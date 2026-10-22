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Россия выделила 1,5 млн долларов на восстановление экосистемы Аральского моря
Россия выделила 1,5 млн долларов на зондирование Аральского моря
Россия направила более 1,5 млн долларов на реализацию проекта ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), который предполагает использование технологий дистанционного зондирования Земли для восстановления экосистемы Аральского моря.
О выделении средств сообщил посол России в Узбекистане Алексей Ерхов, передает РИА «Новости». По информации пресс-службы посольства, официальная презентация нового проекта ЮНИДО состоится на международной конференции в Ташкенте.
«На его реализацию из средств добровольного взноса России в Фонд промышленного развития ЮНИДО выделено более 1,5 млн долларов», – заявил Ерхов.
Дипломат отметил, что использование геоинформационных технологий и методов анализа данных поможет выработать решения для восстановления Приаралья. Он подчеркнул важность сотрудничества России и Узбекистана в научно-технической сфере.
В конференции участвуют эксперты из 12 стран, ее организаторами выступили Академии наук России и Узбекистана, ЮНИДО и Международный институт прикладного системного анализа.
Аральское море, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана, до 1960 года было четвертым по площади озером в мире. Из-за чрезмерного водопотребления за последние 55 лет его площадь сократилась почти втрое, а уровень воды снизился на 29 метров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Росреестр сообщил о ежегодном обновлении карт данными из космоса.
В прошлом году в России успешно испытали макет спутника дистанционного зондирования Земли.