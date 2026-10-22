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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    22 октября 2026, 11:24 • Новости дня

    Россия выделила 1,5 млн долларов на восстановление экосистемы Аральского моря

    Россия выделила 1,5 млн долларов на зондирование Аральского моря

    Россия направила более 1,5 млн долларов на реализацию проекта ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), который предполагает использование технологий дистанционного зондирования Земли для восстановления экосистемы Аральского моря.

    О выделении средств сообщил посол России в Узбекистане Алексей Ерхов, передает РИА «Новости». По информации пресс-службы посольства, официальная презентация нового проекта ЮНИДО состоится на международной конференции в Ташкенте.

    «На его реализацию из средств добровольного взноса России в Фонд промышленного развития ЮНИДО выделено более 1,5 млн долларов», – заявил Ерхов.

    Дипломат отметил, что использование геоинформационных технологий и методов анализа данных поможет выработать решения для восстановления Приаралья. Он подчеркнул важность сотрудничества России и Узбекистана в научно-технической сфере.

    В конференции участвуют эксперты из 12 стран, ее организаторами выступили Академии наук России и Узбекистана, ЮНИДО и Международный институт прикладного системного анализа.

    Аральское море, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана, до 1960 года было четвертым по площади озером в мире. Из-за чрезмерного водопотребления за последние 55 лет его площадь сократилась почти втрое, а уровень воды снизился на 29 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Росреестр сообщил о ежегодном обновлении карт данными из космоса.

    В прошлом году в России успешно испытали макет спутника дистанционного зондирования Земли.

    20 октября 2026, 11:46 • Новости дня
    TWZ: Российский «Космос-2612» опасно приблизился к спутнику ICEYE-X36

    The War Zone: Российский спутник «Космос-2612» приблизился к ICEYE-X36 до 500 м

    TWZ: Российский «Космос-2612» опасно приблизился к спутнику ICEYE-X36
    @ Волков В./TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Во вторник коммерческий радарный спутник ICEYE-X36 оказался на экстремально малой дистанции от российского аппарата «Космос-2612», что эксперты назвали беспрецедентной некооперативной операцией сближения на низкой орбите.

    Российский военный спутник «Космос-2612» прошел на орбите в опасной близости от спутника радарной съемки ICEYE-X36, зарегистрированного в США: по оценкам наблюдателей, дистанция могла составить около 26 м, а компания LeoLabs заявила, что с высокой долей уверенности аппараты приблизились примерно до 500 м. Особенно близкий проход, по данным открытых сервисов отслеживания, произошел во вторник около 16:07 по всемирному времени, передает издание The War Zone.

    В отчете LeoLabs говорится, что российский спутник на протяжении нескольких недель последовательно сокращал дистанцию до ICEYE-X36, синхронизируя орбиту и высоту полета с целью длительного сопровождения. «COSMOS 2612 сблизился с ICEYE-X36 от сотен километров до экстремальной близости. Затем он маневрировал вокруг ICEYE-X36, оставался поблизости в течение продолжительного периода, а затем начал удаляться», – отметил оператор LeoLabs, добавив, что последние наблюдения фиксируют расхождение орбит и окончание фазы тесного сближения.

    ICEYE специализируется на спутниковой съемке с использованием радара с синтезированной апертурой, позволяющего получать изображения в любое время суток и при любой погоде, и ее данные на протяжении нескольких лет используют власти Украины, в том числе для наведения ударов по российским целям. Аналитик Центра стратегических и международных исследований Клейтон Своуп и эксперт по ситуационной осведомленности в космосе Марко Лангбрук указали, что «Космос-2612» целенаправленно выводился на орбиту в пределах километра от ICEYE-X36 и фактически выполнил сближение без согласия владельца коммерческого аппарата, а глава ICEYE Рафаэль Можджевски ранее сообщал, что компания была вынуждена маневрировать своим спутником, после чего последовали новые маневры российского аппарата, о чем писал Reuters.

    По словам вице-президента LeoLabs Адама Марша, наблюдавшаяся комбинация контролируемого подхода, маневров возле цели, «зависания» в непосредственной близости и последующего управляемого ухода стала «наиболее продвинутой и потенциально опасной некооперативной операцией сближения», зафиксированной на низкой околоземной орбите. В отчете LeoLabs подчеркивается, что действия «Космоса-2612» требуют значительных запасов топлива, точной навигации и сложных бортовых сенсоров и, хотя не доказывают враждебный умысел, демонстрируют возможности для разведки, инспекции, силового давления и подготовки будущих контркосмических операций против западных спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник финские спутники дистанционного зондирования ICEYE собрали базу целей для ударов украинских войск по объектам на территории России. В понедельник российские военные нанесли массированный удар по дата-центру в Киеве. В прошлом году компании Rheinmetall и Iceye создали совместное предприятие для производства спутников радарной съемки в Германии.

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    21 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    РКК «Энергия» начала изготовление первого модуля Российской орбитальной станции

    РКК «Энергия» приступила к сборке универсального узлового модуля для РОС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что специалисты РКК «Энергия» приступили к изготовлению универсального узлового модуля, который станет первым для Российской орбитальной станции.

    Специалисты РКК «Энергия» ведут сборку первого модуля для перспективной Российской орбитальной станции (РОС), передает ТАСС.

    «Идет изготовление первого модуля [РОС], универсального узлового, РКК «Энергия». Спасибо Игорю Мальцеву, он держит работу по этому направлению на особом контроле», – заявил Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление Российской орбитальной станцией.

    Весной госкорпорация показала цифровые модели трех модулей новой РОС.

    В апреле Россия получила предложения сотрудничества по проекту станции от более чем десяти стран.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Баканов: Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии
    @ nasa.gov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Китай начинают изготовление приборов и техники в рамках совместной миссии по изучению Марса.

    Москва и Пекин приступают к производству аппаратуры для исследования Красной планеты. О старте проекта было объявлено в ходе встречи глав правительств двух стран, пишет ТАСС.

    «Мы начинаем совместную марсианскую миссию – изготовление приборов и техники для изучения Марса», – сообщил глава Роскосмоса Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Во вторник космонавт Лазуткин заявил о неготовности человечества к полетам на Марс.

    Ранее Москва и Пекин выступили против размещения оружия в космосе.

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    21 октября 2026, 19:14 • Новости дня
    К проекту российско-китайской лунной станции присоединилась еще одна страна

    Tекст: Ольга Иванова

    В проект по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), помимо России и Китая, вошли 14 стран и две международные организации, следует из сообщения Роскосмоса.

    К проекту Международной научной лунной станции (МНЛС) присоединилась 14-я страна, передает РИА «Новости». «Россия и КНР совместно реализуют ряд крупных проектов в космосе. Одним из перспективных направлений сотрудничества является проект Международной научной лунной станции (МНЛС), в который входит 16 стран, включая Россию и Китай, а также две международные организации», – говорится в сообщении госкорпорации.

    Отмечается, что России отведена одна из ключевых ролей в реализации проекта – создание ядерной энергетической установки для электроснабжения станции. Работы по созданию лунной АЭС ведутся в рамках национального проекта «Космос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    В августе Китай отложил запуск зонда «Чанъэ-7» с российским детектором лунной пыли.

    В феврале посол сообщил о продвижении работ по лунной станции России и Китая.

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    20 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Космонавт Лазуткин заявил о неготовности человечества к полетам на Марс

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Человечество пока не готово к пилотируемым миссиям на Марс из-за нерешенных проблем с обеспечением экипажа питанием и защитой от радиации, заявил Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.

    «Илон Маск говорил о намерении построить ракету и отправить на Марс 100 человек. Технически мы это сделаем, но, чтобы полет совершить, нужно решить элементарные вещи, например, чем кормить людей», – заявил Лазуткин РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что такое путешествие продлится два года.

    Космонавт отметил крайне ограниченный опыт длительных космических миссий, напомнив, что годовые полеты на околоземной орбите совершили лишь около десятка человек. Кроме того, серьезной угрозой остается радиация. По словам эксперта, магнитное поле Земли не защитит экипаж на пути к Марсу, и любая мощная вспышка на Солнце может погубить людей на борту.

    Специалист также обратил внимание на психологические трудности из-за длительного отрыва от родной планеты. При этом он добавил, что стремление к освоению дальнего космоса вполне понятно, однако подобные задачи должны решаться совместными усилиями инженеров, врачей и психологов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Михаил Ковальчук назвал полет на Марс путешествием в один конец. В прошлом году командир экипажа «Союза МС-26» заявил о готовности человека к подобным миссиям. Президент России Владимир Путин оценил марсианские экспедиции как грандиозную задачу.

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    21 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Баканов заявил о готовности ракет для отправки на Луну инфраструктуры будущей АЭС
    Баканов заявил о готовности ракет для отправки на Луну инфраструктуры будущей АЭС
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ракеты-носители для отправки инфраструктуры будущей атомной электростанции на Луну уже готовы, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

    Глава корпорации подтвердил наличие соответствующих носителей, пишут «Вести». «Вопрос изготовления самого источника энергии – этим занимаемся совместно с Росатомом под научным руководством Михаила Валентиновича Ковальчука и Курчатовский институт», – сказал Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Дмитрий Баканов сообщил о планах повысить точность системы ГЛОНАСС до 2,8 метра.

    Летом он отметил неизбежность освоения Луны и Марса человечеством.

    В апреле глава Роскосмоса подтвердил сохранение сотрудничества госкорпорации с НАСА.

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    19 октября 2026, 13:27 • Новости дня
    Ученые предупредили о краткосрочном росте геомагнитной активности

    ИКИ РАН: В ночь на 20 октября Землю накроет слабая магнитная буря

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь с понедельника на вторник на Земле ожидается краткосрочный рост геомагнитной активности, предупредила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    «Краткосрочное, продолжительностью 10–15 часов, усиление геомагнитной активности ожидается сегодня в ночь с 19 на 20 октября», – сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По расчетам ученых, Землю зацепит плотный поток солнечного ветра, сформированный крупной корональной дырой на диске Солнца. Длина этого темного участка солнечной короны составляет около миллиона километров.

    Ожидается, что событие будет слабым. С вероятностью 50% возмущения могут перерасти в слабую магнитную бурю. В европейской части России возможно наблюдение полярных сияний, однако прогноз пока носит предварительный характер.

    Вспышечная активность на Солнце сохраняется на умеренно повышенном уровне, возможны вспышки класса M, но прямых угроз для Земли не предвидится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сильная магнитная буря на Земле завершилась.

    В начале месяца на планете была зафиксирована слабая магнитная буря.

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    21 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Ученые РАН дали совет по наблюдению за звездопадом этой ночью

    РАН: Наблюдать за звездопадом Ориониды лучше невооруженным глазом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наблюдать за метеорным потоком Ориониды лучше всего невооруженным взглядом, а в условиях городской засветки ожидание ярких звезд может составить до получаса, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РАН.

    Звездопад, причиной которого станет максимум активности метеорного потока Ориониды, можно будет наблюдать на протяжении всей ночи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии РАН.

    «Характерное время ожидания на хорошем темном небе составляет несколько минут, но при сильном световом загрязнении можно прождать и минут 20–30, хотя тут многое зависит от удачи», – отметили ученые. Они добавили, что для проверки качества неба достаточно найти Большую Медведицу: если она видна, то можно будет разглядеть и падающую звезду.

    Астрономы пояснили, что метеоры станут заметны примерно с 23:00 по местному времени на востоке, ориентиром может служить звезда Бетельгейзе. К середине ночи радиант потока сместится к юго-востоку, а ближе к рассвету окажется на юге.

    Специалисты также напомнили, что в небе будут видны сгорающие в атмосфере Земли фрагменты кометы Галлея. Ядро этой кометы в последний раз проходило мимо планеты в начале 1986 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу астрономы спрогнозировали пик метеорного потока Эпсилон-Геминиды.

    В начале месяца стало известно о звездопаде Южные Тауриды с огненными шарами.

    Летом астроном сообщил о возможности россиян увидеть метеорный поток Персеиды.

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    19 октября 2026, 23:01 • Новости дня
    Япония запустила зонд для сбора грунта на спутнике Марса

    Япония запустила зонд MMX для первого в мире сбора грунта на Фобосе

    Tекст: Денис Тельманов

    Японское агентство аэрокосмических исследований запустило космический аппарат MMX, который должен совершить первую в истории посадку на марсианский спутник Фобос.

    Зонд запущен с помощью тяжелой ракеты-носителя Н-3 с космодрома Танэгасима, передает ТАСС.

    Главная задача зонда MMX – собрать образцы почвы Фобоса. Аппарат должен вернуться к Земле в 2031 году и сбросить капсулу с добытым грунтом.

    Путем анализа этих образцов японские специалисты намереваются получить информацию о происхождении Фобоса и самого Марса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Япония начала собственный путь к ведению войны в космосе. Весной Китай решил доставить на Землю образцы грунта с Марса в 2031 году.

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    20 октября 2026, 04:33 • Новости дня
    Японский зонд для изучения спутника Марса вышел на заданную орбиту

    Японский зонд MMX для сбора грунта на спутнике Марса вышел на орбиту

    Tекст: Денис Тельманов

    Зонд MMX Японского агентства аэрокосмических исследований для изучения спутника Марса Фобоса успешно отделился от ракеты-носителя.

    Запуск аппарата состоялся в ночь на вторник с космодрома Танэгасима, после чего зонд успешно вышел на заданную орбиту, пишет ТАСС.

    Ожидается, что примерно к августу аппарат приблизится к Марсу, а не ранее декабря 2028 года выполнит свою главную задачу – соберет около 10 граммов грунта Фобоса.

    Зонд должен вернуться к Земле в 2031 году и сбросить капсулу с образцами, анализ которых поможет японским специалистам получить информацию о происхождении Фобоса и самого Марса.

    Как заявил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Ёсихиро Сэки, проект поможет установить происхождение спутника и проработать технологии, связанные с будущей отправкой на Марс пилотируемых экспедиций.

    Аппарат весом 4,5 т оснащен солнечными батареями с размахом девять метров. Предполагается, что используемые в миссии технологии можно будет применить для дальнейших полетов на Марс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Япония запустила зонд для сбора грунта на спутнике Марса. Летом Токио начал собственный путь к ведению войны в космосе.

    В прошлом году эксперты предрекли марсианскому проекту России и США повторение успеха миссии «Союз-Аполлон».

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    22 октября 2026, 02:48 • Новости дня
    В МИД заявили о планах США развернуть в космосе средства поражения

    Замглавы департамента МИД Воронцов: США хотят развернуть оружие в космосе

    Tекст: Антон Антонов

    Проект США «Золотой купол» предусматривает развертывание орбитального оружия, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    «Предусмотренное в рамках данной инициативы существенное укрепление потенциалов для ведения боевых операций в космосе направлено на обеспечение возможности применения силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса», – заявил дипломат.

    По его словам, недавние заявления министра ВВС США Троя Мейнка об обладании «орбитальным оружием» и главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна о возможном проведении боевых операций в окололунном пространстве стали первым публичным подтверждением наличия у США оружейного потенциала орбитального базирования, передает РИА «Новости».

    Воронцов подчеркнул, что с появлением такого оружия резко возрастает риск вооруженного столкновения на орбите и что государства НАТО все активнее задействуют заявленные как гражданские, в том числе коммерческие, космические системы для обеспечения боевых действий иностранных вооруженных сил.

    Российский дипломат отметил, что «абсурдные домыслы» в адрес космической деятельности России являются частью пропагандистской кампании западных стран, нацеленной на дискредитацию инициатив Москвы по предотвращению гонки вооружений в космосе, при этом Россия строго соблюдает Договор о космосе 1967 года.

    Он напомнил, что именно Россия предлагает юридически обязывающие меры о неразмещении в космосе оружия любого вида и о неприменении силы против космических объектов, а также продвигает инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе и совместный с Китаем проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об отсутствии диалога Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями.

    В сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление США подтверждением планов по размещению оружия в космосе.

    В феврале США публично признали намерение развивать средства ведения боевых действий в космическом пространстве.

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    21 октября 2026, 13:17 • Новости дня
    Геомагнитные возмущения на Земле достигли пика

    Геомагнитная активность на Земле достигла пика и пойдет на спад

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитная активность на Земле 21 октября достигла уровня возмущений после прохождения потока солнечного ветра, в ближайшие дни ожидается ее спад.

    За первые 12 часов дня на Солнце не было зарегистрировано ни одной вспышки, в то время как накануне их было девять, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Отмечается, что Земля прошла через поток возмущенного солнечного ветра после двух суток ожидания. Индексы начали расти утром во вторник и в среду вышли на уровень геомагнитных возмущений, что стало пиком.

    Снимки показывают, что почти все активные области находятся в правой части Солнца, которая скоро уйдет за горизонт, а новых центров не наблюдается. Если ситуация не изменится, к концу недели солнечная активность опустится на дно, как это было последние два месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца на Земле завершилась сильная магнитная буря.

    В начале месяца синоптики предупредили о надвигающихся на планету геомагнитных возмущениях.

    В прошлом месяце ученые спрогнозировали вторую осеннюю магнитную бурю.

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    21 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Россия и Китай договорились отправить на Марс новый спектрометр

    Tекст: Вера Басилая

    Новый инфракрасный спектрометр российской разработки войдет в научный комплекс китайской межпланетной станции «Тяньвэнь-3» в рамках соглашения между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией.

    Институт космических исследований (ИКИ) РАН сообщил, что новый инфракрасный спектрометр ACAE (Atmospheric Climate And Escape) будет включен в научный комплекс автоматической межпланетной станции по исследованию Марса «Тяньвэнь-3», передает ТАСС.

    Прибор продолжает линейку инфракрасных спектрометров, которые создаются в ИКИ РАН. Аналогичный комплекс в настоящее время успешно работает на аппарате миссии «ЭкзоМарс-2016».

    В институте пояснили, что в случае успеха проекта ученые продолжат и дополнят многолетние исследования атмосферы и климата Марса. При этом сроки выполнения работ остаются очень сжатыми из-за близости запуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии.

    Москва и Пекин обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Ранее Россия и Китай выступили против размещения оружия в космосе.

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    21 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии

    Глава Роскосмоса Баканов сообщил о планах России и Китая по полетам на Луну

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что повестка российско-китайских переговоров включает совместную работу стран по лунной и марсианской миссиям, а также увеличение точности навигационных систем.

    В повестку российско-китайских переговоров вошли увеличение точности навигационных систем, а также совместная работа по освоению космоса, передают «Вести».

    «Повестка наша обсуждается вокруг нескольких тем. Первое – это совместное применение навигационного сигнала. У нас ГЛОНАСС, у китайцев «Бэйдоу», чтобы увеличивать точность. Второе – это совместная работа по лунной миссии. И третье – это совместная работа по марсианской миссии», – рассказал Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Госсовета КНР назвал отношения с Москвой образцом сотрудничества.

    В понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.

    Ранее Москва и Пекин запланировали обсудить технологическое лидерство в космосе на форуме в Хабаровске.

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    20 октября 2026, 11:34 • Новости дня
    Мишустин оценил потенциал сотрудничества государств ШОС в сфере космоса

    Мишустин предложил создать в ШОС рабочую группу по космической экономике

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Михаил Мишустин выступил с инициативой о создании рабочей группы по космической экономике в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

    Россия видит хорошие перспективы для углубления взаимодействия стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере космических исследований, передает ТАСС.

    «Видим хорошие перспективы для углубления сотрудничества в сфере космических исследований. По имеющимся оценкам, к 2035 году мировой рынок товаров и услуг, которые производятся с помощью передовых космических технологий, может достигнуть 2 трлн долларов», – заявил глава российского правительства на заседании Совета глав правительств ШОС в узком составе в Душанбе.

    Мишустин предложил создать рабочий круг по космической экономике в рамках механизма Совещания министров государств ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую деятельность. Он выразил надежду на поддержку этой инициативы со стороны партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель правительства предложил странам ШОС расширить взаимодействие в сфере искусственного интеллекта.

    Премьер-министр анонсировал план организации по упрощению импорта и экспорта.

    Глава кабинета министров сообщил о росте товарооборота России и государств объединения.

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    Россия готова помочь Америке не только с дизелем

    Пока готовится к отправке первый танкер с российским дизелем в США – это ожидается на днях, – Россия налаживает с Америкой новые контракты на поставку еще и своих удобрений. Проблем с их продажей у России тоже нет. Зато американские фермеры страдают как от удорожания дизеля, так и от нехватки удобрений. Россия готова помочь по всем фронтам. Подробности

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    Путин заставил США смириться с интересами России на Украине

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты прошедшей в среду в Санкт-Петербурге встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник президента России Юрий Ушаков. Как считают эксперты, прошедший диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России? Подробности

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    Новая лунная гонка приняла ядерный характер

    Заявление гендиректора Росатома Алексея Лихачева подтверждает масштабные планы: Россия намерена развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов. Что это будет за реактор? На каких технологиях построен? Какие возможности даст для освоения Луны? И зачем нам вообще Луна? Подробности

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    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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