Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.9 комментариев
США не захотели отказываться от поддержки Киева ради диалога с Россией
Помощник госсекретаря Стюарт отвергла вариант отказа США от поддержки Киева ради диалога с Россией по теме вооружений
США не собираются отказываться от поддержки Украины ради возвращения к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.
Стюарт выступила в Фонде Карнеги (внесен в список иноагентов в России и включен в перечень нежелательных НПО). По ее словам, Россия в качестве условия возобновления диалога настаивает на том, чтобы США «согласились на какие-то требования, например, отказаться от поддержки Украины». «Мы не пойдем на это», – приводит ее слова РИА «Новости».
Комментируя планы по размещению американских ракет в Германии в 2026 году, помощник госсекретаря заверила, что США «открыты к диалогу по сокращению рисков и по тематике контроля над вооружениями как с Китаем, так и с Россией».
Стюарт выразила надежду, что Китай «увидит ценность в предотвращении просчетов в этой сфере и непреднамеренной эскалации». Однако, по ее мнению, данная тема не может выступать в качестве «разменной монеты», переговоры не должны сопровождаться выдвижением предварительных условий.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО практически полностью уничтожило основополагающие договоренности в сфере контроля над вооружениями и продолжает нагнетать конфронтацию. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков указывал, что Москва не может вести диалог о контроле над вооружениями с Вашингтоном, который официально объявил о планах нанести «стратегическое поражение» России.