Жители Бердянска получили до 19 лет за попытку подрыва газовой станции

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд вынес приговор троим гражданам России, которые по заданию украинских спецслужб планировали осуществить диверсию на газораспределительной станции в Бердянске, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Осужденные вступили в курируемое с территории Украины диверсионное сообщество в 2022 году. Они собирали информацию об объектах жизнеобеспечения Бердянска, после чего получили приказ подорвать газовую сеть.

Фигурантов задержали во время попытки совершить взрыв, самодельное устройство было обезврежено на месте. Суд приговорил женщину к 17 годам лишения свободы, а двоих мужчин – к 19 годам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ФСБ сообщила о планах Киева устроить теракт против резиденции посла Британии в Москве. В феврале организаторами покушения на генерала Алексеева назвали Украину и Польшу. В прошлом году задержанный за диверсии в Подмосковье преступник планировал сбежать из России.