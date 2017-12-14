Трамп: Ни одна выпущенная по Сирии ракета не была сбита

Президент США Дональд Трамп заявил, что все выпущенные по Сирии ракеты достигли своих целей, и ни одна из них сбита не была.

«Мы запустили более ста ракет, и они не сбили ни одну», – передает его слова РИА «Новости».

Заявление он сделал в ходе выступления во Флориде по теме налоговой реформы. Он сослался на слова военных, которые сообщили, что каждая ракета «достигла своей цели».

Ранее в российском Минобороны заявили, что из 103 запущенных ракет была сбита 71. Сирийские ПВО израсходовали для этого 112 зенитных ракет. ЗРК «Панцирь-С1» показал почти 100-процентную точность.

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки нанесли удар по Сирии. Атаку отбили советскими ракетами 70-х годов производства. Провал удара западной коалиции по Сирии окрестили началом заката военной гегемонии США.