«Панцирь» показал почти 100-процентную точность при отражении удара по Сирии

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Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Государство должно было заработать на приватизации нефтянки, но в итоге еще и приплачивало олигархамФото: Машков Юрий/ТАСС
Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания «ЮКОС». Всего за несколько лет ее владелец Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились. Подробности...
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Контрсанкциям России нужно избежать бумеранга

Прекращение поставок в США ракетных двигателей РД-180 станет потерей для РоссииФото: nasa.gov
«Надо понимать, что никакой симметрии в экономике, к сожалению, быть не может. По поводу ответов российской стороне надо фантазировать в других сферах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. По его мнению, к законопроекту о контрсанкциях пока стоит относиться как к рамочному: надо действовать прагматично, избегать шагов, которые в результате прилетят бумерангом обратно. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Результаты атаки на Сирию должны заставить Трампа задуматься

В США теперь могут сколько угодно надувать щеки, но практически нулевой результат атаки на Сирию в какой-то момент дойдет и до ТрампаФото: Yang Chenglin/Zuma/Global Look Press
Удар американской коалиции по целям в Сирии превратился в фарс, который теперь станет очередным мифом западной пропаганды. Американская сторона говорит об успешном поражении целей – да только дело в том, что этих целей попросту никогда не существовало. С военной точки зрения это даже больший провал, чем могли мечтать самые отъявленные противники американского оружия. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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CША послали сигнал всем потенциальным друзьям Москвы

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пока вы все заняты подсчетами недолетевших «Томагавков», я вам подскажу смысл демонстративного ракетного удара по Сирии. Психологический эффект от атаки неприятный. Сирия уже точно не будет такой как раньше. Подробности...
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«Отложенный ответный ход» Москвы вызывает беспокойство не только в США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Захочет ли нарастившее мускулы право-популистское движение идти на дно вместе с адептами «моральных бомбардировок» и с самим Дональдом Трампом, если он ради демонстрации «крутизны» откажется от предвыборных обещаний? Подробности...
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Что нового сказал Сергей Лавров о «деле Скрипалей»

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
По традициям СВОП общение конфиденциально, его содержание не разглашается. Однако краткая информация о «деле Скрипалей» была оглашена. Суммирую ответы профессионалов, думаю, что они могут представлять интерес. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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      НАТО провело учения вблизи российских границ

      В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с Россией
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          «Панцирь» показал почти 100-процентную точность при отражении удара по Сирии

             16 апреля 2018, 19:18
          Фото: Максим Блинов/РИА Новости
          Текст: Сергей Гурьянов

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          При отражении ракетного удара по Сирии зенитно-ракетный комплекс российского производства «Панцирь-С1» ВС Сирии показал почти 100-процентную эффективность, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

          «В противовоздушном бое активно применялся зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» российского производства, ранее поставленный вооруженным силам Сирии», – передает его слова РИА «Новости».

          По его словам, «комплекс в ходе противовоздушного боя показал почти 100-процентную эффективность».

          Он также отметил, что радиолокационным средствами в воздушном пространстве Сирии были обнаружены и взяты на сопровождение для перехвата 103 воздушные цели.

          Для отражения удара силами сирийской ПВО всего было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет, отметил генерал-майор Конашенков. Уничтожена была 71 крылатая ракета из 103-х, выявленных в воздушном пространстве Сирии. В отражении этого ракетного удара сирийской правительственной армией использовались комплексы ПВО: С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела».

          Конашенков перечислил также показатели конкретных комплексов ПВО, передает ТАСС.

          «Панцирь» – выпущено 25, поразили 23 цели. «Бук» – выпущено 29, поразили 24 цели. «Оса» – выпущено 11, поразили пять целей. С-125 – выпущено 13, поразили пять целей. «Стрела-10» – выпущено пять, поразили три цели. «Квадрат» – выпущено 21, поразили 11 целей. С-200 – выпущено восемь ракет, целей не поразили», – рассказал он.

          При этом реальными целями удара были не только объекты в Барза и Джарамани, но и военные объекты, включая аэродромы, отметил Конашенков. По его словам, атакованные объекты не являются заглубленными или хорошо защищенными ПВО бункерами.

          «Как хорошо видно на распространенных западными СМИ космических фотоснимках, это обычные здания на поверхности», – сказал Конашенков.

          В качестве примера Конашенков напомнил, что боевая часть крылатой ракеты «Томагавк» в зависимости от типа составляет до полутонны в тротиловом эквиваленте.

          «Поэтому для их уничтожения по любым методикам расчета было достаточно не более 10 ракет на каждый из трех объектов с учетом трехкратного перекрытия для их гарантированного уничтожения», – сказал он.

          Конашенков отметил, что заявления США, Франции и Британии о том, что удары «планировались якобы исключительно по трем сирийским объектам» вызывают «большой скепсис».

          В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых была перехвачена сирийскими ПВО. Атаку отбили советскими ракетами 70-х годов производства. Провал удара западной коалиции по Сирии окрестили началом заката военной гегемонии США.


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