была сбита, утверждал Дональд Трамп. «Мы запустили более 100 ракет, и они не сбили ни одну», – заявил он. Однако в минобороны РФ с Трампом не согласны. Там сообщили, что сирийские ПВО дали сокрушительный отпор американцам: из 103 запущенных ракет сбита 71.

          И российская версия выглядит куда более убедительно. Даже при отсутствии средств противоракетной защиты стопроцентной эффективности удара не бывает, рассказал газете ВЗГЛЯД начальник зенитных ракетных войск ВВС в 2000–2008 годах генерал-лейтенант Александр Горьков. По его словам, всегда имеется определенный процент боеприпасов, которые не выполнили программу, которые не долетели до объекта поражения, которые вообще улетели неизвестно куда.

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          К выводу о том, что США лгут насчет результатов ракетной атаки, пришел испанский блогер valen, который подробно проанализировал спутниковые снимки местности до и после атаки. Он отметил, что США соврали как минимум в двух аспектах: что ни одна ракета не была перехвачена и что они атаковали только три объекта. Он также упоминал в своем блоге о ракетах, которые не «достигли своих целей». То есть, по-видимому, как раз о тех ракетах, которые и нашли сирийские военные.

          Интересен уже сам факт, что ракеты не просто не попали, а упали, не разорвавшись, да еще и в «достаточно хорошем состоянии». В подобных вооружениях обычно предусмотрена система самоликвидации на случай нештатной ситуации, при которой не происходит поражения цели, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев. Возможно, ракеты остались целы, потому что эта система по каким-то причинам не сработала или ее вовсе не было.

          Генерал-лейтенант Александр Горьков также указал на то, что такая система должна присутствовать в подобных вооружениях и сработать в случае, если «ракета уходит от заложенной опорной траектории». «Системы самоликвидации должны были быть заложены. Это надо изучить, когда появится возможность «расснарядить» всю эту крылатую ракету», – отметил он.

          Изучить, на самом деле, стоит не только этот момент, раз уж Трамп так щедро подарил России пару своих «умных» ракет. Получить образцы подобных вооружений очень полезно, отметил Денисенцев.

          «Просто так крылатые ракеты на рынке не купишь. Всегда интересно посмотреть электронику, алгоритмы этого оружия и саму технику. Ракеты «Томагавк» довольно специфичны, это оружие, которое не продается на экспорт. Может быть, оно будет полезно для выработки противодействия»,

          – подчеркнул он.

          «Мы сможем многое понять в устройстве этих ракет. Можно будет и компоновку посмотреть, и другие возможности», – поддержал его Горьков. Он напомнил, что после победы в Великой Отечественной войне СССР многое позаимствовал из захваченных у немцев вооружений, это позволило дать толчок развитию отечественного ракетостроения.

          Горьков уверен, что главный интерес для России будет представлять боевая часть (БЧ), насколько она защищена от поражения противоракетами. По его словам, это позволит усовершенствовать противодействие этим типам вооружений, понять, каким образом менять начинку противоракеты – взрывчатое вещество и поражающие осколки – и дать им такую кинетическую энергию, «чтобы они пробили оболочку «Томагавка» и подорвали его».

          Однако не стоит и переоценивать получение именно этой ракеты. На самом деле «Томагавки» и так хорошо изучены российскими специалистами, потому что «у нас этого добра навалом», рассказал газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков. «Во время различных боевых конфликтов нам удавалось получить образцы этих ракет, начиная с конфликта в Ираке и Югославии», – объяснил он.

          Впрочем, с учетом модернизации вооружений «Томагавки» все равно могут представлять значительный интерес, особенно их навигационные приборы и комплексы по рельефометрической системе коррекции. «Эти комплексы помогают «Томагавку» пролетать достаточно большие расстояния и изредка выходить на GPS-коррекцию, чтобы сверять точки своего маршрута», – пояснил эксперт.

          Кроме того, сейчас у американцев появились новые тактические «Томагавки» морского базирования, которые потенциально могут стать носителями для маломощных ядерных боеголовок. «Если это окажется тот самый новейший «Томагавк», то наши специалисты изучат этот свежачок», – подчеркнул собеседник.

          Но в любом случае куда более высокий интерес для России представляет американская ракета воздушного базирования AGM-158 JASSM, которые запускались с борта бомбардировщиков B-1B. Если она окажется среди двух доставшихся ракет, то это будет большая удача, заявил Леонков. Она пришла на смену тактической ракете с ядерной боеголовкой AGM-129. «Это первое боевое применение ракет AGM-158 JASSM. Самое интересное в них – навигационные блоки. Предыдущая версия этой ракеты летала на дальность всего 360 км, а новая – на 900 км», – отметил он.

          Другая особенность AGM-158 заключается в технологии «стелс», что затрудняет ее уничтожение средствами ПВО противника. «Если корпус ракеты сохранится, то можно обследовать такую величину, как эффективность поверхности рассеивания, то есть с какого ракурса эту ракету может видеть радар», – указал Леонков. Также интерес представляет двигательная установка этой ракеты. По остаткам топлива можно будет понять, на чем они летают, считает эксперт. Помимо прочего, ракеты позволят получить дополнительную информацию о самом ударе. Как пояснил Леонков, в прицельно-авиационном комплексе ракеты заложено полетное задание, координаты, маршруты и данные о поражаемой цели.

          Это не первый раз, когда США делают России такие щедрые «подарки». Раньше американцы «подкидывали» свои военные новинки для изучения российским спецам, вооружая Грузию и Украину, а до этого – в результате военных кампаний в Ираке, Югославии и Вьетнаме, напомнил Леонков. Теперь таким источником американского оружия стала и Сирия. По словам эксперта, благодаря изучению разных образцов всякий раз удавалось развенчивать миф об «уникальности» американского оружия. В частности, благодаря вьетнамской войне Россия получила информацию об управляемых американских ракетах класса «воздух-воздух» Sidewinder, а во время иракской кампании был сбит американский самолет-невидимка Lockheed F-117 Nighthawk, который тоже был изучен российскими специалистами.


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