Пентагон прокомментировал демонстрацию «Томагавков» в Москве

Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил, что США не признают перехвата ракет «Томагавк» сирийскими ПВО и последующей их отправки в Россию для изучения.

«Это еще один пример российской кампании дезинформации, начатой для отвлечения внимания от их «морального» соучастия в зверствах режима Асада», – заявил Пахон, передает CNBC.

По его словам, США не увидели никаких доказательств наличия у России перехваченных «Томагавков».

Также в Пентагоне заявили, что изображения разрушенных после ракетного удара США, Британии и Франции зданий в Дамаске опровергают утверждения России.

«Утверждения генерала Рудского, что только 22 из 105 наших ракет попали в цель, можно легко опровергнуть. Мы предоставили размещенные в открытом доступе изображения целей до и после ударов. С учетом российских официальных заявлений о непреодолимой российской ПРО в Сирии результаты были довольно скромные», – заявил Пахон, передает РИА «Новости».

Ранее в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что две ракеты, выпущенные США и их союзниками по Сирии и не достигшие целей из-за поломок, доставлены в Москву, их изучают специалисты для улучшения российского оружия.

Как утверждали в Минобороны, на показанных в Москве фрагментах видны следы попадания средств ПВО.

Пентагон заявлял о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии, утверждая, что ПВО не смогли сбить ни одной ракеты. Заявления Минобороны России прямо опровергали заявления Пентагона.

Напомним, 14 апреля флот США при поддержке авиации Франции и Британии выпустил 103 ракеты по Сирии. 71 ракета была перехвачена сирийскими ПВО.