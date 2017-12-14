Сирия передала России две неразорвавшиеся ракеты США

Сирийские военные нашли и передали России две американские ракеты, которые не взорвались в ходе удара США по Сирии 14 апреля, сообщил источник в минобороны Сирии.

Он отметил, что «обе ракеты в достаточно хорошем состоянии». Российской стороне их передали 17 апреля, 18 апреля ракеты «отправлены самолетом в Россию».

Москва пока не подтвердила эту информацию, передает ТАСС.