Глава Минтруда: После переобучения трудоустраиваются 80 % безработных

Глава Минтруда Котяков рассказал о мерах поддержки занятости

Tекст: Валерия Городецкая

«Бюджет Социального фонда России (СФР) на трехлетний период уже формируем с учетом гарантий по индексации», – отметил министр, его слова приводит Telegram-канал правительства. Кроме того, предусмотрена выплата в размере 300 тыс. рублей для компаний из приоритетных отраслей на расходы при найме соискателя из другого региона.

Безработные и работающие граждане получили возможность пройти бесплатное переобучение по востребованным у работодателей профессиям. После такого обучения 80% граждан находят работу, сообщил Котяков.

Компании оборонно-промышленного сектора получают финансовую поддержку при переобучении сотрудников непосредственно на предприятии. Также ведется подготовка к запуску персонального сопровождения службой занятости студентов еще во время учебы для бесшовного трудоустройства после завершения обучения, добавил глава Минтруда.

«Впервые в этом году в открытом формате проходит конкурсный прием на целевое обучение. Уже сейчас приемная кампания в учебные заведения ведется в том числе на целевые места, всего на портале «Работа России» доступно более 163 тыс. таких предложений от работодателей», – сообщил он.

Ежегодно в стране проводится Всероссийская ярмарка трудоустройства. В этом году ярмарка традиционно прошла в два этапа: региональный и федеральный. На региональном этапе трудоустроились свыше 53 тыс. человек, а на федеральном – более 18,5 тыс. человек. В прошлом году ярмарка прошла впервые – по итогам двух этапов было трудоустроено свыше 120 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте числа работающих россиян.