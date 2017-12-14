«Панцирь» показал почти 100-процентную точность при отражении удара по Сирии

При отражении ракетного удара по Сирии зенитно-ракетный комплекс российского производства «Панцирь-С1» ВС Сирии показал почти 100-процентную эффективность, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В противовоздушном бое активно применялся зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» российского производства, ранее поставленный вооруженным силам Сирии», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, «комплекс в ходе противовоздушного боя показал почти 100-процентную эффективность».

Он также отметил, что радиолокационным средствами в воздушном пространстве Сирии были обнаружены и взяты на сопровождение для перехвата 103 воздушные цели.

Для отражения удара силами сирийской ПВО всего было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет, отметил генерал-майор Конашенков. Уничтожена была 71 крылатая ракета из 103-х, выявленных в воздушном пространстве Сирии. В отражении этого ракетного удара сирийской правительственной армией использовались комплексы ПВО: С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела».

Конашенков перечислил также показатели конкретных комплексов ПВО, передает ТАСС.

«Панцирь» – выпущено 25, поразили 23 цели. «Бук» – выпущено 29, поразили 24 цели. «Оса» – выпущено 11, поразили пять целей. С-125 – выпущено 13, поразили пять целей. «Стрела-10» – выпущено пять, поразили три цели. «Квадрат» – выпущено 21, поразили 11 целей. С-200 – выпущено восемь ракет, целей не поразили», – рассказал он.

При этом реальными целями удара были не только объекты в Барза и Джарамани, но и военные объекты, включая аэродромы, отметил Конашенков. По его словам, атакованные объекты не являются заглубленными или хорошо защищенными ПВО бункерами.

«Как хорошо видно на распространенных западными СМИ космических фотоснимках, это обычные здания на поверхности», – сказал Конашенков.

В качестве примера Конашенков напомнил, что боевая часть крылатой ракеты «Томагавк» в зависимости от типа составляет до полутонны в тротиловом эквиваленте.

«Поэтому для их уничтожения по любым методикам расчета было достаточно не более 10 ракет на каждый из трех объектов с учетом трехкратного перекрытия для их гарантированного уничтожения», – сказал он.

Конашенков отметил, что заявления США, Франции и Британии о том, что удары «планировались якобы исключительно по трем сирийским объектам» вызывают «большой скепсис».

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых была перехвачена сирийскими ПВО. Атаку отбили советскими ракетами 70-х годов производства. Провал удара западной коалиции по Сирии окрестили началом заката военной гегемонии США.