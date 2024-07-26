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    Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах-сервисах», уже показали, кого, собственно, такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина – есть урбанистический организм, который должен предоставлять услуги.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Власть на Западе становится все менее легитимной

    Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.

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    26 июля 2024, 11:55 • Новости дня

    Песков рассказал о реакции посольства США на концерт Shaman

    Песков: Посольство США не отреагировало на акцию Shaman у своего здания

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство США в Москве никак не отреагировало на митинг-концерт певца Shaman (Ярослав Дронов) у своего здания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

    «Они никак не реагируют», – ответил Песков на вопрос о реакции посольства США на митинг, передает ТАСС.

    По его словам, Shaman все сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию наиболее доступным ему образом.

    Песков также заявил, что возобновления полномасштабной работы посольства США в Москве пока не будет, потому что де-факто между Россией и США «просто нет двусторонних отношений».

    Напомним, Shaman провел концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Концерт состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.

    25 июля 2024, 11:22 • Новости дня
    NYT: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры

    New York Times: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры

    NYT: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Несмотря на санкции, с начала обострения ситуации на Украине Россия получила чипы для боевой электроники американского производства почти на 4 млрд долларов, пишет The New York Times.

    Так, одним из важных чипов в российских ракетах оказалась программируемая пользователем вентильная матрица, или FPGA, производимая такими американскими компаниями, как Advanced Micro Devices и Intel. Подобный чип используется в пожарной сигнализации, интернет-модемах, ракетах и беспилотных летательных аппаратах для молниеносной обработки данных, передает The New York Times.

    Издание отмечает, что многие чипы были закуплены через группу подставных компаний в Гонконге.

    Ссылаясь на данные российской таможни, NYT уверяет, что Россия импортировала товаров на сумму более 390 млн долларов, что является только частью «усилий Москвы по обходу санкций».

    Издание подчеркивает, что еще в 2020 году Кремль предпринял попытку наладить производство чипов внутри страны, однако вместо этого Москва «наладила отношения с крупными производителями чипов в США.

    New York Times указывает, что Россия «быстро переориентировала цепочки поставок», начав с поиска дружественных стран и портов, готовых обслуживать ее суда.

    Тогда у России появились возможности закупать чипы через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. Главным поставщиком микросхем в Россию стал Китай – согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, 29% всех полупроводниковых приборов поставляются через эту страну.

    В частности, в центральном китайском городе Чэнду располагается производящая чипы для беспилотных летательных аппаратов Shahed и Lancet компания Texas Instruments.

    Еще один американский производитель микросхем Micron Technology производит чипы в Сиане.

    При этом New York Times отправила запросы указанным компаниям с просьбой разъяснить ситуацию, на что получила ответ о «полном соблюдении требований экспортного контроля США».

    Как заметила старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (аналитический центр в Вашингтоне) Эмили Килкриз, в первые несколько недель российской спецоперации было ожидание «сокрушительных мер», однако в США «явно недооценили трудности, с которыми пришлось столкнуться в обеспечении соблюдения законодательства на таком рынке».

    Ранее в США объявили о санкциях, которые предусматривают запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, произведенных в третьих странах, но при помощи американских технологий.

    Экономист Иван Лизан пояснил газете ВЗГЛЯД, что США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию – в случае принятия данных ограничений импорт станет теневым.

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    25 июля 2024, 22:20 • Новости дня
    США не захотели отказываться от поддержки Киева ради диалога с Россией

    Помощник госсекретаря Стюарт отвергла вариант отказа США от поддержки Киева ради диалога с Россией по теме вооружений

    США не захотели отказываться от поддержки Киева ради диалога с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    США не собираются отказываться от поддержки Украины ради возвращения к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

    Стюарт выступила в Фонде Карнеги (внесен в список иноагентов в России и включен в перечень нежелательных НПО). По ее словам, Россия в качестве условия возобновления диалога настаивает на том, чтобы США «согласились на какие-то требования, например, отказаться от поддержки Украины». «Мы не пойдем на это», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Комментируя планы по размещению американских ракет в Германии в 2026 году, помощник госсекретаря заверила, что США «открыты к диалогу по сокращению рисков и по тематике контроля над вооружениями как с Китаем, так и с Россией».

    Стюарт выразила надежду, что Китай «увидит ценность в предотвращении просчетов в этой сфере и непреднамеренной эскалации». Однако, по ее мнению, данная тема не может выступать в качестве «разменной монеты», переговоры не должны сопровождаться выдвижением предварительных условий.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО практически полностью уничтожило основополагающие договоренности в сфере контроля над вооружениями и продолжает нагнетать конфронтацию. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков указывал, что Москва не может вести диалог о контроле над вооружениями с Вашингтоном, который официально объявил о планах нанести «стратегическое поражение» России.

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    24 июля 2024, 08:26 • Новости дня
    Москва пообещала ответить на курс Токио по размыванию безъядерного статуса

    В МИД пообещали ответить на курс Токио по размыванию безъядерного статуса

    Tекст: Александра Юдина

    Япония продолжает двигаться по направлению на размывание безъядерного статуса, Москва обязательно ответит на потенциальные угрозы, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

    По его словам, озабоченность вызывают японские идеи по «размыванию» национального безъядерного статуса, передает ТАСС.

    Руденко отметил, что это касается деятельности Токио по совместным ядерным учениям с США, проведения учений с применением союзнической стратегической авиации, а также обсуждения возможности размещения американских ракет средней дальности на Японских островах.

    «В Токио должны отдавать себе отчет в том, что любые потенциальные угрозы дальневосточным рубежам России будут встречать адекватные ответные меры по укреплению обороноспособности», – подчеркнул замглавы МИД.

    Ранее в МИД заявили о военно-морской активности Японии и США близ границ России.

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    24 июля 2024, 22:46 • Новости дня
    Белый дом: Выход Байдена из борьбы за пост президента не связан с его здоровьем
    Белый дом: Выход Байдена из борьбы за пост президента не связан с его здоровьем
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Решение действующего главы США Джо Байдена о выходе из борьбы за пост президента было «личным и сложным», оно не связано с состоянием его здоровья, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Также она добавила, что Байден намерен остаться на посту президента США до истечения срока своих полномочий, несмотря на отказ от амбиций по переизбранию, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства.

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    25 июля 2024, 22:58 • Новости дня
    США заявили об уважительном отношении к интересам России в сфере безопасности

    Помощник госсекретаря Стюарт заверила в уважительном отношении США к интересам России в сфере безопасности

    Tекст: Антон Антонов

    США с уважением относятся к обеспокоенности России и Китая в вопросах безопасности и контроля над вооружениями, заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

    «Мы много слышим от России и от Китая, что мы каким-то образом не уважаем их интересы в сфере безопасности. Я не считаю, что это верно», – приводит ее слова ТАСС.

    Она заверила, что в Вашингтоне «с уважением относятся к их обеспокоенностям». Именно поэтому США контактируют с Россией и Китаем. При этом, как отметила Стюарт, в Вашингтоне «не всегда» согласны с тем, какую «степень ответственность несут» США, передает РИА «Новости».

    Стюарт выступила в Фонде Карнеги (внесен в список иноагентов в России и включен в перечень нежелательных НПО).

    Напомним, Стюарт заявила, что США не собираются отказываться от поддержки Украины ради возвращения к переговорам с Россией по контролю над вооружениями.

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    25 июля 2024, 05:56 • Новости дня
    Nikkei обвалился на 2,83% на фоне падения индексов в США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) упали почти на 3% на фоне резкого снижения биржевых показателей, зафиксированных в США в среду, следует из данных по итогам торгов.

    Ключевой индекс Nikkei, который отражает изменения курсов акций 225 ведущих компаний Японии, снизился на 2,83% и составил 38 048,69 пункта, передает ТАСС.

    В ходе торгов индекс временно потерял более 3%, опустившись ниже психологически важной отметки в 38 000 пунктов.

    Местные аналитики отмечают, что основным фактором падения в Токио стало снижение на американских рынках, где ключевые индексы достигли худших показателей с 2022 года.

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    26 июля 2024, 03:29 • Новости дня
    Китай призвал не превращать конфликт на Украине в проблему для отношений с США

    Посол Китая в США Се Фэн призвал не превращать конфликт на Украине в препятствие для отношений Пекина и Вашингтона

    Китай призвал не превращать конфликт на Украине в проблему для отношений с США
    @ Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский конфликт не является и не должен становиться препятствием для отношений Китая и США, заявил китайский посол в Вашингтоне Се Фэн.

    В посольстве состоялся торжественный прием в честь 97-летия со дня создания Народно-освободительной армии Китая. Се Фэн подчеркнул, что все, кого касается конфликт на Украине, заинтересованы в скорейшем прекращении огня, передает РИА «Новости».

    Он призвал Китай и США «ценить мир и следовать пути отказа от конфронтации». Се Фэн признал, что развитие отношений между двумя странами было исторически сопряжено с трудностями. По его словам, «любой конфликт или конфронтация привели бы к невообразимым последствиям» для Китая, США и всего мира.

    Посол заверил, что Китай стремится к «открытости и глобальному сотрудничеству». Он выразил надежду, что США также намерены двигаться «в этом направлении». Се Фэн заверил, что «Китай желает быть другом и партнером США», «не ведем игру против» Вашингтона и не собирается вмешиваться в американские президентские выборы. Пекин рассчитывает, что США будут придерживаться аналогичного подхода, в том числе в «тайваньском вопросе».

    Напомним, спикер МИД КНР Мао Нин сообщила, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой. Кулеба позднее уточнил, что Киев «абсолютно не исключает проведения переговоро», но пока для них «нет никаких условий».

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    26 июля 2024, 01:59 • Новости дня
    США и ЕС обсудили выделение Киеву займов за счет замороженных активов России

    Глава минфина США Йеллен и еврокомиссар Джентилони обсудили выделение Киеву займов за счет замороженных активов России

    США и ЕС обсудили выделение Киеву займов за счет замороженных активов России
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр финансов США Джанет Йеллен и еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони обсудили действия по выделению Украине займов за счет замороженных российских активов, сообщил минфин США.

    На полях министерской встречи G20 в Рио-де-Жанейро Йеллен и Джентилони «обсудили следующие шаги», направленные на то, чтобы «извлечь пользу из иммобилизованных суверенных активов России» в интересах Украины, передает ТАСС.

    На встрече с министром экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти Йеллен заявила, что нужно укреплять санкции против России. Кроме того, стороны обсудили «избыточные промышленные мощности Китая», которые, по мнению США, грозят «глобальными негативными побочными эффектами и ценовыми искажениями».

    Напомним, лидеры G7 достигли политического соглашения по вопросу использования активов России. Йеллен заявила, что G7 собирается «предоставить Украине кредит» на 50 млрд долларов, который планируется погасить за счет доходов от замороженных российских активов.

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    24 июля 2024, 10:42 • Новости дня
    В МИД объяснили слова Зеленского об окончании СВО электоральными циклами в США

    Спикер МИД Захарова объяснила слова Зеленского об окончании СВО электоральными циклами в США

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления Владимира Зеленского о скором завершении украинского кризиса связаны с электоральными циклами в Соединенных Штатах, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    «Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов, посылает Банковая, в этом контексте это нужно рассматривать», – передает радио Sputnik ее слова.

    Также Захарова добавила, что не стоит «рассчитывать на искренность» Зеленского.

    Напомним, Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    До этого Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

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    23 июля 2024, 12:36 • Новости дня
    Пескова спросили об освобождении редактора «Радио Свобода»

    Песков переадресовал вопрос по требованию США об освобождении редактора «Радио Свобода» Курмашевой в МИД

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство не дает комментариев по требованиям посольства США освободить редактора «Радио Свобода» (иноагент) Алсу Курмашеву, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Я думаю, с руки, наверное, будет нашему МИД комментировать заявления посольства США в Москве», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, Курмашеву признали виновной в распространении заведомо ложных сведений о Российской армии и приговорили к шести с половиной годам общего режима.

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    23 июля 2024, 13:09 • Новости дня
    Песков объяснил присвоение певцу Shaman звания «Заслуженный артист России»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин едва ли глубоко знаком с творчеством певца Shaman (Ярослава Дронова), но песни этого исполнителя «попали в яблочко» с точки зрения настроя общества, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Я вам точно не могу сказать, не думаю, что Путин совсем глубоко знаком с творчеством [Shaman]», – приводит ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

    При этом, по его словам, творчество Shaman «попало в яблочко», встало абсолютно в унисон с теми чувствами, которые испытывает консолидированное общество в России, его песни стали любимыми многими и многими в стране.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым певцу Ярославу Дронову присвоено звание «Заслуженный артист России».

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    24 июля 2024, 07:42 • Новости дня
    В МИД заявили о военно-морской активности Японии и США близ границ России

    Замглавы МИД Руденко заявил о расширении военно-морской активности Японии и США близ границ России

    Tекст: Александра Юдина

    Япония продолжает вооружение, Токио и Вашингтон уже расширили военно-морскую активность около российских границ, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

    «Внимательно следим за реализацией нынешним японским руководством курса на ускоренную ремилитаризацию страны», – передает ТАСС его слова.

    Руденко отметил, что Япония не просто наращивает военный потенциал, не обращая внимания на действующие конституционные ограничения, а активно расширяет военно-морскую активность близ российских границ на Дальнем Востоке при поддержке Штатов.

    Ранее Япония выразила протест России из-за санкций.

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    24 июля 2024, 18:32 • Новости дня
    Эксперты усомнились во вреде Мосбирже от блокировки ее канала на YouTube

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блокировка YouTube-канала Московской биржи вряд ли сможет ей навредить, заявил член думского комитета по информационной политике Антон Немкин, схожего мнения придерживаются и несколько других экспертов.

    «Сомневаюсь, что Мосбиржа как-то пострадает от блокировки своего канала на YouTube. И платформа это прекрасно понимает. Реальная цель площадки – это обычные инвесторы, которые получали новости от биржи в удобном для себя формате», – сказал Немкин.

    Он выразил уверенность, что Мосбиржа создаст аккаунт на Rutube или на другом отечественном видеохостинге, где продолжит информировать граждан о своей работе. По мнению парламентария, американская платформа в очередной раз дискредитировала себя.

    Первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что YouTube скрыл истинную причину блокировки «за очередной расплывчатой формулировкой».

    «Удивляет только одно – почему платформа не сделала этого сразу же, как стало известно о введенных санкциях [США против Мосбиржи]? Видимо, ждала отмашки от своего куратора в Госдепе либо хотела растянуть эффект от санкций подольше, чтобы вся «радость» для акционеров не пришла в один день», – сказал он. По его словам, эффект от блокировки Мосбиржи «нулевой», она без проблем обзаведется новым аккаунтом на российской площадке.

    Общественный деятель и правозащитник, глава движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков подчеркнул, что YouTube изображает объективность и следование закона только в случаях, когда это касается канала российской компании или блогера.

    «Если же удалить деструктив, фейки или иной противоречащий закону контент просят власти России, YouTube неизменно слеп и глух. Странно только то, что платформа не заблокировала канал Мосбиржи моментально после введения санкций, обычно в случае связанного с Россией контента видеохостинг реагирует сразу, а не рассматривает обращения месяцами, как в остальных случаях», – заключил Шлыков.

    Напомним, официальный канал Московской биржи был заблокирован на американском видеохостинге YouTube во вторник. В качестве причин блокировки сервис указывал «нарушение условий использования YouTube».

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    26 июля 2024, 12:06 • Новости дня
    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам

    Сенатор Климов: Украину склонить к переговорам могут успехи российских военных

    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Слова Дмитрия Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо. Во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся. Во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов в ответ на заявления главы украинского МИД.

    «Украинские чиновники – обычные наемники. Так, Владимир Зеленский – это актер, которого наняли на роль президента. Дмитрий Кулеба – это человек, ставший министром иностранных дел по согласованию с Вашингтоном и Лондоном. Задача этих персонажей сводится к тому, чтобы выдавать себя за субъектов международной политики. Действуют же они по заранее согласованному сценарию», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Поэтому, как указал собеседник, слова Кулебы о якобы невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо. «Это сотрясание воздуха. Если в Киеве получат соответствующее указание из США или Британии, то они будут его исполнять. Если же ослушаются, то их уволят и выведут из игры», – пояснил парламентарий.

    При этом, по мнению Климова, рассчитывать на то, что после президентских выборов в США офис Зеленского «склонят» к переговорам, не стоит. «В Америке есть люди, по-разному относящиеся к событиям на Украине и по-разному понимающие способы удержания американского господства в мире. Вместе с тем, некоторые акценты в геополитической игре все же могут быть смещены», – допустил он. Сенатор не исключает, что Вашингтон начнет больше внимания уделять Тайваню, Ближнему Востоку, а также региону Закавказья.

    «На этом фоне нам надо продолжать настойчиво и профессионально делать то, что мы делаем. Чем серьезнее будут наши успехи на поле боя, тем больше у нас появится возможностей для того, чтобы закрепить их на политико-правовом направлении», – заключил Климов.

    Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никто не склонит к переговорам. Так он прокомментировал свой визит в Китай. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить, и мы сами будем принимать любые решения», – подчеркнул глава МИД Украины.

    Кулеба утверждает, что от китайского коллеги Ван И «очень четко» прозвучало, что позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для Пекина. Украинский министр также сообщил, что Киев получил «четкий сигнал», что Китай не ищет каких-либо временных решений конфликта, а работает над его устойчивым решением. «Я говорил о важности именно справедливого мира, а не любого мира. И мой китайский коллега сам добавил: справедливого и длительного. Это очень важно», – заверил Кулеба.

    При этом в среду на встрече с Ван И он сделал заявление о готовности Украины к переговорам с Россией. Об этом же в тот день сообщала официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Позже в украинском внешнеполитическом ведомстве подтвердили данную информацию, указав, что Киев готов вести переговоры с Москвой «на определенном этапе». В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что подобный посыл украинских представителей идет в унисон с российской позицией, однако нужно дождаться деталей.

    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя посоветовал украинским властям поторопиться с переговорами. «Если он (Владимир Зеленский) действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться: ничего лучше Украина уже точно не получит», – сказал дипломат. 

    В последнее время на Украине все чаще говорят о необходимости переговоров с Россией. Некоторые наблюдатели связывают это с возможным возвращением в Белый дом Дональда Трампа. Он, к слову, уже провел телефонный разговор с Зеленским, в котором объяснил украинской стороне необходимость завершения конфликта. Трамп назвал Россию «военной машиной» и напомнил, что русские победили Адольфа Гитлера и Наполеона.

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    26 июля 2024, 12:09 • Новости дня
    Песков спрогнозировал будущие отношения России и Запада

    Песков: Слепая ненависть к России на Западе со временем пройдет

    Tекст: Вера Басилая

    На Западе со временем пройдет слепая ненависть к России, и ко всему, что связано с ней, нужно набраться терпения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

    «Такие процессы всегда развиваются по синусоиде. Мы сейчас в самом низу, но рано или поздно все равно кривая пойдет вверх», – цитирует ТАСС Пескова.

    Он считает, что «будет увеличиваться количество людей, которые зададутся вопросом: «А почему русские делают то, что они делают?» и призовут попробовать понять Россию.

    Ранее Песков заявил, что возобновления полномасштабной работы посольства США в Москве пока не будет, потому что де-факто между Россией и США «просто нет двусторонних отношений».

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    Как поймали подложившего взрывчатку для полковника Генштаба РФ

    Турция в рекордные сроки задержала сбежавшего из России Евгения Серебрякова – человека, обвиняемого в покушении на жизнь офицера российского Генштаба. Теперь он должен быть выдан России в ближайшее время. Благодаря чему беглеца удалось обнаружить и задержать настолько быстро, как устроено взаимодействие спецслужб Турции и России – и как случилось превращение студента престижного вуза в обвиняемого по тяжелой уголовной статье? Подробности

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    Старого врага России настигла позорная расплата

    Один из наиболее влиятельных политиков США Боб Менендес покидает Сенат как установленный коррупционер, взяточник и лжец. В его лице Украина теряет бессовестного лоббиста, а Россия – старого врага. Менендеса погубила жадность, но система, которую он олицетворяет, попытается спастись на плечах Камалы Харрис. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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