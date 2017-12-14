Генштаб рассказал о доставленных в Москву из Сирии ракетах США

Две ракеты, выпущенные США и их союзниками по Сирии и не достигшие целей из-за поломок, доставлены в Москву, их изучают специалисты для улучшения российского оружия, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

«Две из них, в том числе крылатая ракета «Томагавк» и авиационная высокоточная ракета, доставлены в Москву», – сказал он, передает РИА «Новости».

Рудской добавил, что Минобороны продемонстрирует в Москве фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии.

«Фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в указанных районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами и фирмами изготовителями и другие данные. Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов. Отдельные из них вы можете наблюдать на представленной экспозиции. По окончании брифинга вам будет предоставлена возможность ознакомиться с ней более детально», – сказал Рудской.

Кроме того, российские специалисты исследуют захваченные в Сирии ракеты коалиции, в том числе «Томагавк», для улучшения российского оружия.

Ранее сообщалось, что сирийские военные нашли и передали России две американские ракеты, которые не взорвались в ходе удара США по Сирии 14 апреля.

Как говорил газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков, «Томагавки» и так хорошо изучены российскими специалистами, но с учетом модернизации вооружений «Томагавки» все равно могут представлять значительный интерес, особенно их навигационные приборы и комплексы по рельефометрической системе коррекции.

Куда более высокий интерес для России представляет американская ракета воздушного базирования AGM-158 JASSM, которые запускались с борта бомбардировщиков B-1B. Если она окажется среди двух доставшихся ракет, то это будет большая удача, заявил Леонков. Она пришла на смену тактической ракете с ядерной боеголовкой AGM-129.

«Это первое боевое применение ракет AGM-158 JASSM. Самое интересное в них – навигационные блоки. Предыдущая версия этой ракеты летала на дальность всего 360 км, а новая – на 900 км», – отметил он, отметив, что другая особенность AGM-158 заключается в технологии «стелс», что затрудняет ее уничтожение средствами ПВО противника.

«Томагавк» – семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Совершает полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.