Испанский блогер уличил США во лжи об ударах по Сирии

США соврали, как минимум, в двух аспектах: что ни одна ракета не была перехвачена и что они атаковали только три объекта в Сирии, подчеркнул испанский блогер valen. Он отметил, что лживость заявлений американцев подтверждается анализом снимков со спутников.

Иcпанский блогер valen на своей странице в Blogspot сравнил российскую и американскую версии ударов по Сирии. Он отметил, что, согласно данным минобороны РФ, США, Великобритания и Франция запустили по сирийским объектам 103 крылатых ракеты, из которых 71 сбили сирийские системы ПРО. По его мнению, это необыкновенно успешный результат для противоракетной обороны.

В то же время блогер напомнил, что американская официальная версия утверждает, что были запущены 105 ракет всего лишь по 3 целям в Сирии, и ни одна не была перехвачена. «Как поется в песне, «давайте подсчитаем обманы», – отметил в связи с этим испанец.

По его мнению, американская версия событий – это ложь. Блогер указал, что, если верить США, то они ударили по первой цели – научно-исследовательскому центру в Барзе – 76 крылатыми ракетами, что абсолютно нелепо. Навскидку это означает, что на два крупных здания центра пришлось по 30 ракет и еще 16 на здание поменьше, что valen графически обозначил на снимке со спутника в подтверждение невероятности такого сценария. Он напомнил, что в Сирии сравнимые сооружения уничтожали одной ракетой на здание.

Точно подсчитать, сколько ракет попало по данному объекту, невозможно. Однако, по мнению испанца, их было примерно 10, что полностью соответствует представленному американцами снимку о последствиях удара. Свой вариант он также изобразил графически на спутниковом фото. Таким образом, куда делись еще 66 ракет – неизвестно.

По другому объекту – склад в Хим-Шиншаре – были запущены, согласно данным США, 22 ракеты, которые пришлись на три здания. И это тоже абсолютно нелепо и невероятно, подчеркнул valen, графически отобразив это на фото. В отличие от объекта в Барзе, это металлические конструкции – обычные заводские корпуса с ограждением из листов металла или досок, очень уязвимые для атак с воздуха. При использовании даже одной ракеты от сооружения не осталось бы ничего, отметил блогер.

Куда более вероятно, считает valen, что по данному объекту было запущено три-четыре ракеты. Ложь США насчет 22 ракет подтверждаются фактами, указывает испанец – на фото со спутников отчетливо видны лишь 4 воронки. А значит, неизвестно, куда исчезли еще 18 ракет.

Третьим объектом был бункер в Хим-Шиншаре, по которому американцы заявили удар 7 ракетами. Это также не вызывает доверия, если посмотреть на итоговые разрушения, отметил блогер. Они привел спутниковый снимок, как выглядел бы такой удар. На фото видно лишь две воронки, подчеркнул испанец, и это, по его мнению, является объективным доказательном, что по данному объекту был нанесен удар с помощью лишь двух ракет. То есть еще пять ракет где-то пропали.

То есть всего из 105 заявленных американцами ракет не хватает 85. Достоверно установить, где могли быть эти ракеты, невозможно, отмечает valen. Однако, если следовать логике, то подобные атаки обычно нацелены на уничтожение ПВО противника, то есть на самом деле США атаковали не только заявленные три объекта, а ударили еще и по сирийским авиабазам, о чем гласит российская версия. И это вполне объяснило бы исчезновение недостающих ракет.

Кроме того, испанец отметил, что это может служить подтверждением и другой части информации, представленной Россией – о том, что ракеты были сбиты сирийскими системами ПВО. Достигшие, согласно проведенному им анализу, цели 20 или чуть более ракет как раз укладываются в заявленные Москвой 32 ракеты, не сбитых ПРО.

В связи с этим блогер подчеркнул, что российская версия событий куда более достойна доверия. Американцы же, по его мнению, стыдясь признать провал, хотели скрыть его. Так что, указал испанец, США соврали, как минимум, в двух аспектах: что ни одна ракета не была перехвачена и что они атаковали только три объекта.