Россия предъявила обломки выпущенных по Сирии ракет США, Британии и Франции

Генштаб ВС России представил журналистам обломки крылатых ракет, выпущенных по Сирии силами США и их союзников и сбитых средствами сирийской ПВО.

«На выставке представлены элементы крылатых ракет морского базирования производства США «Томагавк» и крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow», – заявил специалист ведомства в области противовоздушной обороны Сергей Безногих.

Российское министерство обороны представило обещанные доказательства того, что часть американских ракет сирийцы сбили. Это - остатки тех самых "хороших, новых и умных" ракет от Трампа. pic.twitter.com/ls0FWqKBEC — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) April 25, 2018

По его словам, показаны части как самих ракет, так и их двигательных установок и элементной базы – космической радионавигационной системы, передает РИА «Новости».

«Хорошее состояние элементов, отсутствие очагов возгорания говорит о явном воздействии именно средств противовоздушной обороны на крылатые ракеты. Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО», – добавил Безногих.

Ранее в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что две ракеты, выпущенные США и их союзниками по Сирии и не достигшие целей из-за поломок, доставлены в Москву, их изучают специалисты для улучшения российского оружия.

Как говорил газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков, «Томагавки» и так хорошо изучены российскими специалистами, но с учетом модернизации вооружений все равно могут представлять значительный интерес, особенно их навигационные приборы и комплексы по рельефометрической системе коррекции.

Куда больший интерес для России представляют американские ракеты воздушного базирования AGM-158 JASSM, которые запускались с борта бомбардировщиков B-1B. Если таковая окажется среди двух доставшихся ракет, то это будет большая удача, заявил Леонков. Она пришла на смену тактической ракете с ядерной боеголовкой AGM-129.